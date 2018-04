Mobily, po kterých můžete toužit, ale zatím si z nich nezavoláte

Všechny návrhy mají na svědomí nezávislí designéři a nejsou to prototypy vyvíjené samotnými výrobci. To ale neznamená, že se jimi nemohou inspirovat.

Nokie E10 s displejem, který lze rozvinout

Asi nejvíce se návrhář mobilu budoucnosti rozmáchl u Nokie E10 s dosud neuvedeným operačním systémem MeeGo. Jak napovídá označení E, měl by to být pracovní smartphone, který uspokojí i náročné multimediální choutky.

Na první pohled vypadá koncept Nokie od tvůrce Chrise Wanga normálně. Telefon není ani nijak pohledný. Jeho předností ale je flexibilní displej, který lze jednoduše rozvinout.

Telefon tak nabídne obří zobrazovací plochu, která poslouží nejen pro komfortní sledování filmů, ale třeba také pro snadnou práci s kancelářskými dokumenty. Energetickou náročnost pokryjí solární panely. Rozvinovací displej není takové sci-fi, jak by se mohlo zdát. Už několik let jej prezentuje společnost Polymer Vision. Jenže jen v podobě tekutého inkoustu, tedy displeje pro čtečky knih. Ten by se k multimediální Nokii moc nehodil.

BlackBerry Empathy – emoce na sociálních sítích

Smartphone zaujme originálním designem, který vychází z tvaru diamantu. OLED displej je opět ohebný, tvůrce vybavil svůj koncept i head up displejem.

Na konceptu BlackBerry budoucnosti je nejzajímavější příslušenství v podobě prstenu. Ten dokáže pomocí biometrických dat rozeznat emoce uživatele. Emoce zachycené prstenem lze odeslat na Facebook nebo MySpace, aby přátelé viděli, zda jste zaměstnán, nebo s vámi mohou zahájit konverzaci.

Podle emocí uživatele se rovněž změní barva klávesnice. Další "vychytávkou" konceptu od Daniela Yoona je možnost rozeznat emoce dalších uživatelů, kteří jsou nablízku a zobrazit je v časovém přehledu.

Stylový mobil s Windows Phone 7

Nejvíce při zemi se držel tvůrce stylového mobilu s novým operačním systémem od Microsoftu. Koncept od studia Enever Design se na první pohled neliší od dalších smartphonů s WP7. Stylovým prvkem je kryt z bambusu.

Ani výbava konceptu nazvaného S7 není z říše fantazie. Telefon je vybaven osmimegapixelovým fotoaparátem s xenonovým bleskem, který dokáže nahrávat HD video. Součástí je HDMI konektor pro sledování videí na HD televizoru.

Koncept stylového smartphonu používá microSIM karty a případné realizaci je asi nejblíže. Ale ani v tomto případě se s podobným smartphonem na pultech prodejen v dohledné době asi jen tak nesetkáme. Nebo ano?

Který z konceptů vás zaujal nejvíce?