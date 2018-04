Mobily nás přechytračily, zhoršuje se nám kvůli nim paměť

Až 47 procent lidí by ze své paměti nedokázalo vylovit telefonní číslo svého partnera. Vyplývá to z průzkumu společnosti Research Now, který byl proveden mezi dvěma tisíci Britů.

Anketa dále ukázala, že uživatelé si víc pamatují číslo svých rodičů. Podle průzkumu by ho nazpaměť umělo přibližně 60 procent respondentů. Na svého nejlepšího přítele zná číslo asi 40 procent dotázaných. Nejlépe si uživatelé pamatují své vlastní číslo. Z hlavy ho vědělo 92 procent lidí.

Na vině jsou podle odborníků stále chytřejší mobilní telefony, které si veškerá data pamatují za nás. "V souvislosti se sofistikovanými technologiemi začínají lidé spoléhat na data uložená v mobilech a na internetu," řekl agentuře Press Association psycholog Glenn Wilson.

Vyjádřil také obavy nad tím, že nám kvůli mobilům zakrňuje paměť: "Stejně jako všechny ostatní dovednosti, potřebuje i paměť procvičovat, aby se s věkem nezhoršovala."