Mobily, po kterých jste letos nejvíce toužili: Galaxy S 4 a iPhone 5s

V roce 2013 se do rukou našich redaktorů dostalo několik desítek telefonů. Recenzovali jsme modely všech kategorií: od nejlevnějších low-endů pro nenáročné uživatele až po luxusní mobily nejvyšší třídy.

Třetí nejčtenější recenzí roku 2013 je test špičkového smartphonu Sony Xperia Z, který si zakládá nejen na pětipalcovém Full HD displeji, ale i na propracovaných detailech a odolnosti proti vodě. Sony představilo tento model začátkem roku, kdy to byl jeden z nejlépe vybavených mobilů na trhu. Jenže po představení konkurentů muselo Sony reagovat a ještě na podzim začalo prodávat nástupce Xperia Z1, který je ještě lepší než původní model Xperia Z.

Na druhém místě se pak umístil iPhone 5s, který je pro mnoho zákazníků zřejmě nejlepší telefon současnosti. Za revoluční lze považovat první použití 64bitové architektury v chytrých telefonech a také konečně použitelné využití čtečky otisků prstů. Nechybí ani nové barevné provedení. Souběžně s novinkou firma Apple spustila i novou verzi operačního systému iOS 7 s pozměněnou grafikou.

Stejně jako v loňském a předloňském roce patří i letos první příčka Samsungu, a to dokonce pokračovateli úspěšné řady Galaxy S. V roce 2011 byl nejčtenější test Samsungu Galaxy SII, loni nástupce Galaxy SIII a letos tak přichází pomyslný hattrick v podobě vítězství špičkového Samsungu Galaxy S 4.

A čím vás Samsung tolik ohromil? Telefon má totiž nekompromisní výbavu. Zákazníky kromě vylepšeného displeje láká na záplavu zajímavě vypadajících softwarových možností, a jde tak bezpochyby o jeden z nejlepších telefonů dnešní doby. Nám se na S 4 asi nejvíce líbí kombinace pětipalcového Full HD displeje a rozměrů, které jsou dokonce menší než u předchůdce.

Deset nejčtenějších recenzí za rok 2013:

Samsung Galaxy S4

Samsung Galaxy S4 je špičkový smartphone s pětipalcovým displejem a tloušťkou pouhých 7,9 mm. Fotoaparát se chlubí vysokým rozlišením 13 megapixelů. Uživatelská paměť má velikost 16, 32 nebo 64 GB. Nechybí ani slot na paměťové karty microSD.

Recenze: Mistr (téměř) neomezených možností. Recenze Samsungu Galaxy S4

iPhone 5S

Apple iPhone 5S je současný topmodel amerického výrobce. Hlavní devizou přístroje je čip A7 s 64bitovou architekturou. Fotoaparát má rozlišení 8 megapixelů, ale oproti předchůdci se dočkal mnoha vylepšení. Telefon má integrovánu také čtečku otisku prstů. K dispozici jsou tři verze, které se liší vnitřní pamětí.

Recenze: iPhone 5s je velmi výkonný, velmi drahý a okamžitě vyprodaný

Sony Xperia Z

Komunikátor Sony Xperia Z boduje především dokonalým pětipalcovým displejem s Full HD rozlišením a atraktivním designem. Vestavěný fotoaparát nabídne kapacitu 13 megapixelů a samozřejmostí je funkce automatického ostření nebo detekce obličeje.

Recenze: Nejlepší mobil současnosti nerozhodí ani sníh. Recenze Sony Xperia Z

Sony Xperia SP

Sony Xperia SP zaujme úhlopříčkou 4,6 palce s technologií Bravia Engine. Hlavní fotoaparát je vybaven bleskem i obrazovou stabilizací a zachytí snímky v rozlišení až 8 megapixelů nebo videa ve Full HD rozlišení. Energii telefon čerpá z akumulátoru kapacity 2 400 mAh.

Recenze: Sony Xperia SP působí jako návštěvník z budoucnosti

HTC One

HTC One míří proti vlně smartphonů s pětipalcovými Full HD displeji, razí totiž filozofii, že méně je někdy více. Telefon skvěle padne do ruky, a to díky tvarovaným zádům. Fotoaparát s puštěnou funkcí Zoe pořídí pět snímků vlastně ještě během toho, kdy se spouští a než zmáčknete spoušť.

Recenze: HTC One: Jde proti proudu a chce být nejlepší

Nokia Lumia 1020

Nokia Lumia 1020 běžící pod OS Windows Phone 8 nabízí unikátní fotoaparát s rozlišením 41 megapixelů. Přístroj má má HD displej typu AMOLED s krycím sklem Gorilla3 Glass. Displej má úpravu proti odleskům na slunci a bude jej možné ovládat i v rukavicích.

Recenze: Konečně nokia, která má nad konkurencí navrch. Recenze Lumie 1020

Nexus 5

Nexus 5 pro Google vyrábí firma LG, která vyráběla už předchozí Nexus 4. Nexus 5 je výkonný smartphone vybavený procesorem s taktem 2,26 GHz. IPS displej s Full HD rozlišením má úhlopříčku 4,95 palce. Jak už je u smartphonů řady Nexus tradicí, novinka nepodporuje paměťové karty.

Recenze: Téměř bezchybný vládce Androidu. Recenze Nexus 5

Samsung Galaxy S4 mini

Samsung Galaxy S4 mini je zmenšenou verzí modelu S4 s trochu horší výbavou. Displej mezigeneračně povyrostl na 4,3 palce, rozlišení je 960 × 540 pixelů. S4 mini pohání dvoujádrový procesor s taktem 1,7 GHz a 1,5 GB paměti RAM. Fotoaparát má rozlišení 8 megapixelů.

Recenze: Na velikosti záleží a na ceně taky. Recenze Samsung Galaxy S4 mini

Nokia Lumia 520

Chytrá Nokia Lumia 520 s čtyřpalcovým displejem používá operační systém Windows Phone 8. Telefon je nabízen v mnoha pestrobarevných provedeních. Kryty navíc lze snadno vyměnit za jiné. Fotoaparát s rozlišením 5 Mpx nemá přisvětlovací diodu a chybí rovněž čelní kamera.

Recenze: Dospělý smartphone za juniorskou cenu. Recenze Nokia Lumia 520

Nokia Lumia 620

Nokia Lumia 620, která je dostupná v sedmi barevných kombinacích, zaujme bohatou výbavou a poměrně nízkou cenou. Tvar telefonu je oblý a díky vcelku malým rozměrům velmi dobře padne do dlaně. Ve výbavě nejdeme pětimegapixelový fotoaparát nebo 8 GB vnitřní paměti.

Recenze: Konečně je tu Nokia s Windows Phone 8 pro masy. Recenze Lumia 620