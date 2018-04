Mobily opravdu způsobují rakovinu, varoval nejrozsáhlejší výzkum

Čeští vědci pochybují

Luděk Pekárek z Národní referenční laboratoře pro neionizující záření výzkumu nevěří.

"Pomalu každý měsíc vyběhne nějaký podobný výzkum, ale zatím se všechny jejich závěry ukázaly jako mylné. Jsem fyzik a něco o tom vím, takže jsem si jistý, že záření z mobilních telefonů není takového druhu, aby způsobilo rakovinu. Tyto vlny naprosto nemají schopnost něco s buňkou udělat. Jediné, co dokáží je, že tím, jak kvanta energií naráží do molekul, je roztočí a tím, jak naráží vzájemně do sebe, se ohřejí. Zvýšení teploty je však nepatrné," říká Pekárek. Podle něj v okamžiku, kdy se objeví taková studie, Světová zdravotnická organizace obvykle zajistí, aby se zopakovala na podobně velkém vzorku lidí. To proto, aby se vyloučila možnost, že údaje jsou chybné.



Také předseda onkologické společnosti Jiří Vorlíček míní, že výzkum je ještě třeba zopakovat. "Rozhodně není důvod k panice, protože i pokud jsou závěry studie správné, tento druh nádoru, jehož pravděpodobnost by měly mobilní telefony zvyšovat, je tak vzácný, že i dvacetiprocentní navýšení možnosti, že se nádor u člověka rozvine, je velmi malé," říká Vorlíček.



lep, MF DNES