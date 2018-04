Mobily Samsung SGH-A300 a SGH-A400 se speciálním určením (preview)

Ještě v tomto pololetí se chystá Samsung uvést na trh dva mobily pro systém GSM – SGH-A300 a SGH-A400. Oba mobily jsou určeny pro konkrétní skupinu zákazníků: SGH-A300 by si měl najít cestu mezi manažery vyžadující malý mobil s maximální funkčností v oblasti datových přenosů; SGH-A400 je šitý na míru moderním ženám.

Samsung SGH-A300 váží pouhých 83 gramů. Je to klasický véčkový mobil – displej a klávesnice jsou uvnitř telefonu, který se rozevírá. Nevýhodou těchto mobilů je to, že pokud máte nastaveno aktivní přijímání hovoru (tedy otevřením telefonu), nemůžete se podle čísla volajícího rozhodnout, zda hovor přijmete. Pokud totiž mobil otevřete, tak hovor přijímáte automaticky.

SGH-A300 má však displej i na horní straně mobilu. Zobrazují se na něm indikátory stavu baterie a úrovně signálu, název sítě GSM a hlavně jméno či číslo volajícího. Základní neduh "véček" se tak tohoto modelu netýká. Také nově přijaté textové zprávy se postupně zobrazují na horním displeji. Oproti standardnímu displeji je tento menší.

Tento mobil určený pro manažery má samozřejmě organizér, wapový prohlížeč, infračervený port a chybět nebude ani podpora rychlých datových přenosů (alespoň podle současných tvrzení Samsungu) – HSCSD. Informace o výdrži baterie (Li-Ion) nebo o dalších funkcích nejsou v tuto chvíli dostupné.

Moderní emancipovaná žena pracuje celý den, neustále cestuje, potřebuje organizovat svůj čas, být po celý den k zastižení… Neměla by ale zapomínat na to, že je také žena (bude se jí tedy hodit menstruační kalendář) a určitě chce být přitažlivá pro opačné pohlaví (nepohrdne počitadlem kalorií). Toho všeho dosáhne – alespoň to výrobce tvrdí – s rudým mobilem Samsung SGH-A400.

Ten sice nepodporuje rychlé datové přenosy, nemá infraport, ale zato je ještě o tři gramy lehčí než SGH-A300 (jeho hmotnost je 80 g), má wapový prohlížeč a měl by mít vedle vibrací (ty má i SGH-A300) i více vyzváněcích tónů. Vedle toho, že tento mobil působí jako luxusní módní doplněk, by měl majitelce pomáhat také vestavěným organizérem. Předchůdce tohoto telefonu, Samsung SGH-A360 pro systémy CDMA, měl i fotoalbum. Bohužel, Samsung u tohoto modelu tuto funkci neuvádí.

Nové telefony Samsung budou představeny na letošním veletrhu CeBIT (22. – 28. 3.), na prodejních pultech byste je měli najít ještě v závěru tohoto pololetí. Samsung v posledních měsících představil několik mobilních telefonů, kterými se snaží šlapat na paty zavedeným výrobcům. Ti zatím nebyli s prodeji specializovaných a luxusních mobilů příliš spokojení – u cílové skupiny jsou tyto telefony velmi oblíbené, ale celkové prodeje jsou velmi malé. Nicméně pokud výrobce mobilních telefonů chce být brán vážně, musí mít v nabídce low-endy i špičkové přístroje. Uvidíme, jak se bude Samsungu dařit.