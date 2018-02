Lidem v šuplících leží nedostatkový materiál do elektromobilů

Recyklací odhadovaných 1,6 miliardy starých telefonů by bylo možné získat kobalt pro uspokojení poptávky pro miliony elektrických vozů, řekl listu Financial Times ředitel jednoho z největších producentů materiálu pro výrobu baterií Umicore Marc Grynberg.



„Je zde obrovský důl na kobalt, který je naprosto nevyužitý,“ prohlásil Grynberg a upozornil, že zhruba deset procent celosvětové produkce kobaltu putuje nyní k výrobcům chytrých telefonů.

Automobilky se stále více obávají, zda se jim podaří zajistit dodávky kobaltu, stříbrno-šedého kovu, jehož cena se loni zdvojnásobila. Více než polovina kobaltu se těží v Demokratické republice Kongo a posílá se do Číny, kde se čistí pro použití v bateriích. Německá automobilka Volkswagen loni vypsala tendr na pětileté dodávky kobaltu, protože se plánuje stát jedničkou v oblasti výroby elektrických aut.

Podle nizozemské společnosti Fairphone, která recykluje staré telefony, zůstává v domácnostech nevyužívaných kolem 1,6 miliardy starých telefonů. „Máme miliardy opuštěných chytrých telefonů po ukončení životnosti. To by se mohlo využít k napájení milionů elektrických vozů,“ prohlásil Grynberg. Podle něj je nyní nutné motivovat lidi, aby vraceli nepoužívané chytré telefony. Upozornil, že pouze pět až deset procent chytrých telefonů se recykluje. „Recyklace existuje a funguje, je to sbírání, které nefunguje,“ dodal.

Poptávka po kobaltu pro elektrické vozy by měla podle konzultační firmy CRU do roku 2026 vzrůst na 95 tisíc tun z loňských 12 tisíc tun.

Grynberg odhadl, že v příštích několika letech bude dostatek kobaltu k uspokojení poptávky od výrobců elektrických aut. Recyklace však v příštím desetiletí bude mít stále větší podíl na dodávkách kovu.

Kobalt je důležitou součástí lithium-iontových baterií do elektrovozů. Zvyšuje kapacitu a stabilitu článků. Jeho vlastnosti umožňují prodloužit dobu mezi dobíjeními.