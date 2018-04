Mobily se kvůli volbám odmlčely na celý den

Celý Bangladéš včera zažil den mobilního telefonního ticha. Všechny čtyři sítě mobilních telefonů v zemi byly od pondělní šesté hodiny ranní po dobu 24 hodin mimo provoz. To vše kvůli nařízení vlády, která chce mimo jiné i takto zabránit nepokojům během celostátních parlamentních voleb. Mobily by prý mohly být nástrojem k ovlivňování voleb, stejně jako komunikačním prostředkem pro lidi, kteří by chtěli v den voleb vyvolávat zbytečné násilí.

V Bangladéši je v současnosti 547 000 uživatelů mobilních telefonů. Ti všichni ztratili v neděli a včera signál. Nejen tedy, že nemohli ovlivňovat volby, ale také nemohli volat pomoc při nehodách, byli více než jindy izolováni od svých kolegů, známých a příbuzných. Ti, kdo si již na mobilní telefon zvykli, jistě dobře vědí, jak nemilé je najednou o tento prostředek komunikace přijít.

Vypnutí mobilních sítí je jedním z mnoha opatření, která mají zajistit co nejklidnější průběh svobodných voleb v této převážně muslimské zemi. O tom, že nejde o zbytečné akce, hovoří statistiky z průběhu předvolební kampaně. Během ní bylo v Bangladéši zabito více než sto lidí a další 3000 byly zraněny.

V době, kdy jsou mobilní telefony více než kdy jindy považovány za užitečné pomocníky, kteří se hodí v každé situaci, je rozhodnutí bangladéšské vlády překvapující. Vždyť podobný strach z mobilních telefonů projevují především země, jejichž režim potlačuje demokracii. Například v Číně jsou státními orgány mobilní telefony vnímány také jako ideální prostředek pro komunikaci představitelů opozice, především mladých studentů, kteří si na moderní techniku rychle zvykají. Nezbývá než doufat, že den mobilního ticha v Bangladéši lidské životy ušetří a mnohé i ulehčí, nikoliv ztíží.