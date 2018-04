Mobily, které pod vánoční stromeček určitě nekupujte

Motorola Motofone F3 Motorola ve své kategorii zaujme designem. Funkční výbava nabízí pouze to nejzákladnější, a to ještě ve značně okleštěné formě. Nejvíce nás zklamaly SMS zprávy, které by podle nás i u nejlevnějšího telefonu měly být dobře použitelné, což v tomto případě neplatí. Pro psaní zpráv na tomto telefonu je vyhrazen pouze jeden řádek, tedy šest znaků. Odeslané zprávy se neukládají a telefon nenabízí žádný prediktivní způsob zadávání textu. Limitem je také zobrazení jednotlivých znaků, kdy nevíte, zda je zobrazena pětka, nebo písmeno S, případně písmeno B, nebo osmička.