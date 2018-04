Mobily mají zachránit hudební magnáty

"Uvítací tóny patří k nejúspěšnějším službám vůbec," říká Martina Kemrová z T-Mobilu. "Polovina všech prodaných mobilních telefonů od spuštění portálu jsou přednastavené Vodafone live! telefony," říká Jakub Hrabovský z Vodafonu.

Všechno souvisí s tím, že část lidí nechce mít tuctový mobil, ale snaží se jej vylepšit. Nelitují proto koupit originální vyzváněcí melodie za několik desítek korun. Přitom to může být klidně chrochtání prasete.

"Ceny melodií na livu! se pohybují v rozmezí 30 až 60 korun. Podle toho, jestli jde o horké novinky, nebo o hudbu pro každý den," vysvětluje Hrabovský.

Obvyklé ceny u operátorů se pohybují v rozmezí dvaceti, čtyřiceti až šedesáti korun. V ceně už je i poplatek za připojení a stažení. Podle zástupců operátorů bylo úspěchem i to, že stažení je velmi jednoduché. Stačí k němu třeba textová zpráva s kódem požadované melodie.

Specializované internetové stránky mají sice ceny někdy až o polovinu vyšší, ale přesto jsou úspěšné.

Mezi absolutní hit do mobilu patřil loni Tabáček od Chinaski, který byl oblíbený i jako uvítací tón, tedy v podstatě jen jeho refrén. U zákazníků Vodafonu nyní vede Bob Sinclair s písní Love Generation a Shakira. Jedničkou u Eurotelu je We Are The Champions od skupiny Queen a následují Red Hot Chili Peppers.

Hudební magnáti vidí v mobilech novou cestu

Hudební průmysl vidí v trhu s vyzváněcími tóny šanci. Nahrávacím společnostem jinak zisky rok od roku klesají a podle analytických firem nemají ani jinou možnost. O hudební nosiče již není takový zájem a do popředí se dostávají internetové obchody s hudbou. Zlatým dolem jsou tak stále populárnější hudební telefony.

Producenti se o své místo na trhu doslova perou. Trh s melodiemi obracejí naruby. V budoucnu se stane standardem, že budete mít možnost stáhnout zcela nový singl dříve, než jej uslyšíte z rádia.

Naděje vkládají do mobilních telefonů i rozhlasové stanice. Například společnost Sirius Satellite Radio uzavřela smlouvu s třetím největším mobilním operátorem ve Spojených státech, firmou Sprint.

Chování hudebních producentů a potažmo i kapel je ovlivněno finančními výsledky. Vyzváněcí tóny dokázaly za minulý rok vydělat jen na území Spojených států více než 500 milionů amerických dolarů.

Celosvětové zisky sahající na hodnotu 33 miliard amerických dolarů (cca 750 miliard korun) pak mohou pomoci hudebnímu průmyslu k návratu na výsluní. - více zde