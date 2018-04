Mobily se prodávají dobře, radujme se!

Ve třetím čtvrtletí letošního roku se celosvětově prodalo 130 000 000 mobilních telefonů. To je o 21% více oproti minulému roku a o 14% více, než v předešlém čtvrtletí. Radují se velcí hráči: Nokia, Motorola, Samsung, Siemens a LG, drží totiž 76,6% všech dodávek. Na příští rok se pak předpokládá útok čínských a tchajwanských výrobců na světové trhy. Tak to alespoň stojí v nejnovější zprávě agentury IDC. Velcí výrobci tak mohou přijít o podíl na trhu a nám neznámé asijské firmy se asi probojují do první světové desítky výrobců mobilů.