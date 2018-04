Antipřehled: Mobily, které pod vánoční stromek určitě nekupujte

V minulých týdnech jsme se vám našimi přehledy snažili pomoci s výběrem telefonů pod vánoční stromeček.

Dnešní přehled je však trochu netradiční. Na rozdíl od výběru mobilů v jednotlivých kategoriích jsme v redakci zvolili několik modelů, které bychom si sami nepořídili a ani bychom jimi neobdarovali blízké.

Android 2.3.x a starší: Hned na začátku to vezmeme trochu ze široka. Starší verze operačního systému sice fungují dobře, ale jsou už klidně více než dva roky staré. V případě Androidu však nemusí být problém tak zásadní. Stačí si zkontrolovat, zda je pro dané zařízení s touto verzí dostupný update na vyšší verzi. Ideálně volte verzi 4.0 a vyšší (označení Ice Cream Sandwich - ICS, případně Jelly Bean), která je na světě již rok, a výrobci tak měli dost času, aby si ji dostatečně osvojili.

Pro vás výběr vyšší verze znamená především pokročilejší funkce, modernější vzhled a rychlejší uživatelské prostředí. A navíc: vývojáři nebudou ve svých aplikacích podporovat starší verzi systému věčně. Bohužel tyto novější verze nejsou prozatím běžné dostupné v nejnižší kategorii.

Nokia Lumia 800

Nokia Lumia 800 je docela povedený smartphone s operačním systémem Windows Phone. Jenže to má dva háčky: telefon nelze aktualizovat na nejnovější Windows Phone 8 a hlavním důvodem, proč jeho koupi nemůžeme doporučit, je současná cenová politika výrobce. Vybavenější Lumii 900 totiž pořídíte za necelých osm tisíc korun, zatímco model Lumia 800 vás přijde na 9 500 korun. Opravdu není důvod kupovat starší a dražší model.

Nokia 808 PureView

Nokia 808 PureView sice fotí velmi dobře, ale kromě toho už nic zajímavého nenabídne. Nelze se tedy ubránit otázce, jestli může být důvodem k nákupu mobilu dražšího než 12 tisíc korun jen dobrý fotoaparát. Naše odpověď zní, že rozhodně ne. Za tyto peníze doporučujeme se poohlédnout jinde, kdy za stejnou cenu pořídíte mnohé top modely konkurenčních značek. Navíc Symbian v této nokii je definitivně mrtvý operační systém.

LG Optimus 4X HD

LG Optimus 4X HD je celkem povedený smartphone se čtyřjádrovým procesorem, ale do průměru ho sráží některé nepříjemné vlastnosti. Zejména zklame hudební přehrávač a ani fotoaparát příliš neodpovídá ceně. Problémem je přehřívání a lepší by mohla být i výdrž. Prostě a jednoduše: za dnešní cenu přes 12 tisíc korun pořídíte v nejvyšší třídě zajímavější telefony, které s uvedenými funkcemi problémy nemají.

Samsung Wave 3

Samsung Wave 3 je klasickou ukázkou souboje Davida s Goliášem, kdy se operační systém Bada pokoušel postavit za rozumnou cenu kolem 6 tisíc korun takovým velikánům jako android a iOS. Konkurence je ovšem stále o několik koňských délek napřed a z důvodu nedostatku aplikací a pomalého chodu těch náročnějších bychom tento model nechtěli. O to víc, že dnes je Bada už vlastně mrtvá platforma, se kterou se do budoucna nepočítá.

Sony Xperia S

Potíží Sony Xperie S za 9 tisíc korun je řada drobných nedostatků, které se kupí jeden vedle druhého. Začíná to celkovou konstrukcí telefonu, která je sice provedena z kvalitních materiálů, ale detaily neobstojí ve srovnání s nejlepší konkurencí. Vadí nám matoucí umístění senzorových tlačítek a dobrá není ani výdrž baterie. Na začátku roku to byl nadupaný smartphone, ale dnes patří do průměru. I samotné Sony má již v nabídce mnohem zajímavější modely. Mimochodem, od tohoto originálního designu firma také velmi rychle ustoupila.

A ještě jedna univerzální řada na závěr. Pokud můžete, vyhněte se u operátorů koupi dotovaného mobilu. Tuzemští operátoři dlouhodobě dotují mobily velmi střídmě. Při měsíční útratě okolo 500 korun dostanete od operátora obvykle slevu ze základní ceny okolo dvou tisíc korun. To za prvé není mnoho, protože se uvážete na dva roky a lze předpokládat, že v nejbližší době budou ceny mobilních služeb klesat. A za druhé: ceny u operátorů, z kterých se sleva počítá, jsou často nevýhodné, a tak sleva za úvazek bývá reálně výrazně nižší, než jaká je výše dotace.

Jako příklad použijeme T-Mobile, u něhož Samsung Galaxy S III stojí 14 499 korun. Při měsíčním plnění 500 korun vám operátor dá dotaci 2 800 korun. Jenže tento mobil z oficiální české distribuce koupíte od 12 600 korun a třeba u O2 stojí 13 500 korun jako nedotovaný. Takže reálně v dotaci u

T-Mobile ušetříte stěží 900 korun a "odměnou" vám bude dvouletý úvazek a roční minimální měsíční plnění 500 korun. Tato sleva rozhodně není zadarmo.

Ano, když si vyhádáte individuální podmínky, tak může být situace jiná, ale to je již úplně jiný příběh.