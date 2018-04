Mobily přerušují hollywoodské herce i Obamu

Když se v hledišti divadla ozve vyzvánění mobilního telefonu, dokáže to rozrušit i skutečné profesionály. Důkazem je nedávná inscenace hry s názvem A Steady Rain v jednom z broadwayských divadel. Uprostřed představení zazvonil divákovi v přední řadě mobilní telefon. Herecká dvojka Hugh Jackman a Daniel Craig se zpočátku nenechali rozrušit. Když ale vyzváněcí tón neustal, Jackman se na diváka rozzuřil.

"Co chceš? Jestli to chceš zvednout, tak to prostě zvedni! Mně to nevadí, zvedni to! Vem si ten hovor, žádný problém," reagoval světoznámý herec na neslušnost jednoho z návštěvníků divadla. - Čtěte: Bonda a Wolverina na jevišti nic nezaskočí. Ani zvonící mobil

Nejenže mobilní telefony dennodenně vyrušují v nejrůznějších situacích běžného života. V minulosti už dokonce telefon dokázal přerušit i tiskovou konferenci amerického prezidenta Baracka Obamy. Stalo se to v červnu letošního roku, kdy nejmocnější muž světa referoval v Bílém domě o podpoře lidských práv homosexuálů. Jednomu z novinářů se tehdy rozezněl mobilní telefon. Vše ale bylo umocněno tím, že místo klasického vyzvánění měl nastavený zvuk kachny.

"Čí je to kachna tam dole? Tam dole má někdo kachnu!" zeptal se s úsměvem na tváři Obama. Nenechal se rozladit a udržel si svůj klasický humor: "Mimochodem, kam vůbec na tyhle vyzvánění chodíte? Jsem jen zvědavý," dodal americký prezident.

O rušivých mobilech ví své i bývalý starosta New York City Rudolph Giuliani. Když v roce 2007 pronášel svůj proslov před osmnáctitisícovým davem v americkém státě Iowa. Ve chvíli, kdy pronášel větu "následujte své sny", zazvonil ženě v publiku mobilní telefon. Giuliani přestal hovořit a otočil se směrem ke "hříšnici": "To je OK. Klidně si ten telefon zvedněte, vůbec mě vyrušovat nebudete," dodal ironicky oblíbený americký politik.