Mobily od japonského DoCoMo III, japonská T9 návdavkem

Společně se podíváme se na další mobily pro síť DoCoMo Digital ze série 504i, která je již čtvrtou generací přístrojů podporujících iMode a i@ppli a nově také přenos dat pro iMode o rychlosti 28,8kbps. (O službách japonské sítě se dozvíte zde). Jedná se o tři přístroje tří světových gigantů Nec, Fujitsu a Sony.

Nec 504i



NEC (Nippon electronic Corporation.) 504i stojí 31800 jenů (asi 7 900 Kč) a podporuje všechny základní služby teto série, tedy iMode, i@ppli, DoPa a přenos dat o rychlosti 28,8kbps. Měří 93 x 48 x 24 mm a váží 105 g. Pohotovostní doba se udává 460 hodin a doba hovoru až 135 minut. Výrazným poznávacím znakem je velký TFT displej o úhlopříčce 2,2 palce, zobrazuje až 65 tisíc barev. Telefon si můžete ozdobit „originálními“ a samozřejmě hlavně licencovanými postavičkami a animacemi z dílen studia Walta Disneye; v telefonu jsou již výrobcem uložené. Naopak vnější displej je určen pouze pro zobrazení času a je vyveden do podoby ručičkových hodinek, nad nimiž během hovoru bliká několik rudých diod ve tvaru znaku iMode.

Vlastností mezi japonskými mobily zatím výjimečnou je japonská T9. Ano, opravdová T9 pro japonské znaky, znalci japonštiny se jistě podiví. Tato funkce vyžaduje opravdu dobře naprogramovanou a hlavně výkonnou procesorovou jednotku v přístroji samém. Tato verze T9 pochází z dílny společnosti Tegic Communications, níže se zmíním o jejím fungování.

Jmenujme další parametry funkcí, které N504i má: adresář pojme 700 záznamů, ke každému čtyři telefonní čísla a tři e-mailové adresy - celkový počet uložených čísel a e-mailů nesmí přesáhnout 700; můžete uložit až 45 Java aplikací do paměťového prostoru, který je pro ně vymezen a není sdílen s jinými daty; do cache paměti se vejde asi 30 adres iMode stránek a 50 adres klasických webových stránek. Inbox pojme 200 e-mailů a Outbox plnou stovku. Vytvořit lze 19 adresářů pro třídění pošty. Jeden mail lze najednou poslat pěti adresátům. V paměti uchováte tři dvacetivteřinové vzkazy, které telefon přijal ve vaší nepřítomnosti, a uložíte jednu dvacetivteřinovou memo zprávu či část hovoru. Do paměti na melodie se vejde 30 skladeb, čtyři z nich si může uživatel sám složit. V telefonu je rovněž již přednahrána jedna hra. Samozřejmosti je možnost volby angličtiny nebo japonštiny pro ovládáni telefonu.





Zázraky se dějí aneb Japonská tédevítka

Nejprve si vysvětlíme, jak obecně funguje zápis na japonských mobilech. Přístroje, které T9 nemají, používají systém, v němž zapisujete slova na základě jejich čtení. Avšak nikoliv pomocí latinky, ale japonské slabičné znakové abecedy, která je na klávesách rozmístěna podle řad. Například na klávese "1" je řada A, tedy slabiky A,I,U,E,O; na klávese "2" řada KA, tedy KA,KI,KU,KE,KO atd. Zároveň mačkáním tlačítek se ve spodní polovině displeje objevují možné varianty zápisu ve znakové podobě. Velmi často mají různé znaky se zcela odlišným významem stejné čtení, takže je potřeba vybrat ten správný znak. To za vás mobil sice neudělá, ale nabídne vám znaky či jejich složeniny, které jsou seřazeny podle frekvence použití nebo, jedná-li se o nějakou notoricky známou slovní vazbu, nabídne tuto vazbu jako první. Těmito plnovýznamovými znaky je posléze možné (nikoliv vsak nutné) nahradit zápis ve znakové abecedě. Šetří se tak místem a význam je jasně definován.

V případě výše zmíněné tédevítky se vkládání textu tolik nemění, jenom není potřeba zmáčknout například pětkrát klávesu "7" pro napsání požadované slabiky MO. Použitím prediktivního psaní zároveň dramaticky roste počet možných znakových kombinací. Jejich vyhledání v databázi a seřazení, případně vyloučení vyloženě nesmyslných možností, tak nepochybně klade vysoké nároky na výkon mobilu a tedy i na spotřebu energie. Samozřejmě po přepnutí do režimu psaní v latince můžete vkládat text klasickým způsobem ("2" je a,b,c atd.).

Fujitsu 504i



Fujitsu řady 504i stojí 27800 jenů (6 900 Kč) a zaujme pěkným designem - hlavně v provedení Samurai Black; hmotnost 105g (u DoCoMo průměrná) a rozměry 97x50x26 mm. Při malých rozměrech mobil dosahuje úctyhodných 525 hodin v pohotovostním stavu, zato nabízí jen 140 minut hovoru. TFT displej (65 tisíc barev) nevybočuje z dobrého standardu a navíc přístroj nabízí pokročilý herní engine a 3D rendrovanou grafiku pro i@ppli hry. Jeho majitel si může dokonce zahrát svého času velmi populární hru SimCity.

Vnější displej je naopak jen jednoduchý, ale pro informace o času či příchozím volání a e-mailu bohatě stačí. Adresář pojme 500 záznamů, ke každému 3 telefonní čísla a 3 e-mailové adresy. Java aplikací se do telefonu vměstná stovka, paměť zvládne adresy 100 iMode stránek a 50 webových stránek. Inbox naplníte až třemi sty e-maily, v Outboxu je místo pro sto e-mailů. Pro snadnou orientaci je můžete třídit do 29 složek; adresátů odchozí zprávy může být až pět. Mobil vyhrává 30 melodiemi, přepisovat stahováním; 4 pozice zaplníte vlastní skladbou. Interní hlasový záznamník pojme tři dvacetivteřinové vzkazy volajícího, přičemž dva z nich je možné nahrát buď během hovoru, nebo přímým diktováním. Přednahrány jsou tři Java hry; ovládání telefonu je v japonštině i angličtině.

Sony 504i



Nejlevnějším přístrojem v sérii 504i je mobil od Sony za 25000 jenů (asi 6 200 Kč). Se svou hmotností 120 gramů patří k těm těžším, i když rozměry 97x49x29 o tom zrovna nesvědčí. Vydrží jen 320 hodin pohotovosti a 130 minut hovoru. Displej TFT zobrazuje v obvyklém počtu 65 tisíc barev. Vnější displej je určen jen pro zobrazení času a jednoduchých ikonek. Zato nechybí (v Japonsku tolik oblíbené) blikající diody prosvěcující znak iMode.





Do adresáře se vejde standardních 500 záznamů (3 pozice pro telefonní čísla a tři pro e-mail). Avšak: z neurčitého důvodu je celkový počet telefonních čísel v adresáři omezen jen na 500, takže všechny pozice nikdy nevyužijete… Paměť pro iMode stránky (40) a webové adresy (50) je dnes už spíše podprůměrné. Inboxu pojme 200 a Outbox 100 e-mailů, třídit můžete do pěti složek, jednomu mailu přiřadit deset adresátů. Velikost interního záznamníku je stejná jako u konkurenčního F504i (tedy tři dvacetivteřinové záznamy, z toho dvě memo poznámky). Vyzváněcích melodií je 30, tři z nich může složit uživatel. V telefonu nejsou přednahrané žádné Java hry, ovládání je v japonštině i angličtině.

Na tři popsané modely poskytuje DoCoMo slevu 7000 jenů (asi 1700 Kč), podmínkou je objednání balíku dalších služeb. Cenám se budeme více věnovat i v příštím díle seriálu: srovnáme některé tarify za volání a také se budeme věnovat předplaceným kartám – tyto informace jsou při návštěvě Japonska nepostradatelné.