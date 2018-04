Mobily mají před sebou zábavnou budoucnost

Se svým příštím mobilem budete hrát hry mnohem více než dosud. Přispěje k tomu pohodlí velkého barevného displeje, poslech výborného polyfonního (vícehlasého) zvuku a v neposlední řadě i to, že nebudete omezení nabídkou výrobce mobilního telefonu a oblíbenou hru si do mobilu stáhnete z internetu. Tuto představu byste si odnesli po návštěvě největšího asijského veletrhu informačních a komunikačních technologií CommunicAsia 2002 v Singapuru.

Na tomto každoročním setkání telekomunikační firmy řešily několik problémů – co se sítěmi třetí generace UMTS (pro které si snad všichni mobilní operátoři koupili předražené licence), jak co nejvíce vydělat na současných mobilních sítích GSM a jak obrátit klesající trend prodeje mobilů. Zatímco tyto otázky trápily především evropské firmy, americké a japonské v čele s NTT DoCoMo jen s úsměvem ukazovaly, jak na to.

Japonský telekomunikační gigant NTT DoCoMo již síť třetí generace provozuje a to poměrně úspěšně. Na tom profitují i firmy NEC a Panasonic, které jsou největšími dodavateli multimediálních mobilů pro jeho síť. Že se mohou těšit na další zakázky, jsme se mohli přesvědčit i na singapurském výstavišti – NTT DoCoMo tam totiž předváděl novou službu ve své síti FOMA – videopřenosy, které samozřejmě vyžadují nové mobily.

Americké firmy Qualcom a Motorola pro změnu udělaly radost korejskému Samsungu – prodaly totiž několika operátorům infrastrukturu pro mezistupeň mezi současnými sítěmi a UMTS – sítě CDMA2000 1x. Ty si svůj křest úspěšně odbyly při mistrovství světa ve fotbale a podobně jako japonská FOMA návštěvníky uchvátily možností přenášet video či „jenom“ vestavěnými fotoaparáty v mobilech.

Jestliže Evropané jsou často pyšní na své sítě GSM, tak v Singapuru mobily raději schovávali – a to nejen kvůli tomu, že naše mobily byly beznadějně velké a těžké. To by se ale mělo změnit. Jednou z nejdůležitějších inovací, kterou můžeme v nejbližší době očekávat, je příchod barevných displejů. Ty zatím má jen několik luxusních telefonů, ale do konce roku bude na trhu již několik telefonů i střední cenové kategorie s barevnými displeji. Vedle zavedených značek, jako je Nokia, Sony Ericsson nebo Motorola, vidí budoucnost v barevných displejích nejjasněji korejský Samsung, který bude mít do konce roku takto vybavený téměř každý druhý telefon. Ne že by byl barevný displej pro běžnou práci s telefonem nutný, ale s příchodem přenosu obrázků a později i video přenosů se zdá být tento směr nevyhnutelný.

Obrázky a fotografie bude možné v GSM sítích posílat již letos, a to díky technologii MMS, na video přenosy si budeme muset ještě chvíli počkat, na rozdíl třeba od Korejců či Japonců, kteří tuto službu již mohou využívat dnes. S barevnými displeji souvisí i implementace fotoaparátů do telefonů. Někdo spoléhá spíše na externí přídavné fotoaparáty jako Sony Ericsson, jiným se je podařilo vměstnat přímo do telefonu, jako v případě Nokie, Samsungu či dalších.

Na posílání obrázků z telefonu na telefon se jistě velmi těší i operátoři sítí mobilních telefonů. Příjem ze služeb přidané hodnoty možná za chvíli předstihne příjmy ze samotného telefonování a tomuto trendu jistě napomohou i další nové technologie, které udělají z telefonů multimediální přístroje pro zábavu. Dobrým příkladem jistě budou hry, které sice mají již dnes téměř všechny telefony, ale až s pomocí technologie Java, na tom začnou vydělávat i operátoři. Zatím se majitel telefonu musí spokojit jen s těmi hrami, které mu do telefonu nahrál přímo výrobce. Pomocí technologie Java si však bude moci každý nahrát do telefonu libovolnou hru, kterou pro tuto technologii bude moci vyvíjet téměř kdokoliv. Zadarmo to ve většině případů nebude a nejjednodušší možností platby se jeví placení přes operátora stržením poplatku z účtu či kreditu u předplacené služby.

Již dnes existuje několik telefonů s podporou Javy a během letních měsíců přijde na trh množství dalších přístrojů i ve velmi příznivé cenové relaci. Příští rok budou touto technologií vybaveny téměř všechny telefony a škarohlídi, poukazující na zbytečnost her v telefonu, pookřejí informací, že pomocí Java technologie bude možné do telefonu nahrávat i jiné, mnohdy smysluplnější aplikace, než jsou jen hry.

Poslední významnou inovací, kterou bylo možné na veletrhu CommunicAsia vypozorovat, je posun směrem k absolutní personifikaci přístroje ke vkusu majitele. Asiaté milují různé blikající doplňky a výrobci to již ví, takže vybavují telefony mnohobarevnými diodami nebo přímo barevnou hudbou, která se rozbliká při příchozím hovoru. Takto vybavené telefony se dostanou do prodeje i v Evropě, takže si třeba zvykneme i na poutka k telefonům, bez kterých je v Asii telefon téměř nahý. Pro úplnost je nutné dodat, že i poutka mohou blikat a některé lze věšet na krk. A když se s telefonem na poutku nesmíříte, jistě podlehnete nálepkám, které opět při každém hovoru zuřivě blikají.

Aby výrobci potěšili i jiné smysly zákazníků, než je jen sluch, začínají ve velké míře vybavovat telefony polyfonickými vyzváněcími melodiemi, které mají s dobře známým vyzváněním současných telefonů stejně společného jako krystalka s hifi věží. Melodie bude samozřejmě možné do telefonu nahrávat a často i pomocí vestavěného mikrofonu, takže si jako zvonění nebude problém nahrát libovolný oblíbený zvuk ze svého života. A právě tam se čím dál tím více bude chtít mobilní telefon zapustit jako neodmyslitelný společník.

Zkrátka, s mobilem se budeme v budoucnu už jenom bavit a jen tak mimochodem ho používat při práci. A jestli vám to nevyhovuje, mají pro vás výrobci telefonů recept – kupte si jiný mobil, třeba vás uspokojí lépe. Nabídka je opravdu široká.

