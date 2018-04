Mobily, kterými pod vánočním stromkem rozhodně nepotěšíte

V minulých týdnech jsme se vám našimi přehledy snažili pomoci s výběrem telefonů pod vánoční stromeček a budeme v tom také brzy pokračovat. Dnešní přehled je ale trochu netradiční. Na rozdíl od výběru telefonů v jednotlivých kategoriích jsme v redakci zvolili několik modelů, které bychom si sami nepořídili. Někdy nese vinu příliš vysoká cena nebo špatné ovládání, jindy konstrukční problémy a použité materiály. Nejhorší variantou je pak kombinace několika těchto negativních vlastností.

Naším hlavním favoritem pro tento rok v kategorii "který mobil nekupovat" je LG Prada II. Tento na první pohled luxusní telefon dává své nedostatky navíc najevo stále klesající cenou, která je nyní už třikrát nižší než v době uvedení na trh. I tak se ale jeho koupě stále nevyplatí - kromě povedeného designu totiž tento telefon nemá co nabídnout. Pod vánočním stromečkem bychom ale nebyli potěšeni ani z vrcholného modelu N97 od finské Nokie. I zde totiž můžete zapomenout na jednoduché logické ovládání a příliš nadšeni nejsme ani z velmi vysoké ceny.

Přesto u každého telefonu uvádíme i jeho přednosti, které vás mohou k jeho koupi přesvědčit. Vždy totiž záleží na konkrétních požadavcích a třeba právě vy rádi přimhouříte oko, jen abyste získali něco specifického. Nezapomeňte ovšem, že na trhu je přes stovku mobilů, a není tak potřeba dělat příliš velké kompromisy.

LG KC910 Renoir

LG KC910 Renoir je dalším z řady telefonů s velkým dotykovým displejem. Láká osmimegapixelovým fotoaparátem, ale v přímé konkurenci to nemá lehké. Sráží ho některé nedostatky, jako je například nepovedený design. Je pravdou, že u telefonů s velkým dotykovým displejem je pro designéry těžké vymyslet něco originálního, u LG ale tentokrát zřejmě ani invenci nehledali. Na štíru je telefon také s použitými materiály, a pokud se podíváme na displej s nízkým rozlišením 240 x 400 pixelů, nadšením také oplývat nebudeme.

Dobrá koupě pokud: Vám nezáleží na designu a ovládání přístroje a přednost dáte kvalitnímu fotoaparátu. Ten ovšem najdete i v mnoha jiných modelech.

LG Prada II

Očekáváte-li od telefonu jakoukoli praktičnost, pak dejte od modelu Prada II ruce pryč. I tak samozřejmá činnost, jako je telefonní hovor, se na něm totiž neobejde bez problémů. Zapomenout pak nesmíme ani na zbytečně složité ovládání a příliš kvalitní rozhodně není ani dílenské zpracování. LG ale o "kvalitách" svého modelu jistě ví, a proto také snížilo jeho cenu během jednoho roku na třetinu. I za tuto cenu ale najdete povedenější modely.

Dobrá koupě pokud: Chcete telefon jen na oslnění svého okolí a nehodláte jej příliš používat. Na večírek jde tedy o ideální zařízení, možná se vám dokonce ani nedovolá manželka.

Nokia N97

Nokia to neměla v poslední době se svojí multimediální řadou N vůbec jednoduché, velkým konkurentem těchto telefonů se totiž stal Apple iPhone. Vše měl zachránit až vrcholný model výrobce v této kategorii, Nokia N97. Ať se ale snaží světová jednička jakkoli, ani po mnoha letech se v jednoduchosti ovládání iPhonu nepřibližuje. Nokia N97 totiž reaguje velmi nepřesně, nepředvídatelně a často ji musíte k něčemu zkrátka přemlouvat. Nadšeni nejsme ani z dnes již zkostnatělého Symbianu, který ani v nové dotykové verzi není zrovna nejstabilnějším operačním systémem. Nesmíme ale zapomenout na to, že Nokia N97 obsadila třetí místo v anketě Mobil roku.

Dobrá koupě pokud: Hledáte skutečně nadupaný mobilní telefon, který svou výbavou hravě předčí většinu konkurence. Musíte se ovšem smířit s tím, že vás občas telefon neposlechne.

Nokia 8800 Carbon Arte

Luxusní řada 8800 je stálicí v nabídce Nokie, čím si ale získává své příznivce, je pro nás záhadou. Nový model Carbon Arte nabídne proti předchůdci snad jen větší paměť a jiné použité materiály a přesto za něj zaplatíte více než třicet tisíc korun. Kdo by navíc od tohoto modelu očekával nadílku špičkové výbavy, bude zklamán. Dostane to samé, co nabízí průměrný mobil za pět tisíc. Na druhou stranu je ale třeba říci, že telefon díky použitým materiálům a špičkovému zpracování poslouží pro reprezentaci svého majitele opravdu výborně.

Dobrá koupě pokud: Chcete co nejdražší mobil a je vám jedno, že cena neodpovídá výbavě. Pochválit ovšem musíme dílenské zpracování a použité materiály.

Sony Ericsson Satio

Sony Ericsson Satio je sice jedním z nejlépe vybavených Sony Ericssonů všech dob, za cenu kolem patnácti tisíc koru ale nestojí. Fotoaparát nabízí sice rozlišení 12 Mpix, kvalita fotografií se ale oproti běžným 8 Mpix telefonům prakticky neliší. Ve Velke Britanii dokonce pozastavili prodej tohoto modelu kvůli častým poruchám.

Dobrá koupě pokud: Chcete všem kolem sebe ukazovat, že máte 12 Mpix fotomobil a nemáte vůbec hluboko do kapsy.

Garmin Asus Nüvifone M20

Tento přístroj je jedním z nejočekávanějších telefonů tohoto roku, zároveň ale patří také mezi největší zklamání. Kdo čekal konkurenci pro iPhone s kvalitní navigací od Garminu, je velmi zklamán. Telefon totiž spoléhá na dnes již zkostnatělý operační systém Windows Mobile a mnoho nezachraňuje ani uživatelsky přívětivější grafické rozhraní. Navíc se prodává za velmi vysokou cenu, která atakuje patnáct tisíc korun.

Dobrá koupě pokud: Chcete od telefonu jen navigaci a příliš s nim nehodláte telefonovat, posílat zprávy, nebo jej jinak ovládat.

Samsung M7600 Beat DJ

Samsung M7600 Beat DJ nabídne sice unikátní dotykový displej s AMOLED technologií, designem ale uděláte parádu jen na diskotéce v pokročilé noční hodině. Vzhled telefonu je sice neotřelý, na druhou stranu se ale zalíbí jen málokomu. Specialitou telefonu je unikátní funkce pro míchání skladeb, ta vás ale bude bavit jen pět minut.