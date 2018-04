Mobily mají stejnou klasifikaci záření jako počítačové monitory

Evropa i Amerika mají své standardy pro záření mobilních telefonů. Jde ovšem o maximální možné hodnoty, nicméně platí, že čím menší je míra záření mobilů do hlavy uživatele, tím lépe. Proto se asociace TCO Development, která vydává certifikáty o nízkém záření pro monitory, rozhodla zavést také svou normu pro bezpečně zdravé mobilní telefony. Narozdíl od evropského zdravotního limitu SAR (Specific Absorbtion Rate) 2 Watt/kg je hranice pro udělení standardu TCO'01 výrazně nižší, pouhých 0,8 Watt/kg.

O tom, jaká bude maximální povolená hranice pro hodnotu SAR u telefonů prodávaných na starém kontinentě, rozhodla Evropské komise na základě doporučení odborníků z organizace IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). TCO Development však pohlíží na celou problematiku komplexněji. Její techniky nezajímá jen to, kolik telefon vyzáří do vaší hlavy, ale i míra výkonu vysílače, která je skutečně užitná při komunikaci se sítí. Pro vyjádření této efektivity mobilu si zavedla firma TCO pojem Telephone Communication Power (TCP), tedy Komunikační sílu telefonu.

President asociace TCO Jan Rudling říká: „Důvod, proč jsme zavedli měření efektivnosti TCP je, že komplexněji ukazuje kvalitu telefonu z pohledu zdraví i kvality přenosu signálu. Uživatel si díky ní může udělat lepší obrázek o výhodách telefonu. Svůj program měření kvality jsme vyvinuli za pomoci samotných uživatelů, vědců a nezávislých odborníků z oblasti mobilních telekomunikací.“

Zjednodušeně řečeno, TCP ukazuje, zda telefon efektivně využívá většinu vysílacího výkonu ke komunikaci, místo aby bezúčelně směřoval vysílání do hlavy uživatele a ohrožoval tak jeho zdraví. Pokud vám tedy nestačí záruky Evropské unie o neškodnosti mobilu, budete se brzy moci spolehnout na nezávislé certifikáty, dokazující nejen zdravotní nezávadnost, ale i dobré výsledky v komunikaci se sítí.