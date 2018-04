Mobily na konkláve nesmí. Kardinálům za ně hrozí i vyloučení z církve

Ačkoliv dnešní datum zahájení konkláve (12.3.) stále nebylo dlouho jasné, pravidla jeho průběhu jsou známá do nejmenšího detailu. Všech 115 kardinálů, kteří se sjeli do Vatikánu k volbě nového papeže, musí dodržovat soupis mnoha pravidel. Tím nejdůležitějším je nulový kontakt s vnějším světem. Výjimku tvoří jen situace, kdy by některý z nich nutně potřeboval lékařskou pomoc.

Kardinálové tak prakticky žijí v uzavřeném světě, a to až do chvíle, než se volba nového papeže zdaří. Nejenže v Sixtinské kapli nejsou žádné televizní a rozhlasové přijímače či denní tisk, ale největší důraz je kladen na nepřítomnost mobilních telefonů. Pokud by některý z kardinálů zákaz porušil, mobil mu bude okamžitě zabaven.

Církev si moderní technologie oblíbila. Toto je twitterový účet odstupujícího papeže.

Církev navíc posoudí, zda volitel nestihl spáchat nějaký prohřešek, tedy odeslat textovou zprávu nebo například facebookový status. V takovém případě mu hrozí i nejpřísnější trest: exkomunikace, tedy vyloučení z církve.

Na zákaz mobilních telefonů je důraz kladen i proto, že církevní hodnostáři si sociální sítě v poslední době vcelku oblíbili. Hned devět z volitelů nového papeže má twitterový účet. I sám odstupující papež Benedikt XVI. si loni založil účet, který získal již více než milion takzvaných "followerů". Poté, co oznámil svou rezignaci, však účet zrušil.