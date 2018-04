Mobily, na které se kdysi stály hodinové fronty. Měli jste je taky?

Koncem září 1996 spustil Paegas (dnes T-Mobile) druhou GSM síť v České republice. Bylo to tři měsíce po zahájení provozu GSM sítě Eurotel. Konkurenční boj začal. Nejlevnější dotované telefony se dostaly na tisícikorunu a stály se na ně dlouhé a mnohahodinové fronty. Zájem převyšoval nabídku, a tak se zájemce často musel k dealerovi vracet, než se na něj telefon dostal.

Dva operátoři - dva mobily

Eurotel zahájil provoz s dotovaným Dancallem HP2711, který ale byl v prodeji pod firemním označením Eurotel XL110. A nebyl to vůbec špatný telefon. Nejnižší dotovaná cena při úvazku na 18 měsíců byla 1 214 korun včetně daně (na tuto sumu srazil Eurotel cenu až v září), nedotovaná zhruba desetkrát vyšší.

Eurotel XL110 (Dancall HP2711)

Telefon se v nabídce Eurotelu držel docela dlouho, pak ho nahradil novější model HP2731. Původní model byl populární a ve své době zároveň asi nejrozšířenější mobil.

Pokud vám dnes již dánská značka Dancall nic neříká, zde je její rychlý a smutný osud. Již v roce 1997 ji pohltil Bosch, který ale krátce na to spadl pod Siemens. A ten už také mobily pár let nevyrábí, pokus o prodej mobilní divize tchajwanské firmě Benq totiž nedopadl slavně. Ale to je již jiný příběh.

Konkurence zafungovala

Konkurenční Paegas donutil Eurotel snížit nejen dotovanou cenu Dancallu, ale o něco i aktivační poplatek. Ano, tehdy se platilo za připojení do sítě. Původně Eurotel žádal 5 000 korun, od října 3 622 korun. Paegas aktivoval za 3 150 korun a mobil dával za 999 korun. Úvazek ale u něj platil dva roky, Eurotel si vystačil s rokem a půl.

Motorola TX770

Úplně prvním dotovaným mobilem Paegasu byla Motorola TX770. Byl to speciální model pro českého operátora, který vycházel z některého staršího modelu výrobce. Zázrak tehdejší techniky to nebyl, konkurenční Dancall jej o generaci převyšoval.

Motorole se díky obřím rozměrům s gigantickou baterkou na zádech přezdívalo žehlička. Opravdu tak vypadala. Do telefonu se vkládala ještě velká SIM, to znamená včetně rámečku, v kterém se dnes karty prodávají. Ale samotná malá SIM nebyla perforovaná. V případě potřeby se musela vyřezávat.

Jedinou výhodou Motoroly byla docela slušná citlivost na signál, jinak to byl už tenkrát mobilní dědeček. Karta se vsouvala do štěrbiny ve spodní části a vysouvala jezdcem na boku. Baterie se také na tělo nasouvala.

Philips Fizz

Standardní byla obří a zvedla hmotnost telefonu na 275 gramů. Přesto vydržel telefon na příjmu stěží jeden den. Ale to bylo tehdy obvyklé, u konkurence však většinou s menší baterií a nižší hmotností. Možná proto byla součástí standardního příslušenství stolní nabíječka se štěrbinou pro rezervní baterii. Rezervní NiMH baterie ale stála přes 2 000 korun.

Dotované mobily šlo spočítat na prstech jedné ruky

Oba dotované mobily měly dvouřádkový textový displej s několika ikonami. Jen drobností bylo české menu Dancallu oproti anglickému u Motoroly, naopak Dancall drtil Motorolu možností odesílat SMS, ty mohla Motorola jen přijímat. Ale to bylo v prvních měsících vcelku jedno.

SMS začaly všeobecně běžně fungovat až ke konci roku. A i proto se první dotované Motoroly vytratily z kapes uživatelů vcelku rychle. Dancally zákazníci používali mnohem déle, běžně byly k vidění ještě o pět let později.

Alcatel HC500

Výběr dotovaných mobilů byl zpočátku velmi omezený. Za tisícovku měl každý operátor v nabídce zpočátku jen jeden model. U Eurotelu to byly dlouho právě Dancally, u Paegasu vydržela v nabídce Motorola TX770 jen zhruba měsíc a půl. Vystřídal ji Alcatel HC500 a krátce na to Philips Fizz – oba opět za 999 korun.

Alcatel vypadal mnohem moderněji než Motorola, ale opět neuměl odesílat SMS. S Motorolou ho spojovalo na dnešní dobu podivné ovládání s množstvím kláves pro jednotlivé funkce. Pro zajímavost, Dancall již měl kontextové klávesy pro funkce zobrazované na displeji.

Ani Alcatel HC500 velkou díru do českého mobilního světa neudělal. Světla ramp pro následující měsíce patřila u Paegasu Philipsu Fizz, který se začal prodávat v listopadu 1996. A na svou dobu to byl docela fešný přístroj se slušným displejem, s vcelku moderním ovládáním. Dokonce se prodával v několika barevných variantách.

Nokia 9000

Háček byl jen v tom, že to byl přístroj hodně poruchový. Podle dobových ohlasů byl problém s firmwarem a telefon zamrzal nebo se restartoval. Drobný problém byl i s reklamacemi. Paegas tento model nekoupil přes české zastoupení Philipsu, ale v zahraničí. Přesto byl Fizz hodně rozšířený přístroj, prodalo se ho velké množství.

Do konce roku 1996 se v nabídce Paegasu objevila i dotovaná Motorola D460. V hierarchii značky to byl spíš low-end, ale již novější generace s lepší výdrží baterky a lepším displejem než u nejlevnější TX770. A také byla skoro o deset deka lehčí. Paegas prodával tento model za dotovaných 4 999 korun.

Sony CM-DX 1000

Konkurenční Eurotel měl v nabídce jako dotovaný i Panasonic G400, ovšem již nikoliv za tisícikorunu, ale za necelých 5 000 korun. Model G400 patřil ve své době mezi průměrné mobily, do historie se nikterak výrazně nezapsal. Dalším dotovaným přístrojem Eurotelu byla Motorola 7500. Byl to o fous lepší přístroj než model TX770 u konkurence. Už uměl posílat SMS a měl tehdy módní flip. Za dotovaných 7 300 korun nic moc nabídka i na svou dobu.

Nedotované přístroje za desetitisíce

Hned z počátku samozřejmě šlo koupit i nedotované přístroje. Ale ty nejlevnější stály od deseti tisíc korun výše, za dobré modely se platil dvojnásobek. Tehdy luxusní Motorola StarTac dokonce stála 60 000 korun (v prodeji na přelomu let 1996 a 1997). Boom mobilního světa v Česku ale rozjely právě dotované telefony, bez nich by byl rozjezd sítí mnohem pomalejší.

Nejlevnější nedotované mobily stály 10 000 korun, průměr trhu byl ale nad hranicí 15 000 korun. V porovnání s dneškem stál tedy průměrný mobil to, co dnes ty nejdražší přístroje na trhu. Navíc je nutné tyto sumy dát do kontextu doby.

V roce 1996 byla průměrná hrubá mzda necelých 10 000 korun, dnes je přes 23 000 korun. V roce 1996 tak stál nejlevnější nedotovaný mobil více než byl průměrný čistý příjem. Dnes se i ty nejdražší mobily vejdou s rezervou pod jeden průměrný čistý příjem, nejlevnějších by šlo za měsíční průměrnou mzdu pořídit přes 30.

Motorola D460 a její klony od Pioneeru a Bosche

Vyšší ceny mobilů ale nebylo jen specifikum našeho trhu, byla to stále technologická novinka. A především se jich nevyráběly stovky milionů jako dnes. Ještě na začátku nového milénia stály nejlevnější nedotované mobily okolo 5 000 korun. Až v posledních sedmi až osmi letech se spustila masová výroba pro rozvojové trhy a také technologické inovace snesly cenu nejlevnějších přístrojů na stokoruny.

Slušná nabídka

Nabídka nedotovaných mobilů se s koncem roku 1996 rozrůstala a v prosinci bylo na trhu přibližně 30 různých modelů telefonů.

Mezi nejrozšířenější značky určitě patřila Motorola, která tehdy byla i světovou jedničkou. Vedle výše uvedených dotovaných mobilů se prodával i top model 8700, který měl už docela velký displej a lepší výdrž baterie. Tvarově se ale stále podobal starším modelům 7500 nebo dokonce TX770. Cena ale byla úplně jiná, blížila se hranici 20 000 korun.

Střeva Motoroly používali i další výrobci. Na našem trhu to byl třeba Bosch nebo Pioneer. Design telefonů se od Motorol příliš nelišil, tehdy byl design podřízený hardwaru a výrobci se s obměnou vzhledu zjevně netrápili. Dost možná vše vyráběla sama Motorola. Pioneer na to doplatil, s "výrobou" mobilů skončil právě na přelomu let 1996 a 1997.

Nejlevnější Nokia 1610 stála 11 500 korun a byl to docela velký mobil s výdrží baterie stěží jeden den. Top model té doby, Nokia 8110 s vyjížděcím flipem stála 25 000 korun, ale už to byl docela lehký mobil (155 gramů) se zajímavou konstrukcí a obstojnou výbavou.

Nokia 1610

Na trh mířil i první komunikátor Nokia 9000. Měl tradiční konstrukci komunikátorů s vnějším mobilem a po rozevření s QWERTY klávesnicí. Za 400 gramů vážící mobilo-počítač se tehdy platilo přes 50 000 korun, bonusem byla na svou dobu velká paměť 8 MB.

Kdepak ty značky jsou

Siemens bodoval se špičkovým modelem S4, který měl čtyřřádkový displej, na příjmu vydržel skoro tři dny a výbavu měl nadprůměrnou. Sesterský Sony CM-DX 1000 s vysouvacím sluchátkem se prodával za stejnou sumu okolo 20 000 korun. Z japonských výrobců stojí za zmínku Panasonic s top modelem G500, který představoval kategorii stylových přístrojů.

Mezi drahé mobily patřily Ericssony (ke spojení se Sony došlo až o mnoho let později). Na vrcholu nabídky stála dvojice modelů GF388 a GH388, na svou dobu lehounké a malé přístroje s miniaturním displejem. Oba se prodávaly za více jak 20 000 korun.

Motorola 8700

Tehdy silný byl francouzský Alcatel. Top model HC1000 patřil mezi nejlépe vybavené mobily na trhu s na svou dobu obřím pětiřádkovým displejem. Za dobou výbavu a nízkou hmotnost si ale nechal dobře zaplatit, stál okolo 18 000 korun.

Mezi rarity na trhu patřily mobily značek Orbitel a Sharp, naopak dnes rozšířené korejské firmy tehdy vyráběly spíš levnější spotřební elektroniku a mobily na evropském trhu vůbec nenabízely.

LG až do roku 1995 používalo obchodní značku Gold Star a první GSM model Samsungu přišel na trh až v roce 1998. Naopak dnes už vůbec neexistují mobily Siemens, Sony se spojil s Ericssonem, historii Dancallu a Bosche jsme popsali, Motorola dnes patří mezi menší značky a letos ji pohltil Google.

Panasonic a Sharp prodávají mobily jen na japonském trhu, Alcalel s Philipsem pohltily čínské firmy. Alcatel se pak do Evropy v omezené míře vrátil, Philipsy se prodávají jen v Asii a s nizozemským Philipsem již mají společnou jen licencovanou značku.