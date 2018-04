Odemykání mobilu otiskem prstu už nepřekvapí, Yahoo to teď zkouší uchem

1:03 , aktualizováno 1:03

Přihlásit se do telefonu svým otiskem prstu je u mobilních výrobců momentálně na špici oblíbenosti. Vzhledem k ceně se však použití příslušných senzorů omezuje jen na vlajkové smartphony. To by společnost Yahoo ráda změnila, telefony chce odemykat otisky ucha či dlaně.