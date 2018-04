Mobily se kradou stále víc

Jak bojovat proti zlodějům?

Razantní nárůst krádeží mobilních telefonů, který hýbe se statistikami pouličního zločinu, přinutil britského ministra vnitra jednat. Na schůzce se zástupci výrobců telefonů a operátorů prosadil několik kroků, které by měly krádežím zabránit, nebo je alespoň omezit. Výsledkem schůzky je akční plán, podepsaný zástupci vlády i telekomunikačních firem.V dokumentu se hovoří o nezbytných krocích, které by měly omezit krádeže telefonů a usnadnit policii boj proti těmto zločinům. Policie a vláda se zasadí o rozšíření letáků s radami, jak se proti krádeži telefonu bránit, zatímco operátoři se pokusí rozšířit používání PINu a dalších bezpečnostních opatření telefonů i sítě.

Jedním z prvních kroků by měla být jednoduchá registrace pro uživatele předplacených služeb. Ti totiž nejsou v seznamech operátorů nijak evidováni, neboť nemají smlouvu a při koupi předplacené sady nejsou do databáze zařazeni. V případě, že se zaregistrují, měli by získat některá další práva, především možnost nechat kartu i telefon v případě krádeže zablokovat. Policie také s operátory jedná o případné spolupráci při hledání ukradených přístrojů, ale v tomto bodě zatím k žádné dohodě nedošlo.

Bylo na čase

K tomuto kroku přinutil ministra vnitra Jacka Strawa nezadržitelný nárůst krádeží mobilních telefonů. V Británii je každý měsíc ukradeno 15 tisíc mobilních telefonů, přičemž tyto zločiny tvoří celou jednu třetinu pouliční kriminality. Jen v Londýně bylo za poslední rok ukradeno téměř 20 tisíc mobilů. Navíc mnoho zlodějů i oloupených patří mezi nezletilé školáky. K největšímu počtu krádeží dojde mezi 15:45 a 17:15, kdy se nejvíce studentů vrací domů ze školy.

Statistiky znamenají pochopitelně velký problém, a to nejen pro policii a oběti, ale také pro labouristickou vládu, která před svým zvolením slibovala, že bude „tvrdě potlačovat zločin“. Nové volby v květnu se blíží, a tak je třeba se předvést. A přestože celkové statistiky zločinnosti poklesly, krádeže mobilních telefonů zvyšují výrazně počet krádeží, což se negativně odráží v celkových statistikách.

„Nyní jsme podepsali akční plán pro boj proti krádeži mobilních telefonů, na kterém s námi budou spolupracovat všechny zúčastněné firmy,“ uvedl Jack Straw. „Ještě je třeba udělat mnoho práce, ale tento první krok je dobrým začátkem.“

Nizozemská policie se snaží marně

S množícími se krádežemi mobilních telefonů se snaží bojovat také nizozemská policie, která na ukradené telefony, nebo přesněji na SIM karty, zasílá každých deset minut varovnou SMS v tomto znění: „Tento mobilní telefon je nahlášen jako ukradený. Jeho prodej nebo používání je zakázáno. Máte deset minut na to, vrátit přístroj policii.“ Tento způsob boje s krádežemi mobilů je ovšem velmi nepraktický, neboť po krádeži karta většinou putuje ihned do koše a prodáván je pouze samotný přístroj, tudíž varovná SMS zloději ani nedojde. A pokud SMS přeci jen zloděje zastihne, lze předpokládat, že ho takový vtip alespoň pobaví.

Boj proti stále rostoucímu počtu krádeží mobilních telefonů není snadný. Každý uživatel sice může udělat alespoň ty základní kroky, jako je aktivování PINu a dalších bezpečnostních kódů, ovšem před ztrátou telefonu ho ani to neubrání. A málokoho nějak výrazněji potěší, že jeho ukradený telefon nemůže zloděj použít, když ho již především nemůže použít on sám. Největší krokem v boji se zloději se tak může stát teprve aktivní spolupráce mezi operátorem a policií, jejíž součástí by byla především lokalizace telefonu.

Pozn.: Více o lokalizaci a blokování kradených telefonů naleznete v článcích Krádežím mobilů policie nezabrání, je to na operátorech a Databáze ukradených telefonů již není utopií.