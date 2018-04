Mobily mají zbytečně moc funkcí

Výrobci se sice snaží do přístrojů přidávat mnoho nových funkcí, ale jak vidno z výzkumu agentury Forrester Research, marně.

Výzkumníci z Forresteru oslovili více než osmnáct tisíc uživatelů mobilních telefonů. Ve Francii, Německu, Itálii, Španělsku a Velké Británii se snažili poznat potřeby a typické chování majitelů mobilů. Výsledky jsou navzdory masáži výrobců a operátorů, kteří propagují nové služby, celkem překvapivé.

"Více než 60 procent uživatelů ve věku 16 až 24 let mají telefony, které zvládají datové přenosy, ale jen 18 procent z nich je opravdu využívá. Je to dost podobné jako s polyfonním vyzváněním, barevnými displeji a stahováním her. Přes 63 procent oslovených uživatelů řeklo, že potřebuje telefon jen na volání a posílání textových zpráv," řekla Reineke Reitsma z Forrester Research.

Z výzkumu dále vyplynulo, že trh je už plně nasycen v Itálii a ve Velké Británii, zatímco ve Francii je ještě prostor pro růst. Celkem překvapivá je informace, že necelých 60 procent oslovených uživatelů má předplacené karty. V souboji SMS proti MMS stále drtivě vedou textové zprávy. Ty považuje za běžný komunikační kanál 70 procent uživatelů. U MMS je to jen 14 procent.

Analýzu situace kolem multimediálních zpráv jsme vám přinesli v článku Proč nikdo nechce multimediální zprávy MMS? Minulý týden také ukončilo svoji činnost sdružení Simpay, které se snažilo přinést celoevropský standard pro mobilní platby.

Výzkumníci z agentury dodávají, že význam internetu v telefonech přesto poroste. V okamžiku, kdy se mobilní internet stane běžnou částí života uživatelů mobilů, vznikne i další prostor pro služby 3G sítí. Velké naděje se vkládají zejména do internetového volání. Šéf splečnosti Skype se dokonce nechal slyšet, že internetová telefonie přinutí operátory zrušit zpoplatnění hovorů.