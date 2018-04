Mobily podle CeBITu - pořádek musí být!

Nejmodernější technologie jsou jedna věc, obyčejné drobnosti věc druhá. Toho prvního bylo na letošním CeBITu k vidění opravdu hodně, toho druhého ale na druhou stranu taky. Jenomže s tím prvním se každý chlubil, to druhé bylo třeba hledat. Proč se také chlubit s něčím, co bylo pro dotyčného zatím dlouholetou tradicí.

A to je právě příklad Motoroly a jejího rozmístění zeleného a červeného tlačítka. Motorola tradičně měla vždy zelené tlačítko vpravo, o čemž se můžete přesvědčit ještě u v současnosti prodávaných modelů. Poslední Motorolou s takto rozmístěnými tlačítky pro příjem a ukončení hovoru je model V80, který se začne prodávat za nedlouho. Všechny další Motoroly již budou mít tlačítka rozmístěná jako drtivá většina konkurence: tedy zelené vlevo a červené vpravo.

Motorola v tom ale není sama, obě tlačítka přehodil i Sagem. Trochu jinak na to šel další „Francouz“ Alcatel. Ten nepřehazoval, ale roztrhával. Z dvojtlačítka pro příjem a ukončení hovoru udělal tlačítka dvě, jak je v kraji zvykem. Tipněte si, na které straně je tlačítko zelené.

Tlačítka pro příjem a ukončení hovoru ale nejsou jedinou nenápadnou změnou, která globalizuje většinu výrobců mobilů. Další na řadě je menu telefonu. Zapomeňte na hlavní menu taková a maková, do konce roku je budou mít skoro všechny telefony stejné. Vítězem je menu v podobě matice devíti ikon, respektive u některých modelů jich může být dvanáct a možná i patnáct v případě chytrých mobilů.

Novému ikonovému hlavnímu menu neodolal vůbec nikdo. I Samsung, který jej zatím měl v jediném modelu (E710), přistoupil na tuto povinnost, i když u některých novinek (D410, P510) je ještě „samsungovsky“ tradiční. Na maticové menu má koncem roku přistoupit i Philips, který si jinak zatím hýčká svůj karusel.



Za všechno mohou operátoři

A kdo za touto globalizací vězí? Můžete hádat dvakrát, ale jistě se trefíte na poprvé. Nejsou to zákazníci, ale operátoři. Oficiálně to sice nikdo neřekne, ale v zákulisí to potvrdí všichni výrobci. Hlavními aktéry je trojice velkých hráčů: T-Mobile, Vodafone a Orange. Spokojeni ale budou i další operátoři. Budou totiž moci nabídnout svým zákazníkům u všech telefonů stejné hlavní menu, kde může být na tom samém místě (nejlépe uprostřed) ikona pro přístup na nějaký multimediální portál. Zde budou mít výhodu ty telefony, kde lze menu přeskupit. U těch, kde to možné nebude, lze jen doufat, že joystick či jiný ovládací prvek nebude mít tendenci při každém vstupu do menu potvrdit právě tuto položku.

Pár rebelů na trhu jistě zůstane. Výjimečnost si zachovají menší asijské firmy, které se chtějí v Evropě prosadit stůj co stůj. Těm, co se nepodaří proniknout pod známou evropskou značkou, nebo ty, které si nevybere žádný z operátorů (úspěch slaví Benq, Maxon a další), mohou zaujmout právě netradičním ovládáním a menu. To bud asi cesta i stylových mobilů Xelibri, kde by to u některých modelů ani tradiční cestou nešlo.