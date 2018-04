Nechceme složité telefony, trvají na svém čeští senioři

Více jak tři čtvrtiny Čechů starších 65 let používají mobilní telefon. Téměř polovina z nich dostane telefon darem od své rodiny. Často jsou to ale přístroje, které jsou seniorům spíše na obtíž. Vyplývá to z průzkumu Senioři a mobilní telefon, který se uskutečnil letos v květnu a červnu.