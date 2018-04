Mobily prý mohou zabíjet včely. Umřeme hlady?

Na vymírání včelstev má možná podíl radiace z mobilních telefonů. Napsal to dnes britský list The Independent. Citoval vědecké kruhy, podle nichž by lidstvo mohlo svou lásku k mobilům jednou zaplatit potravinovou krizí.

Význam včel pro člověka kdysi Albert Einstein charakterizoval tak, že bez včel "by lidstvo přežilo jen čtyři roky".

Pro vědecký svět je záhadou náhlý úbytek včelstev, bez jejichž opylování se neobejdou zemědělské plodiny. Nejdříve to zaznamenali včelaři v USA, později se tento jev přenesl i do Evropy. Jedna z teorií tvrdí, že včely nedokážou najít zpáteční cestu k úlům a že se na tom podílí možná radiace z mobilních telefonů.

Úpadek včelstev se projevuje náhlým vyprázdněním úlu, v němž zůstane pouze královna, nakladená vajíčka a jen několik nedospělých dělnic. Chovatelé se domnívají, že včely umírají osamoceně daleko od úlů. Nechápou ale, proč se pak opuštěným úlům vyhýbají paraziti a jiná včelstva, ačkoli za normálních podmínek by je bezpochyby přilákal zbylý med a pyl.

Úbytek včelstev je v USA velmi citelný - na západním pobřeží je to 60 procent, na východním 70 procent. Náhle opuštěné úly hlásí včelaři také z v Německu, Švýcarku, Španělsku, Portugalsku, Itálii, Řecku a v Británii.

Teorie o vlivu roztočů, pesticidů ani globálního oteplování nejsou přesvědčivé.

Němečtí vědci už delší dobu dokazují, že se chování včelstev mění v blízkosti elektrického vedení a z nové studie univerzity v Landau je zřejmé, že se včely odmítají vrátit do úlu, jestliže je poblíž něj umístěn mobilní telefon. George Carlo, který vedl velkou americkou vládní studii o možném negativním vlivu mobilů, s výsledkem této studie naprosto souhlasí.

Doklady o možném dopadu užívání mobilu na lidské zdraví se podle britského listu množí, ale přesvědčivé důkazy stále chybějí. Mimo jiné kvůli tomu, že případné onemocnění rakovinou se rozvíjí i několik desítek let.