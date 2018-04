Nová hrozba, mobily s Androidem lze odposlouchávat přes pohybové senzory

Výsledky výzkumu vědci ze Stanfordské univerzity budou veřejně prezentovat příští týden na konferenci Usenix Security, která se koná v San Diegu v Kalifornii.

Prostorový odposlech okolí přístroje, pomocí pohybových senzorů je podle autorů rizikový především v tom, že ho málokdo očekává, oproti odposlechu z vestavěného mikrofonu. V druhém případě nás může varovat už to, že nějaká aplikace, která mikrofon zcela jistě nepotřebuje, k němu chce přistupovat. Naopak pohybové senzory používá velké množství aplikací a nikoho to nepřekvapuje.

Už dříve se specialistům podařilo využít pohybové senzory v mobilech k odposlechu stisků klávesnice počítače. Stačilo mobil položit na stejnou podložku jako klávesnici (více zde).

Riziko, že někdo začne pohybové senzory odposlouchávat, zatím není vysoké. Sami výzkumníci uvádějí, že výsledky „odposlechů“ nejsou zatím dostatečné pro plnohodnotný odposlech konverzace. Daří se zaznamenávat jednotlivá slova a rozeznat pohlaví mluvčího. Lépe se ale daří zaznamenávat hlubší mužský hlas než vyšší hlas žen a dětí. Odposlechem lze také zjistit, kde se přístroj nachází, například jestli je na nádraží nebo v obchodním domě.

Nejlepších výsledků se podařilo dosáhnout při sběru dat z více smartphonů najednou, například při hovoru v konferenční místnosti. Jednotlivé pohybové senzory totiž zaznamenávají různé frekvence, takže více různých přístrojů zaznamená více dat, která lze zpětně dekódovat na zvuk.

Jako testovací přístroje posloužily výzkumníkům Samsung Galaxy SIII, tablet Nexus a smartphone Nexus 4.

Celý princip využívá typů pohybových senzorů, které se používají v mobilech. Kvůli velikosti se zde nepoužívají klasické gyroskopy, ale speciální gyroskypy složené s vibračních tlakových destiček, které využívají Coriolisovy síly.

Podle vědců se ve smartphonech dnes používají dva typy pohybových senzorů od firem STMicroelectronics a InvenSense. Každý zaznamenává jiný rozsah frekvencí a záleží také na operačním systému a samplovací frekvenci. Pohybové senzory u přístrojů od Applu (iPhony nebo iPady) dokáží zaznamenat vibrace ze zvuku jen do 100 Hz, u Androidu se daří zaznamenávat frekvence od 80 do 250 Hz. A to je frekvence, kterou využívá i lidský hlas.

Ovšem jen část jeho spektra, lidský hlas využívá spektrum zhruba od 80 do 1 100 Hz. Pomocí pohybových senzorů tak lze zaznamenat jen fragmenty hovorů, což odpovídá výsledkům pokusů. I to ale může být v mnoha případech zneužitelné. Výsledky výzkumu jsou detailně prezentovány zde, kde najdete tabulky s výsledky i podrobné informace k pohybovým senzorům, které jsou ve smartphonech použité.