Mobily s OS Symbian ohrožují viry

Reálná možnost napadnutelnosti telefonů viry, trojskými koni, červy a další nebezpečnou havětí přišla až s nástupem chytrých telefonů, založených na principu operačního systému (zjednodušená obdoba operačních systému na klasických PC). Nejčastěji je v tomto směru zmiňován systém Symbian, který v současnosti v mobilech dosahuje ještě většího podílu, než systémy Windows v oblasti osobních počítačů.

OS Symbian poskytují, resp. mají na jeho použití licenci, firmy Nokia, Motorola, Sony-Ericsson, Siemens, Samsung, Panasonic, Sendo, Sanyo, Fujitsu, BenQ, Psion a Arima.

Díky bohatému zastoupení v řadách výrobců, existuje v této době několik platforem Symbianu. Asi nejčastěji zastoupeným je Symbian Series 60, jímž disponují především Nokie, či Siemens SX1. Druhou odnoží je Symbian UIQ preferovaný zejména společnostmi Sony-Ericsson (např. typy P900/910) a Motorola (A925). Dále se lze setkat se Series 80, Series 90 (ta se v připravuje na sloučení se Series 60), variantou je i provedení N-Gage. Druhová rozmanitost je alespoň drobnou překážkou ve vývoji virů, které někdy útočí pouze na vybrané verze OS.

V letošním roce by prodej smartfounů pracujících se Symbianem mohl dosáhnout až hranice 5 milionů prodaných kusů za čtvrtletí (ve své předpovědi to uvedl internetový server AllAboutSymbian) a tak atraktivita pro „vývojáře“ virů roste každým dnem.

Jak se lze chránit

Abychom se mohli chránit, je nejprve nutné vědět, jak se k nám viry mohou dostat. Jednou z možností je jejich stažení z webu a následná instalace v telefonu. Jde o analogii principů známých z běžných počítačů. Vir může obsahovat nelegálně stahovaný software, případně hackery podsunuté „vylepšené“ běžně používané programy a prográmky. Zejména oblíbené jsou v tomto směru nejrůznější kolekce tématických prostředí, tzv. Themes. Setkat se ale lze i s nejrůznějšími „záplatami“, jejichž instalace má zcela opačný efekt.

Druhá cesta viru je podobná jako u klasických viróz a chřipek - tedy vzduchem, konkrétně technologií Bluetooth (BT). Infikované telefony v naprosté většině případů zcela bez vědomí uživatele prohledávají své okolí a naleznou-li nějaké BT zařízení, okamžitě se na něj snaží odeslat vir.

Jak se virům vyhnout? V případě aplikacích stahovaných z internetu je třeba prozíravosti (nejlépe se zatím osvědčila křišťálová koule). Je třeba vyhodnotit, zda poskytovatel programu/ulitky je či není důvěryhodný. I u větších (slušně vypadajících) download serverů je toto nemožné vyhodnotit, neboť nabídnout zde svůj výtvor ostatním může obvykle prakticky kdokoliv.

Větší šanci na účinnou obranu máme v případě rozšiřování nákaz pře BT. Nejlepším a nejjednodušším řešením, pokud nechcete BT rovnou zcela vypnout, je zamezit „viditelnosti“. Viditelnost znamená, že váš mobil může nalézt kterékoliv jiné zařízení, které se nachází ve vaší blízkosti - konkrétně v okruhu deseti, zcela výjimečně až 30 metrů. Pokud přístroj tuto funkci neumožňuje (starší modely) doporučuje se nepřijímat a už vůbec nespouštět jakékoliv soubory, které přes BT přišly „od kohosi zvenčí“.



Historicky první zprávou o virech v mobilních telefonech, které se „konečně dalo věřit“, byla zpráva o Telefonice. Vyskytla se ve Španělsku v červnu 2000, když na mobilní telefony sítě Telefonica skutečně začaly ve velkém chodit nesmyslné textové zprávy. Tento „žert“ (timo = žert) měl ale na svědomí "jen" klasický počítačový virus, který z napadených počítačů odesílal SMSky na náhodně vygenerovaná telefonní čísla přes internetovou SMS bránu zmíněného mobilního operátora. I to je (vedle spamingu) jeden z důvodů, proč jsou volně přístupné SMS brány (u nás Eurotel a Oskar) chráněny tzv. piktogramy (náhodně generovanými kódy), které je třeba před odesláním zprávy ručně opsat ( i piktogramy jsou některé programy schopny automaticky rozpoznávat).

Historicky prvním - skutečně telefonním virem - se stal Cabir. Poprvé se objevil 15. června na malajských internetových stránkách coby součást jiného programu. Jeho tvůrcem je s největší pravděpodobností skupina 29A Labs, která se pyšní i jinými prvenstvími (první makro virus - Cap, první .NET virus - Donut, první virus pro 64bitové Windows - Rugrat).

Cabir je, na rozdíl od svých následovníků, relativně neškodný. Jeho jedinou činností je snaha rozšířit se dále, čímž snižuje kapacitu baterií telefonu (neustálým používáním BT).



První výskyty virů v roce 2004

15. červen - Cabir.A

16. červen - Cabir.B

19. listopad - Skulls.A

29. listopad - Skulls.B

9. prosinec - Cabir.C

9. prosinec - Cabir.D

9. prosinec - Cabir.E

21. prosinec - Skulls.C

21. prosinec - Cabir.F

21. prosinec - Cabir.G

26. prosinec - Cabir.H

26. prosinec - Cabir.I Stručný přehled virů

Všechny viry mají jedno společné. Soubor s programem(virem) musíte sami spustit a potvrdit požadavek na instalaci „potenciálně nebezpečného software“.

CABIR

Typ: Červ

První výskyt: 15. 6. 2004

Verze: A, B, C, D, E, F, G, H, I

První vir schopný šířit se přes technologii BT. Nákaza postihuje mobilní telefony se systémem Symbian - nezávisle na verzi. Obvykle se šíři jako soubor „cabir.sis“. Své soubory instaluje do složky System/apps/caribe. Kromě tohoto adresáře se nahraje i do System/symbiansecuredata - složky obsahující ochranný systém Symbianu. Svoji zálohu obvykle umístí i do dalších lokací, takže smazání je bez patřičných programů jen velmi komplikované.

MOSQUIT

Typ: Trojský kůň

První výskyt: ???

Verze: Mquito, Toquimos

Jde o úpravu hry Mosquito, která odesílá z telefonu tzv. Premium SMS zprávy (zprávy s vyšší tarifikací). V našich GSM sítích je neškodný, neboť číslo 87140, kam se snaží SMS odesílat u nás neexistuje. Problém by nastal při návštěvě GSM sítí v Německu, Velké Británii, Nizozemsku a Švýcarsku. Jedna odeslaná zpráva tam vyjde na cca 75 korun. Zavirovaná úprava hry byla původně distribuována coby nelegální software ve výměnných P2P sítích.

LASCO

Typ: Červ

První výskyt: 10.1.2005

Verze: Velasco, Cabir.F, Cabir.H

Založen na zdrojovém kódu Cabira. První vir, který je schopný šířit se po mobilních telefonech i PDA. Po spuštění jako první rozpozná typ operačního systému. Poté se zanese mezi aplikace spouštěné po startu systému. Jeho zákeřnost vězí v zakázání instalace jakéhokoliv software (tedy např. antivirového programu) přes BT. Oproti předchozím virům se spouští okamžitě po instalaci, není nutný restart systému. Jedna z variant „Velasco“ je určena jen pro Series 60.

SKULLS

Typ: Trojský kůň / Červ (dle verze)

První výskyt: 19.11.2004

Verze: Skuller

Byl distribuován jako „Extended Theme Manager by Tee 222“. Je velmi zákeřný, způsobuje nemožnost volat, pracovat s SMS. Všechny ikony změní na lebky či symbol puzzle.

GAVNO

Typ: Trojský kůň

První výskyt: ???

Verze: ???

Napadá pouze Symbian verze 7 (např. Nokia 6600, 7610). Je velmi malý - pouze 2 kB. Šíří se jako záplata - soubor „patch.sis“.





V případě vážného napadení telefonu problém vyřeší návštěva servisu, kde nahrají původní obsah paměti.



Máte vlastní zkušenosti s viry, červy, trojany? Podělte se o ně v naší diskusi.