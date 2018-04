Mobily příští rok ztratí dech

Rok 2002 bude pro české operátory GSM prvním rokem, kdy nevykáží růst počtu zákazníků v řádu desítek procent. Současný předvánoční prodej mobilních telefonů sice údajně překonává všechna očekávání a podle některých odhadů by se mohl rovnat roku 2000. Pokud se tyto předpoklady splní, rozšíření (penetrace) mobilů v České republice po Vánocích přesáhne 70% populace. Takový údaj se dá přeložit i tak, že GSM už používá téměř každý, kdo na to aspoň trochu má. Co můžeme očekávat?

Co bude dál?

Operátoři nebudou mít příští rok žádný důvod cílit své reklamní kampaně na zbývající necelé tři miliony obyvatel. I kdyby je totiž pohnuli k nákupu telefonu (samozřejmě dotovaného), získali by pouze pasivní zákazníky, kteří vytvoří minimální zisk. Na takové ovšem nejsou v marketingových rozpočtech peníze.Již nyní lze ovšem zaslechnout reklamu Paegasu, která láká k přechodu z Twist karty na tarifní program. Proč? Právě zákazníci s tarifním programem jsou totiž pro operátory zárukou pravidelných zisků, neboť kromě měsíčního paušálu, který je svádí k přesvědčení, že telefonují levněji než jiní, také často platí minuty a služby, které by s předplacenou kartou nepoužívali. Jde zkrátka o ty nejlepší zákazníky, které operátor má. Samozřejmě to neznamená, že dojde k tažení proti majitelům předplacených karet - jen nemá cenu očekávat jejich velké zvýhodňování.Operátoři pravděpodobně napřou síly k vývoji dalších služeb a aplikací. Některé zvlášť propracované a náročné zřejmě i nadále zůstanou výsadou tarifních programů, ale toto množství pravděpodobně nebude velké. Kalkulace Eurotelu, RadioMobilu i Oskara je zde stejná: Nabídnout všem služby, které učiní mobil ještě nepostradatelnějším, než tomu již je. Kdo si zvykne na praktické služby s předplacenou kartou, snadněji se dostane k okamžiku, kdy pro něj bude finančně výhodnější mít tarifní program (jak známo, předplacené služby bývají dražší). A ten kdo již tarif má se s mobilními službami sžije levněji a tedy snadněji. Cílem operátorů je samozřejmě od obou typů zákazníků pravidelně získávat co největší částky. I proto mohou zákazníci Eurotelu a Oskara očekávat, že brzy budou jejich sítě nabízet služby podobné dnešnímu Clicku u Paegasu.

Jako jedni z mála podnikatelů se operátoři GSM nemusí ještě dlouho obávat ztráty zájmu zákazníků a tak neexistuje nic, co by je nutilo výrazně snižovat ceny. Oskar si to ani nemůže příliš dovolit a Eurotel s Paegas k tomu spíš donutí Český telekomunikační úřad než situace na trhu. Případný masivní odliv uživatelů k Oskarovi totiž ještě příští rok nehrozí, protože společnost se zatím nezbavila image „toho třetího“ a „toho horšího“. Změna vnímání ze strany veřejnosti přeci jen chvíli trvá. U jedinečně rozšířeného zboží, jakým potřebné-nepotřebné mobilní telefony jsou, to může trvat i dvojnásob dlouho.

Vážně bude nuda?

Existují dva faktory, které mohou s mobilními komunikacemi v příštím roce pohnout. První je skutečný počet zákazníků, druhý může být úřední zásah.Již dlouho se vedou úvahy o tom, jak velká je skupina lidí, kteří používají SIM karty několika sítí. Každý operátor přitom klade rovnítko mezi počet aktivních karet a počet zákazníků. Od toho se odvíjí výpočet celkové penetrace mobilních telefonů mezi lidmi. Neexistuje však statistika o tom, kolik zákazníků využívá současně SIM karty dvou nebo všech tří operátorů. Možná se to zdá nepravděpodobné, ale takových lidí je poměrně dost. Co k tomu člověka může vést? Představme si model: Pan Béda má služební Eurotel, ale jeho zaměstnavatel si pečlivě hlídá, aby zaměstnancům neplatil soukromé hovory. Béda si proto již před pár lety koupil předplacenou Twist kartu Paegasu, kterou používal k osobnímu kontaktu. Pak se ovšem objevil Oskar s nabídkou ještě výhodnější. A třeba právě na textové zprávy SMS, které Béda používá nejčastěji, je Oskar ještě výhodnější. S trochou počítání se dostaneme k tomu, že řadě lidí se takové příruční „kartářství“ opravdu vyplatí. Například prvních 30 000 SIM karet, které prodal Oskar téměř jistě z většiny koupili lidé, kteří již jednu SIMku měli. Profil uživatele předplacené karty Eurotelu i Paegasu tuto teorii podporuje a to zejména v mladších věkových kategoriích. Protože nabídka Oskara svou atraktivitu neztratila ani se zahájením běžného prodeje, může být dnes dvojitých klientů Oskara na statisíce. Dvojité zákazníky samozřejmě vyráběl i Paegas v době, kdy si s Eurotelem dělili trh jen mezi sebe. Kolik může tedy být lidí se SIM kartami více operátorů?

Podle MF Dnes zkušenosti ze zahraničí napovídají, že až 20-25% z celkového počtu aktivních SIM karet. V případě České republiky tak může jít o cca 1 500 000 uživatelů využívajících služeb více než jedné sítě GSM. Pokud je takové číslo reálné, mohli by operátoři čekat ještě jedny dobré Vánoce v prodeji mobilních telefonů. Samozřejmě s tím, že další ekonomický přínos těchto klientů již bude velmi malý.

Existují však také odhady, které uvádějí jen pět až deset procent uživatelů několika SIM karet. Je-li pravdě blíž tento údaj, má v ČR dvě či více karet jen 300 až 600 tisíc lidí. Utajená rezerva v tomto případě již nenabízí možnost zásadní změny v tržním podílu jednotlivých operátorů.

Bohužel v současné době neexistuje věrohodná metodika podobného průzkumu trhu.

K čemu může být GPRS? Pro přenos dat (a nejčastěji připojení k internetu nebo wapu) v sítích GSM v současnosti existují tři standardy. CSD (Circuit Switched Data) zvládají téměř všechny mobilní telefony a všechny mobilní sítě. CSD se také někdy nazývá klasické datové přenosy a zvládá maximální rychlost 9,6 kb/s (sítě Oskar a Paegas) nebo 14,4 kb/s (Eurotel). Reakcí na malou rychlost přenosů CSD je technologie HSCSD (High Speed Circuit Switched Data). Tu u nás nabízí pouze Eurotel. Podporuje maximální přenosovou rychlost 43,2 kb/s, což je srovnatelné s připojením k internetu přes modemy. Nejnovější technologií přenosu dat je GPRS (General Packet Radio Service). Ta sice nabízí stále menší reálnou rychlost připojení než HSCSD (20 – 40 kb/s), kterou navíc negarantuje (u HSCSD si můžete být jisti maximální přenosovou rychlostí po celou dobu spojení), ale zato počítá se zrychlením v budoucnu. Pro zákazníka má GPRS jednu primární výhodu – platí jenom za objem přenesených dat, narozdíl od použití CSD nebo HSCSD přenosů, kdy platí za celou dobu připojení k internetu. Díky tomu tak může trávit na internetových nebo wapových stránkách více času a využít třeba i další služby. Ještě větší výhody má GPRS pro operátory – šetří jim totiž síťové prostředky (GPRS přenos spotřebuje méně síťového času) a tím jsou pro ně tyto přenosy méně nákladnější. Když operátor zpřístupní přenosy přes GPRS mezi své zákazníky, podpoří tím také prohlížení wapových a internetových stránek (dosud byla největší brzdou nutnost platit za čas připojení). Proto nejpozději v první polovině roku nabídne GPRS pro předplacené karty RadioMobil i Český Mobil; Eurotel již GPRS pro karty Go zpřístupnil v říjnu. Současně poklesne i cena za GPRS. Tím se budou operátoři snažit přesvědčit zákazníky o výhodnosti GPRS. Pro operátory to bude znamenat nižší náklady a vyšší příjem z datových přenosů. Připojení k internetu přes GPRS je v tuto chvíli už dostatečně rychlé. Ještě v roce 2002 ale můžeme očekávat další zrychlení, což ovšem záleží také na schopnostech nových mobilů. Připojení přes mobil k internetu ale nebude využíváno více než je nutné. Pokud si totiž budete moc vybrat mezi spojením přes GPRS nebo pevnou telefonní linkou, rozhodnete se pro klasický telefon. Za hodinu totiž večer zaplatíte necelých 16 korun – s mobilem zaplatíte mnohem více, i když platíte jenom za přenesená data. Větší rozšíření GPRS přinese především více wapových služeb. Nové wapové stránky budou zaměřeny především na zábavu – za tu je totiž cílová skupina uživatelů (majitelé předplacených karet) ochotna platit.



Daleko větší dopad na mobilní telefonii by však měl případný administrativní zásah Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Nedojde k němu samozřejmě proto, že by našim operátorům prokázal kartelovou dohodu nebo něco podobně nekalého, to od něj opravdu očekávat nemůžeme. Pravděpodobné totiž je, že v průběhu příštího roku bude ze strany operátorů pevných linek narůstat tlak na snížení propojovacích poplatků za volání z pevné do mobilní sítě. Stejnou roli bude hrát samozřejmě i Oskar, který má nyní nejméně výhodné propojovací podmínky ze všech českých operátorů GSM. Již nyní existuje řada hlasů volajících po propojovacích poplatcích i pod úrovní jedné koruny. Současné cenové rozhodnutí ČTÚ přitom pro propojení pevné a mobilní linky je ve výši 3,66 koruny.

Pokud by regulátor trhu dokázal rychleji prosazovat další snižování těchto poplatků (v čemž mu má pomoci i novela telekomunikačního zákona), mohli bychom se dočkat znatelného poklesu cen volání i pro koncové uživatele. Takový vývoj by mohl, při současné možnosti koupit levně mobil a SIM kartu, dostat mobilní telefony i mezi ty, kteří se jim zatím kvůli vysoké ceně brání.

Ani skrytí zákazníci, ani rozhodnutí ČTÚ však zásadním způsobem neovlivní zisky operátorů, protože v příštím roce půjde vždy o méně majetné zákazníky. Eurotel, RadioMobil i Oskar se proto budou orientovat na služby, jejichž prostřednictvím budou moci své příjmy udržet na současné výši, případně je mírným tempem dále zvyšovat.

Spásné datové přenosy

Ve spojitosti s novými službami a ekonomickým chováním zákazníků se již dlouhodobě operátoři upínají k datovým přenosům. Přestože se o mobilním přenosu dat a zejména o mobilním přístupu k internetu mnoho hovoří, jejich skutečný rozmach ještě ani zdaleka nenastal. Jedním z důkazů tohoto tvrzení je skutečnost, že žádný z operátorů nezveřejňuje počet zákazníků využívajících mobilní datové přenosy, či jiné údaje, z nichž by bylo možné odvodit, kolik lidí skutečně s mobilními daty pracuje. Operátorům v této oblasti skutečně kynou zisky, ale jen za předpokladu, že dokáží zákazníky přesvědčit o praktických výhodách tohoto způsobu datového spojení.Získávání pravidelných zákazníků pro mobilní data je ovšem velmi komplikované, protože jim konkurují sice fixní, ale podstatně komfortnější datové přenosy klasickou cestou. Většina lidí se navíc k internetu připojuje z práce, tedy zdánlivě zdarma. Placená nabídka internetu na notebooku, připojeném pomocí GSM (včetně rychlých technologií HSCSD nebo GPRS ), případně internetu ve formě WAPu na displeji mobilu, tak stále zůstává zajímavá jen pro úzkou skupinu uživatelů nebo pro náhodné návštěvníky.Přístup veřejnosti k využívání datových přenosů nemohou rychle a zásadně ovlivnit ani propagační kampaně operátorů, protože určující je pro něj především celkový náhled lidí na potřebu internetu a datových přenosů. Počet internetových uživatelů sice stále zvolna roste, ale náruživých internetistů, navíc solventních, je pořád málo. Dokud však nebude internet podobně žádaným zbožím jako jsou mobily, nedočkají se z této sféry operátoři GSM výraznějších zisků. Domníváme se, že k takovému přerodu je nutná podstatně delší doba, než je jeden rok.

Na opravdu zásadní změny trhu GSM si počkáme do roku 2003.

Zítra přineseme druhou, závěrečnou, část analýzy telekomunikačního trhu v příštím roce.