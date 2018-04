Mobily pro nemluvňata: Hrozba, nebo nový trend?

Přístroje pro malé telefonisty nemusí být vůbec složité jako mobily pro dospělé. Není potřeba je vybavovat MP3 přehrávači, fotoaparáty ani bezdrátovými technologiemi jako Bluetooth nebo infračervený port. Stačí dvě tlačítka, jednoduchý displej a roztomilý dětský design. Na trhu se objevila díra, tak proč ji nevyužít?

Kdy se této šance chytí čeští operátoři, zatím není jisté. Zkušenosti z šílenství kolem stolního mobilu pro seniory ovšem dávají tušit, že žádný volný prostor dnes nezůstane na mobilním trhu dlouho nevyužit.

Dětské mobily se ale už v nabídce operátorů málem objevily. "Zvažovali jsme nabídku speciálních telefonů pro děti vyráběné menšími výrobci. Nakonec jsme se ale rozhodli, že je do našeho portfolia nasazovat nebudeme," řekl Petr Šindler z Oskaru.

Důvodů pro zamítnutí projektu bylo ale více. Jeden z důvodů byl ten, že dětské telefony jsou v poměru k běžným low-endovým telefonům relativně drahé. "Také děti v předškolního i školního věku jsou už celkem citlivé na značku, a tak by neznámé značky těžko konkurovaly již zavedeným výrobcům," dodal Šindler.



Volám jenom mámě a tátovi

Dětské mobily nejsou primárně určené k tomu, aby se volající dovolal na všechny strany, ale právě naopak. Mívají omezené funkce i telefonní seznam. Stačí dvě velká tlačítka Mamka a Taťka.

Do seznamu se vejde většinou kolem dvaceti čísel, které do telefonu mohou zadávat jen rodiče. Zapomeňte na číselnou klávesnici a stejně tak nemůžete počítat s textovými zprávami. Dětský telefon je jakási krabička poslední záchrany pro dítě a nástroj kontroly pro rodiče.

Mobily pro děti dnes vyrábí menší firmy, a tak je v nabídce velkých výrobců zatím nenajdete. Připravili jsme pro vás pár ukázek, jak mohou dětské mobily vypadat. Britský MyMo mobil pořídíte za šedesát liber. Americký operátor SunCom nabízí telefon od výrobce FireFly v balíčku za 199 dolarů, který obsahuje i 1200 volných minut.

Výrobce hraček Hasbro plánuje na trh vypustit vysílačky na principu walkie-talkie, které jako mobil vypadají a dovolují být dětem ve spojení až na vzdálenost delší než tři kilometry. Jejich cena ještě ale není známa.

Potřebujete prodat něco dětem? Spojte to s hračkami

Když před časem ve Spojených státech zjistili, že jenom jedno procento dětí mladších devíti let vlastní mobilní telefon, spustili výrobci a operátoři kampaň, kterou si chtěli zaháčkovat tuto nastupující kupní sílu. Objevily se takzvané pre-teens mobily určené pro děti ve věku šesti až dvanácti let.





Jak se dělá reklama pro děti? Výrobci telefonů si mohli vzít příklad i z tabákového průmyslu. Tam je s reklamou pro děti spojena postava jménem Joe Camel. Roztomilý dromedár propagoval značku známých cigaret s velbloudem. Po skončení kampaně poznalo značku více šestiletých dětí (91 %) než dospělých (67 %).

Jak ale reklamou zasáhnout děti, aby začaly žadonit u rodičů o svůj první mobil? Odpověď dodal výrobce hraček Mattel, který už dlouho pracoval na projektu Barbie mobilu.

Spojení telefonu se známou hračkou a nebo sympatickou postavičkou opravdu funguje. Když Mattel uvedl v roce 2003 na trh své Barbie telefony, prodal jich v balíčcích se třemi sty volnými minutami přes čtyřicet tisíc. A to jenom za první měsíc.



Výrobce dětských mobilů Firefly Mobile se v loňském roce spojil s operátorem SunCom, který pokrývá Virginii, Severní a Jižní Karolínu, Georgii, Tenesee a Kentucky. Ten postavil kampaň na mobily pro děti ve školkách a na prvním stupni základní školy. V první fázi kampaň zacílil na věku 6 - 12 let a ve druhé se vrhl na jejich rodiče.



Rodičům v reklamách navíc tvrdil, že budou mít nad svými dětmi kontrolu i v době, kdy spolu nejsou. A na tyto argumenty rodiče slyší. O tom jsme se mohli přesvědčit i u nás, kde funguje lokalizační služba Kde je moje dítě? Díky dvojsměrné marketingové strategii však mobily pro malé děti chtějí nakonec oba cíle kampaně. Dospělí chtějí mít kontrolu a děti chtějí mít novou elektronickou hračku.

Rodiče chtějí kontrolu nad dětmi

"Rodiče chtějí pro děti mobily, aby mohly zavolat o pomoc nebo když potřebují odněkud vyzvednout," soudí technologický analytik Bob Enderle ze San Jose. Šéfka Firefly Mobile Robin Abrahamsová dodává, že rodiče chtějí vědět, komu jejich děti volají. "A možná ještě důležitější je, kdo volá jim," uzavřela Abrahamsová.

Kontrola dětí je pro rodiče hlavní lákadlo. Paula Saffiová z nezávislého výzkumného Ústavu pro budoucnost v kalifornském Menlo Parku ovšem dětské mobily přirovnává k psímu vodítku, které tahá peníze z kapes paranoidních rodičů. "Až pomine prvotní opojení, děti se naučí mobily zapomínat a ztrácet, nebo budou prostě tvrdit, že neměly signál," předestřela svou prognózu Saffiová.

Zmíněné fakty potvrzují i české výzkumy. "Žádný přínos dětských mobilů pro děti nevidím. Rodiče pouze přenášejí zodpovědnost za výchovu dítěte na přístroj, který provází jejich potomky, a do jisté míry tak nahrazuje jejich přítomnost," řekla k vlivu mobilů Zdeňka Vykoukalová z katedry psychologie brněnské FSS.

Co peklo schvátí, nikdy nenavrátí

Cílení reklam na děti trochu to připomíná taktiku dealerů drog. Na jednoduchém přístroji si děti vybudují "závislost". Dětský mobil potom slouží jako vstupní brána ke komplikovanějším modelům pro teenagery a dospělé.



Přední jihokorejská reklamní společnost na základě svého rozsáhlého průzkumu tvrdí, že mobil je pro jihokorejskou mládež nejvíce ceněným majetkem. Z průzkumu vyplývá, že ve skupině 13 až 15 let celých 77,5 procent účastníků tvrdí, že mobil prostě "musí mít". U starších mezi 16 až 18 lety je to 76,7 procent.

"Mobilní telefony jsou klíčem ke společenské síti

teenagerů," říká odborník z Brand Marketing Institute Andy Čo-hjon. Jihokorejská mládež se bez mobilu cítí bezmocná a společensky méněcenná. Průzkumu se účastnilo 800 lidí ve věku 13 až 49 let.

V České republice má už více než polovina dětí ve věku mezi 7 a 14 lety mobilní telefon. Se zvyšujícím se věkem dětí se zvyšuje i počet dětí, které mobil používají. Vyplývá to ze studie agentury Milward Brown.

Kdy pořídit dětem telefon?

Podle studie Mobile Youth má v západním světě milión dětí mezi pěti a devíti lety mobilní telefon. Průměrný věk, kdy britské dítě získává první mobil, je osm let. Americká čísla se zastavila na průměrném věku dvanácti let. Celosvětově ale nárůst počtu mobilů mezi dětmi mladšími šestnácti let pokračuje. Studie odhadují, že do konce roku mezi dětmi bude pět a půl milionů malých zákazníků.

David Šmahel z brněnské Fakulty sociálních studií by malým dětem mobily do ruky dával jen ve chvíli, kdy jsou opravdu potřeba. Nepodporuje rozšíření mobilů směrem k menším dětem, protože se v tom případě stává mobil jen hračkou, která do značné míry postrádá vzdělávací aspekt. Ten naopak podle Šmahela najdete u mnohem více démonizovaného internetu nebo počítače.

"Mobilní telefon může u dětí podněcovat nesamostatnost. V pubertě je velmi běžným jevem, že teenageři řeší problémy tak, že obešlou textovou zprávou všechny kamarády a čekají na radu. Nic je nenutí k tomu, vyřešit si danou situaci sami a po svém. Telefon tak může leckdy uměle navozovat bezmocnost," říká k vlivu telefonů Zdeňka Vykoukalová.

Je mobil pro dítě riziko?

Dětské mobily jsou fenoménem, kolem kterého se rozpoutala také odborná diskuse na stokrát ohrané téma. Škodí mobily mozku nebo neškodí? Existuje mnoho výzkumů, které říkají, že mobily škodí zdraví a poškozují mozek. Na druhou stranu ale vědci zpracovali plno studií, kde tvrdí opak. Ve výzkumech však většinou počítali jen s mozky dospělých.

Chcete vědět více o škodlivém záření? Škodlivosti záření mobilních telefonů se věnujeme již delší dobu. Zřídili jsme proto speciální rubriku, ve které najdete jistě plno dalších zajímavých informací o tomto fenoménu.

Podle posledních studí, jejichž výsledky se objevují i na internetu, absorbuje mozek pětiletého dítěte o padesát procent více záření než mozek dospělého. Mozek desetiletých dětí vstřebá o třicet procent více než dospělý. Historie zatím ovšem ukazuje, že je jen otázkou času, kdy se objeví protinázor, který bude stejně dobře podložený.

Sir William Stewart z britské Health Protection Agency nabádá rodiče, aby chránili své děti, mladší osmi let, od užívání mobilu, protože by to mohlo ohrozit vývoj jejich mladého mozku. Rodiče teenagerů navíc varuje před textovými zprávami.

V tomto případě je varování založeno na poněkud pevnějším základě, protože je prokázáno, že komunikace přes SMS mění slovní zásobu uživatelů. "Teenageři jsou značně kreativní ve vytváření vlastních slov a zkratek. To ale slouží k posílení skupinové soudržnosti a originalitě. Určitě ale textovkové výrazy nepoužívají v oficiální komunikaci," oponuje britskému vědci Vykoukalová.

Varování od uznávaného vědce zabralo. Na základě této analýzy stáhl britský dodavatel Communic8 z trhu své dětské MyMo telefony. „Na poli radiace či medicíny nejsme takovými experty jako tým sira Williama Stewarta. Přesvědčila nás rovněž možnost byť i vzdáleného zdravotního rizika,“ komentovalo svůj krok vedení firmy Communic8.

Bezpečnost dětí ve vztahu k používání mobilních telefonů je jinak téma, kterému se odborná veřejnost aktivně věnuje. Už 14. června pořádá Safer Internet Forum konferenci právě na téma Bezpečnost dětí a mobilní telefony. Na pořadu konference se téma objevilo hlavně proto, že počet malých dětí s mobily rychle stoupá. Odborná veřejnost se tak dělí na dva tábory. A opět se opakuje stará písnička, ve které se po třech slokách o tom, že mobily škodí, nakonec stejně v refrénu dozvíme, že jsou vlastně úplně neškodné.

Budou volat i novorozeňata?

Jak vidno, mobilní mašinérie se nezastaví před ničím. Jejím největším úspěchem a motorem je to, že nám díky svým marketingovým oddělením dokáže vnutit i věci, které v podstatě nepotřebujeme. Teď jsou to mobily pro malé děti a mobily pro seniory. Jak vidno z hlasů psychologů, tak ve zdravě fungující rodině nejsou mobily pro malé děti ani moc potřeba.

Kdy budou běžné mobily pro naše zvířecí miláčky? Neztratíme po totální „mobilizaci“ veškeré své soukromí a nezávislost?