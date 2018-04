Mobily, které pod vánoční stromek raději nekupujte

V minulých týdnech jsme se vám našimi přehledy snažili pomoci s výběrem telefonů pod vánoční stromeček. Dnešní přehled je ale trochu netradiční. Na rozdíl od výběru mobilů v jednotlivých kategoriích jsme v redakci zvolili několik modelů, které bychom si sami nepořídili.

Někdy nese vinu příliš vysoká cena ve spojení s nevýraznou výbavou a kontroverzním designem, jako je tomu u Nokie Oro, jindy konstrukční problémy nebo například těžko využitelné a drahé technologie jako v případě 3D mobilů. Nejhorší variantou je pak kombinace několika těchto negativních vlastností. Některé telefony, jako nový iPhone 4S, bychom pak nedoporučili majitelům předchozí verze, protože oproti ní toho nepřináší mnoho nového.

Mobilů, jejichž koupě rozhodně není jasnou volbou, je mnohem víc, než uvádíme. Namátkou Nokia N9: v recenzi jsme telefon vychválili, opravdu se povedl. Jenže k čemu je to dobré, když Nokia operační systém MeeGo poslala k ledu a žádný další mobil už nechystá.

Pokud máte další tipy na mobily, které byste dostat nechtěli, pište do diskuse pod článkem.

Telefony, které bychom pod stromečkem najít nechtěli

HTC Sensation byl první model výrobce s dvoujádrovým procesorem. Nabídne sice špičkový výkon a proti konkurenci vyšší rozlišení displeje, má ale i řadu nepříjemných chyb. Kritika se snáší zejména na čitelnost displeje na slunci a také na uživatelské prostředí Sense, které až nemístně otravuje svými animacemi. Špičkové HTC Sensation tak ukazuje, že ani ty nejlepší smartphony dneška nejsou zcela bez chyb.

Dobrá koupě, pokud hledáte špičkový smartphone s vysokým výkonem, bohatou nabídkou funkcí a přimhouříte oko u několika podstatných chyb.

Recenze: HTC Sensation je nadupaný smartphone s otravnými drobnostmi

Nový iPhone 4S má sice větší výkon nebo lepší fotoaparát než jeho předchůdce, pro majitele předchozí verze ovšem nejde většinou o tak zásadní inovace, aby to byl důvod ke změně přístroje. Produkty Apple v sobě totiž spojují povedené uživatelské rozhraní a také unikátní design, který je pro mnoho zájemců o výrobky s nakousnutým jablkem v logu velmi důležitý. Novinka iPhone 4S ovšem vypadá úplně stejně jako předchůdce, došlo pouze ke změnám pod krytem telefonu a to je pro mnoho fanoušků této značky velkým zklamáním.

Dobrá koupě, pokud nejde o výměnu za předchozí verzi iPhonu.

Recenze: Recenze iPhone 4S: nový král je nejrychlejší a má vtipnou asistentku

LG Optimus 3D byl první mobil s 3D fotoaparátem a displejem s 3D zobrazením na našem trhu. Konkurenci sice předběhl a může se řadit mezi průkopníky, praktické využití nové technologie je ale velmi omezené. Optimus 3D je tak důkazem toho, že špičková technika nemusí být vždy pro běžného uživatele tou nejlepší volbou. A i hračičkové možná udělají lépe, když namísto 3D modelu zvolí levnější a v praxi lépe použitelný klasický dvoujádrový model.

Dobrá koupě, pokud chcete mít něco, co ostatní ještě nemají i přesto, že to zřejmě nevyužijete.

Recenze: První 3D mobil je jen pozlátko. Recenze LG Optimus 3D

Motorola EX130 Wilder je levný dotykový telefon se zvýšenou odolností. Nízká cena modelu (pod 2 000 korun) je jeho největším lákadlem, ale zároveň i prokletím. Šetřilo se všude. Nejvíce to odnesl displej, který je pouze rezistivní a má rozlišení 240 × 320 pixelů při úhlopříčce 2,8 palce. Citlivost na dotyky není vůbec dobrá a některé povely budete muset mnohokrát opakovat. Telefon nepohání operační systém Android, ale pouze hloupý OS Brew MP. Systém neumožňuje doinstalovat další aplikace a nenabízí velké možnosti úpravy uživatelského prostředí. Ani některé prvky ovládání nejsou úplně domyšlené.

Dobrá koupě, pokud chcete odolný dotykový mobil za rozumnou cenu a nevadí vám, že vás přístroj poměrně často potrápí.

Recenze: Dva displeje za dva tisíce. Recenze odolného dotykáče Motorola EX130

Nokia C6-01 má několik sympatických vlastností, ale více je bohužel těch, které vás brzy začnou rozčilovat. Některé z nich se projeví až po delším užívání. Daň za to, že telefonu nevadí hned tak nějaké spadnutí na zem, protože má bytelnou kovovou konstrukci, je jeho velmi vysoká váha. Zlobí zamykání displeje pomocí posuvného tlačítka a tento nešvar se s měsíci užívání zhoršuje tak, že zamknout nebo odemknout displej zabere občas i několik minut snažení. Operační systém Symbian i po upgradu na verzi Anna často zamrzá, čas od času se telefon vypne uprostřed hovoru nebo hovor samovolně přeruší.

Dobrá koupě, pokud oceníte kvalitní použité materiály a rozumnou cenu.

Recenze: Symbian s potenciálem prodejního hitu. Recenze Nokia C6-01

Po technické stránce je Nokia Oro, nejluxusnější telefon finské značky, zcela identická s prodávaným modelem C7. Namísto osmi tisíc korun ale stojí v oficiálním e-shopu Nokie skoro třicet tisíc. Oro je tak nejdražším telefonem značky na trhu. Už na papíře budí Nokia Oro poměrně kontroverzní pocity. V reálu není situace o nic lepší. Oro je jednoduše telefon, který nebude vyhovovat vkusu kdekoho. Je určen spíše pro ty, kteří mají rádi lesklá, drahá pozlátka. Ničím jiným totiž Oro ve skutečnosti není.

Dobrá koupě, pokud musíte mít za každou cenu to nejdražší, i když to není nejlepší, nejkvalitnější a ani nejpohlednější.

Recenze: Vyzkoušeli jsme zlatou Nokii Oro. Je hodně kontroverzní

Herní mobily to neměly nikdy lehké. Zkoušela to Nokia s N-Gage a neuspěla. Sony Ericsson Xperia Play se opírá o dvě silné značky: herní PlayStation a operační systém Android. Ani on to nebude mít jednoduché. Nepovedla se především konstrukce telefonu, a to zejména u důležitých herních tlačítek. Her určených přímo pro model Play není bohužel mnoho a většinu titulů si zahrajete na běžných telefonech s Androidem. Některé hry navíc nelze v našem regionu získat. Za zhruba sedm tisíc korun tak získáte trochu přerostlý telefon s duší hráče, což ale v konečném důsledku zřejmě ocení pouze malé procento uživatelů.

Dobrá koupě, pokud chcete trochu lepší herní zážitek než na klasickém mobilu a přehlédnete mnoho nevýhod tohoto řešení.

Recenze: Telefon křížený s herní mašinkou. Test unikátního Sony Ericssonu Play