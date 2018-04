Mobily LG táhnou do Ruska, aby dobyly celou Evropu

Značka LG je zatím většině Evropanů známá spíš z jejich počítačového monitoru nebo televizního přijímače. Tato korejská společnost však již delší dobu vyrábí i širokou paletu mobilních telefonů. Většina produkce zatím směřuje do USA, jelikož se jedná o telefony ve standardu CDMA. Modely pro sítě GSM, které dominují Evropě, jsou na řadě až v posledních letech. První modely našly uplatnění především v Asii, ale v nejbližší době se na ně mohou těšit i evropští zákazníci.

Podle vyjádření samotné společnosti LG, které prezentovaly všechny jihokorejské noviny, se k všeobecnému překvapení budou GSM telefony LG prodávat nejdříve v Rusku. Tato země na rozhraní Evropy a Asie se má pro společnost LG stát odrazovým můstkem pro celoevropskou expanzi. Podle vyjádření LG je pro společnost nejlukrativnější Itálie, Španělsko a Velká Británie, kde by se celé tažení na západ mělo zastavit. První dodávka telefonů na ruský trh čítala jen 10 000 kusů a termín její realizace se oproti plánu opozdil téměř o měsíc. Z toho důvodu první uživatelé mobilních telefonů LG si z nich zavolali až v průběhu letošního července.

LG dobře ví, že Rusko je potenciálně velmi slibný trh, kde penetrace mobilních telefonů zatím dosahuje hodnoty pouhých několika procent. Proto její expanze do Evropy začala právě tam, kde uživatelé ještě nejsou natolik zhýčkáni nejnovějšími technickými novinkami, které zatím telefony s logem LG nemají. Přesto všechny tři současné modely LG mohou velkou skupinu zákazníku zaujmout a to především svou nízkou hmotností a u některých modelů i populárním konceptem rozvíracího telefonu, takzvaného véčka.

První tři modely LG mají označení LG-200, LG-500 a LG-600. V první várce telefonů pro ruský trh byly ovšem dodány jen první dva modely. Nejluxusnější véčko LG-600 a verze modelu LG-500 s GPRS (LG-510) budou dodávány až na podzim letošního roku. Nejjednodušší model 200 má klasický tvar, ale jeho váha činí jen 80 gramů. Rozměry 106 x 44,7 x 19,7 mm jsou ale již jen průměrné. Vybavení telefonu překvapí snad jen nabídkou sedmi her, jinak telefon podporuje běžné funkce jako budík, kalkulačku, kalendář, vibrační vyzvánění nebo 40 míst v paměti telefonu. Daleko zajímavější je druhý v současné době nabízený model, LG-500, který má na rozdíl od sourozence aktivní flip, výrazně větší displej a více funkcí. Rozměry jsou téměř shodné jako u modelu 200, ale váha telefonu je o 10 gramů vyšší, na ovšem stále příznivých devadesáti gramech. Z výbavy překvapí velká interní paměť až na 500 záznamů, hlasové funkce v podobě záznamníku a vytáčení či 120 vyzváněcích melodií. Telefon již podporuje WAP a datové přenosy, přes které by mělo být možné dohrávat i hry. Pro snadné použití má telefon zabudovaný reproduktor, který funguje jako hlasité hands free. Oba telefony mají Li-Ion baterii o kapacitě 600 mAh, která by jim měla zajistit výdrž až 150 hodin v pohotovostním režimu.

Jestli bude společnost LG se svými GSM telefony na ruském trhu úspěšná, je možné, že se zanedlouho setkáme s těmito výrobky i na domácím trhu. LG má velké plány, ale až čas a ruští zákazníci ukáží, nakolik se jednalo o velké oči, či o reálnou představu. Zatím představené telefony nejsou z našeho pohledu ničím převratné, ale na druhou stranu nabízejí jistě mnoho funkcí, aby dokázaly méně náročné zákazníky zaujmout. Rozklápěcí modely – véčka - by mohly těžit z popularity tohoto systému a pokud budou nabízeny za rozumnou cenu, mohly by telefony se značkou LG v Evropě uspět. Příkladem jim může být jejich domácí rival, taktéž jihokorejský Samsung, který již v Evropě své jméno má.