Mobily mohou za všechno zlo světa – způsobují i globální oteplování (fejeton)

Mobily jsou zkrátka zodpovědné za veškeré zlo světa. Kvůli nim skončí celá naše civilizace v pekle. Tedy alespoň to tak vypadá podle vyjádření různých vědců (o náboženských autoritách ani nemluvě).

Dlouho to vypadalo, že vystačíme s rakovinou, kterou způsobuje záření pronikající do našeho těla při telefonování. Ale stále více průzkumů ukazuje, že to se škodlivostí mobilů není tak horké.

Naštěstí si vědci a environmentalisté umějí poradit. Jak informovala ČTK, na konferenci v kolumbijském městě Manizales se sešlo 50 vědců na vědeckém fóru a zkoumali vliv mobilů na globální oteplování.

Jeden hovor nevadí, miliarda denně je ale problém

"Mobilní telefony fungují díky radiofrekvencím, které vytvářejí energii," uvedl jeden z účastníků setkání Caracol Jorgé Reynolds. Podle jeho názoru jeden hovor má na klima sice jen minimální vliv, avšak vezme-li se v potaz, že denně jsou uskutečněny miliardy hovorů, situace se mění.

Vzhledem k tomu, že světoví vědci se stále ještě neshodli na tom, jestli vůbec nějaké globální oteplování existuje, je to zjištění jistě varující. A navíc - vyzařovaný výkon jednotlivých mobilních stanic se dnes pohybuje v řádech miliwattů, základnové stanice pak pracují s výkonem maximálně 20 wattů. Podle vědců ale i tyto hodnoty stačí ke globálnímu oteplování.

Vyhoďme trouby a zalezme do jeskyň

Možná tedy, že náš silvestrovský pokus s vařením vajíčka skončil neúspěchem jen kvůli naší nedostatečné trpělivosti. Kdybychom počkali několik desítek let, možná by se vajíčko opravdu uvařilo. Je samozřejmě pravda, že elektronické frekvence mohou ovlivňovat okolní prostředí – ostatně tak jako většina elektronických zařízení. Můžeme tedy přestat telefonovat, používat vařiče, trouby (mikrovlnné či klasické), běžné telefony (i DECT vysílají bezdrátově). Nakonec můžeme bydlet v jeskyních. Ale pozor, ani oheň bychom neměli rozdělávat – víte, co udělá miliarda či více ohňů s podnebím planety?

Výhodou zjištění, že mobily ovlivňují globální oteplování, je bezesporu fakt, že se ho hned tak nepodaří vyvrátit. S rakovinou je to přece jen o něco jednodušší. Jen by nás zajímalo, jak přispělo ke globálnímu oteplování těch 50 vědců letících se radit do Kolumbie.

Peklo v kapse

Není třeba zoufat, i kdyby se nakonec ukázalo, že mobily nemají na globální oteplování žádný vliv, máme pořád v záloze šíření násilí a šikany díky foťákům v telefonech a s tím spojené schopnosti pořizovat videosekvence. Navíc existují i javové střílečky, které jistě v uživatelích vzbuzují agresivitu.

Konečně tedy víme, co stojí za veškerým zlem světa. Teď už s tím můžeme něco dělat. A v každém případě, jestli je vám dnes zima, zkuste si s kamarády trochu zavolat.