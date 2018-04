Mobily Maxon - to jste netušili (preview)

Maxon MX 6820

Funkce:

Dualband (GSM 900 / 1800 MHz)

Datové a faxové služby

Rychlost přenosu dat - 14,4 kbps

SIM toolkit

Kódování řeči - EFR, FR

WAP (Verze 1.1)

Slovník T9

Rychlá volba

10 tónů + 14 melodií

Editor vyzvánění

Paměť posledních hovorů - 10 / 10 / 10

Hodiny, budík

Když se řekne, málokoho napadne, že jde o další značku mobilních telefonů. Přesto tomu tak je. Nyní máte šanci seznámit se s dvěma GSM přístroji, nesoucí toto jméno - Maxon MX 6820 a MX 7810. Naše preview je dalším důkazem, že i neznámá společnost je schopná nabídnout telefony, které nejenže pěkně vypadají, ale také disponují spoustou užitečných funkcí.Jde o malý a lehký telefon se zajímavým designem a užitečnými funkcemi. Rozměry přístroje jsou 110 x 42 x 23 mm a hmotnost 113 g. Hlavní ovládací prvek představuje čtyřsměrná navigační klávesa.Displej nabízí až pět řádek textu po 16 znacích. Standardní baterie, která bude k MX 6820 dodávána, je NiMH akumulátor o kapacitě 600 mAh. S tím vám telefon vydrží až 90 hodin v pohotovosti nebo 240 minut hovoru.

Jak je vidět, výběr funkcí je skutečně velký, jediným výrazným nedostatkem je bohužel absence interního telefonního seznamu. Majitel se v tomto případě tedy bude muset spokojit s pamětí SIM karty.

Maxon MX 7810

Funkce

Druhý telefon z dílny Maxonu je vylepšenou verzí předchozího typu. Zatímco MX 6820 je spíše telefonem nižší třídy, MX 7810 spadá do kategorie manažerských přístrojů - o čemž se hned přesvědčíte. Prvním zásadním rozdílem, patrným na první pohled, je integrovaná anténa. Rozměry i hmotnost jsou menší než u MX 6820, a sice 108 x 47 x 19 mm a 90 g. Také ovládání doznalo jistých změn. Jako napájení není použita NiMH, ale Li-Ion baterie s kapacitou 850 mAh. Díky ní je na tom telefon i s výdrží lépe - až 240 hodin v pohotovosti nebo 240 minut hovoru.Co se týče softwaru, MX 7810 obsahuje vše, co předchozí model, a ještě má pár funkcí navíc. Tím nejpodstatnějším bude určitě podpora GPRS, WAP (verze 1.2) či hlasové ovládání. A co dalšího můžete od tohoto telefonu očekávat?

Dualband (GSM 900 / 1800 MHz)

Datové a faxové služby

Rychlost přenosu dat - 14,4 kbps

HW modem

SIM toolkit

Organizér

10 tónů + 14 melodií

Editor vyzvánění

Vibrace

Profily

Konferenční hovory

Slovník T9

Rychlá volba

Paměť posledních hovorů - 10 / 10 / 10

Hodiny, budík

Maxon MX 7810 má zkrátka (skoro) vše, co si může náročnější uživatel přát, až na jedinou věc - a to je opět ten nešťastný chybějící seznam v telefonu. MX 7810 bude k dostání v šesti různých barevných provedeních - stříbrná, zlatá, titanová, modrá, světle červená, výrazně rudá.

Maxon 6820 i jeho bratříček Maxon 7810 jsou designově povedenými telefony s velkým výběrem funkcí. Na trh by se měly dostat ve třetí čtvrtině roku 2001.