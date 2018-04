Mobily, které jsme si zamilovali. Nahlédněte do vkusu redakce Mobil.cz

Pro někoho je mobilní telefon jen další předmět denního života; zavolá si s ním, občas se s ním pochlubí okolí, zorganizuje si čas, ale tím pro něj vše končí. Ostatně, také jsme byli tací. Časem se z nás však stali spíše fajnšmekři než běžní uživatelé. Při onom počtu telefonů, které nám prošly rukama, to totiž ani nejde jinak.

Nejsme sice ryzí nadšenci jako sběratelé mobilních telefonů, o kterých jsme přes léto připravovali seriál a dodnes na setkání s nimi rádi vzpomínáme, přesto se na mobilní telefony díváme jinak než běžný uživatel. Známe historii toho či onoho modelu, dokážeme pozorovat jeho vývoj v souvislostech, a není se tak čemu divit, že každý z nás má favority své doby.

Občas si na některé z nich ostatně zavzpomínáme na poradách, řekneme si, čím byly ve své době zvláštní a proč nám utkvěly v paměti, někdy se k nim vážou i velmi zajímavé příběhy. Chyběl tak jen krůček k tomu, abychom těmto pro nás historicky významným modelům věnovali samostatný článek.









Požádal jsem tedy kolegy, aby nezávisle na mně sestavili pětici svých "nej" mobilních telefonů a svou volbu krátce obhájili. Svou špetkou do mlýna jsem samozřejmě přispěl i já a dnešní přehled i zahájím.

5. Nokia 7110

Žebříček začínám od konce, kam jednoznačně řadím dnes už značně historický telefon Nokii 7110. Její zajímavý povrch, na svou dobu doslova obrovský displej, nezaměnitelný design a velmi slušná výbava - to je jen krátký výčet vlastností, kterými mne zaujala. Efektní vystřelovací flip byl jen třešinkou na dortu, která však byla i tou největší slabinou telefonu. Nemálokrát jsem právě kvůli flipu navštívil servis.

Dobová RECEZE NOKIA 7110 ZDE

4. Siemens SL45i

Dodnes pamatuji na soutěž nejmenovaného rádia, na maketu v nadživotní velikosti před Myslbekem, na krásné brigádnice s tímhle elegánem v ruce. Řeč není o nikom jiném než o Siemensu SL45i. Ve své době jste s tímto telefonem nadělali hodně parády. Siemensu se totiž podařilo skloubit velmi hezký design, inovativní funkce a vše zabalit do precizního kabátku podpořeného masivním marketingem. Naštěstí nešlo jen o nafouknutou bublinu PR manažerů. Jen to pomalé nahrávání písniček přes sériový port mě občas dokázalo opravdu vytočit.

Dobová RECENZE SIEMENS SL45i

3. Siemens S25/C25

Ač jde o výbavově velmi vzdálené modely, dokázaly ve své době oslovit zcela stejně. Céčková řada si mě získala svou miniaturní velikostí s přihlédnutím k tehdejší cenové politice. Tou dobou totiž platilo, že za velikost (resp. "malost") se zkrátka platí, a C25 byl první kolibřík, který za tímto trendem spálil mosty. Navíc přidal i mladistvé vyzváněcí tóny, které nadělaly mnoho parády.

Eskovou řadu snad ani obhajovat nemusím. Stejné kolibří rozměry jako u C25 avšak s bezkonkurenčním barevným displejem a nesrovnatelně vyšší výbavou zkrátka mluví za vše. Jen ta výdrž byla u "eSka" tristní, hrát na něm velmi povedené 3D bludiště jste si tak rozmýšleli hodně dlouho - nemusel by pak totiž vydržet ani jeden den na příjmu.

Dobová RECENZE SIEMENS C25 ZDE

Dobová RECENZE SIEMENS S25 ZDE

2. Alcatel OT715

Jeden z posledních modelů Alcatelu předtím, než nás nadobro opustil. Dnes již vypadá tento telefon jako dětská hračka, ve své době však platil za velmi dobře vybavený manažerský mobil. A čím byl tak zajímavý? To hlavní byl displej, který dokázal nabídnout velkorysé rozměry a celých 10 řádků textu při čtyřech odstínech šedi, což bylo nejvíce ze všech dostupných telefonů na trhu. Modré podsvícení v kombinaci s leštěným kovem pak z telefonu dělalo opravdu reprezentativní kus železa. Navíc tenhle Alcatel nabízel i velmi slušnou výbavu v čele s nastupujícím GPRS a plnou synchonizací s PC.

Dobová RECENZE ALCATEL OT715

1. Ericsson T39/R520m/T68m

Absolutní vrchol mého žebříčku svorně zabírají hned tři telefony švédského Ericssonu. Modely R520m a T39m dokázal tento výrobce dokonale předstihnout dobu a nejsou výjimkou uživatelé, kteří tyto přístroje nosí v kapse dodnes. Patřil bych mezi ně ostatně i já, bohužel však už potřebuji pokročilejší funkce. T68m byl pak prvním telefonem s barevným displejem podporujícím 256 barev a bezkonkurenční výbavou.

Poslední modely Ericssonu mne oslovují dodnes, T39m jsem si ostatně nedávno objednal na eBayi. Originální T68m se mnou dokázala přežít po celou dobu, dokonce jí neuškodila ani sprcha při hledání kempu v Putimi. Tyto přístroje mi přirostly k srdci nejen svou výbavou, ale i designem a kultem skomírajícího výrobce, kterému jsem vždy fandil a jehož magnésiové rámy dokázaly zachránit nejeden můj telefon.

Dobová RECENZE ERICSSON R520m

Dobová RECENZE ERICSSON T39m

Dobová RECENZE ERICSSON T68m

Náš šéfredaktor Jan Matura svůj žebříček pojal více obecně. V jeho výčtu tak nenajdeme ani tak srdcové záležitosti jako modely, které v historii opravdu něco znamenaly. Žebříček naopak vzal hezky popořádku, od prvního po poslední místo:

1. Motorola StarTac



StarTac je známý především jako úplně první véčko na světě. V ražení nových koncepčních trendů mu zásluhu rozhodně upírat nebudu, ale mnohem důležitější je jeho pozice prvního stylového mobilu vůbec. Do té doby byly na trhu jen nevzhledné a velké krabice, které měly jen jeden účel - telefonovat. StarTac přinesl mezi mobily něco nového, co dnes považujeme za samozřejmost - styl. Ale v druhé polovině devadesátých let to zcela reflektovalo jeho kosmické jméno. S ohledem na výše popsané mu s klidným svědomím odpustím na svou dobu spíš podprůměrnou výbavu a absenci některých triviálních funkcí, jako byla nemožnost vložení příjemce SMS z telefonního seznamu.

Dobová RECENZE MOTOROLA STARTAC



2. Nokia 5110



Přesně takový nenápadný, ale praktický mobil každý chtěl. Nokia se s ním skvěle strefila do většinového vkusu zákazníků. A ty vychytávky, které tenkrát tato Nokia uměla: obrázky do SMS nebo hry. Ano, legendární had často rozhodoval, jestli si zákazník pořídil tuto Nokii, nebo konkurenční telefon. A většina zvolila Nokii, a Nokia tak ovládla svět mobilů. Předběhla tápající Motorolu a Ericsson a od té doby je neohroženě světovou jedničkou.

Dobová RECENZE NOKIA 5110



3. Sony Ericsson K750i



Co nás dnes z výbavy zajímá na mobilu nejvíce? Je to podle různých průzkumů fotoaparát. Bez něj si dnes už ani mobil představit nedokážeme. Po sérii mnoha průměrných fotomobilů přišel na trh Sony Ericsson K750i, který fotil na svoji dobu opravdu dobře. Možná že z historického hlediska by to až tak podstatné nebylo, ale díky obchodní politice výrobce šla cena tohoto modelu poměrně rychle dolů. A tak si mnoho zákazníků mohlo konečně dovolit slušný fotomobil, který ukázal, že fotoaparát v mobilu není vůbec zbytečná věc.

Dobová RECENZE SONY ERICSSON K750i



4. Motorola RAZR



Motorola měla celý zástup nudných a nevýrazných mobilů, ale hned několik přelomových přístrojů. StarTac z devadesátých let jsem již vzpomenul, vynechávám první opravdové véčko V3688 a jeho klony a mířím k RAZRu. Ve své podstatě stále aktuální model, respektive v podobě jeho nástupců. Původní RAZR ale před lety způsobil opravdové pozdvižení. Supertenký mobil, v té době porážející v tomto směru konkurenci minimálně o polovinu, vlastně přinesl trend, který jen tak neskončí. Navíc byl i pohledný a na Motorolu i docela solidně vybavený. Dnes trhu již tenké motoroly nevládnou, ale na RAZR nelze zapomenout.

Dobová RECENZE MOTOROLA RAZR



5. Nokia 7650



Předobraz dnešních multimediálních mobilů? Snadná odpověď - Nokia 7650. Dnes by tento mobil asi vzbudil již jen potutelný úsměv, ale ve své době to byl jen těžko překonatelný telefon s bohatou výbavou a i revoluční konstrukcí. Ano, Nokia 7650 jako první přinesla v novodobé historii dnes tak populární vysouvací konstrukci (čest památce Siemensu SL10, který poněkud předběhl dobu). Nemluvě o tom, že Nokia 7650 patří mezi úplně první fotomobily.

Dobová RECENZE NOKIA 7650

Poslední člen redakce Jan Lodl svůj přehled pojal jako velmi propracovaný průřez historií až po současnost. V jeho přehledu nechybí archaické modely ani současná špička na trhu. Místo pěti modelů dokonce zvolil hned sedm. Však se můžete přesvědčit sami:

7. Ericsson GA628

Nedlouho po tom, co se Eurotelu zrodila konkurence v podobě Paegasu, přišel na trh Ericsson GA628. Srdce uživatelů – tedy toho mála, co nemělo Nokii 5110 – si získal na svou dobu příjemnými rozměry. Navíc díky hořčíkovému rámu byl skoro nezničitelný a díky možnosti držet ho za anténu se s ním dalo opravdu dobře házet. K tomu přidejme ještě vyměnitelné podložky klávesnice, které dovolily telefon přebarvit skoro každý den.

6. Ericsson R380i

Tenhle telefon byl poprvé k vidění na CeBITu v roce 1998, v té době jsme si mohli koupit telefony, které jen tak tak zvládaly SMS. A Ericsson nám předvedl přístroj s rozeznáváním znaků, kalendářem a spoustou dalších vymožeností. Bohužel na jeho uvedení na trh jsme si museli počkat až na přelom tisíciletí. Pak už to taková bomba zase nebyla, pokud jste chtěli opravdový manažerský telefon a nechtěli Nokii Communicator, moc dalších možností nebylo.

Dobová RECENZE ERICSSON R380

5. Sony CDM-Z5

Po zajímavé, ale nepříliš spolehlivé Z1 přišlo Sony s modelem CDM-Z5. Kdo ho měl možnost používat, zamiloval si ho. Když spojíte elegantní design a velmi příjemné rozměry (na svou dobu, samozřejmě) máte telefon, na který se nezapomíná. K tomu můžete přidat ještě slušnou paletu manažerských funkcí, včetně použitelného kalendáře. A hlavně, opravdu skvělé ovládání díky kolečku Jog Dial, které navíc umožňovalo pohyb dopředu a dozadu. Když jste si zvykli, těžko se přecházelo jinam.

Dobová RECENZE SONY CMD-Z5

4. Motorola Accompli A008

Právě tady se rodily dnešní smartphony, Motorola Accompli A008 neměla ještě otevřený operační systém, ale jinak nabídla funkce podobné PDA. Byla slušně rychlá a rozpoznávání znaků fungovalo také velmi dobře. Kalendář nabídl na svou dobu opravdu neuvěřitelný komfort a poměrně funkční byla i synchronizace s počítačem. Vzhledem k podpoře GPRS se dalo v telefonu klidně pracovat i s e-maily a nechyběl ani HTML prohlížeč. Hodně zajímavé bylo umístění sluchátka do horního víka, takže to bylo vlastně také chytré véčko.

Dobová RECENZE MOTOROLA ACCOMPLI A008

3. Siemens SX1

Jeden z prvních použitelných telefonů se Symbianem S60 pocházel z dílny Siemensu. O tom, že máte v rukou převratný telefon, vás okamžitě přesvědčila klávesnice – dvě řady kláves byly umístěny po stranách displeje, pod ním pak byly funkční klávesy. Chtělo to hodně cviku, ale díky použitelné T9 se na něm dalo psát celkem v pohodě. Kromě toho měl samozřejmě všechny vlastnosti, které dnes ze Symbianu známe. Přirozeně nechyběl komfortní kalendář či telefonní seznam.

Dobová RECENZE SIEMENS SX1

2. Nokia 9300

Přes svůj úspěch byla řada Communicator od Nokie hodně konzervativní, proto se často stávalo, že těmto špičkovým telefonům chyběly technologie, které konkurenti dávno nabízeli. To se – alespoň z větší části – změnilo modelem 9500, který nabídl (mimo jiné) i wi-fi. Nedlouho po něm přišla 9300, která jako první zlomila dosavadní přesvědčení, že mobil pro ženy musí být růžový, miniaturní a co nejhloupější. Nokia si jako jedna z prvních uvědomila, že existují také manažerky. Ale trvalo jí to.

Dobová RECENZE NOKIA 9300

1. Nokia N95 8 GB

Přes veškeré kontroverze, které vzbudil model N95, asi není pochyb o tom, že je to přelomový model. Navíc další verze přinesla 8 GB paměti a odstranila většinu chyb, které byly předchozí verzi vyčítány. Včetně citlivosti GPS modulu, který se už dá v aktuální verzi používat pro navigaci. Je pravda, že vzhledem ke klesajícím cenám pamětí není vyloučeno, že 8 GB bude za pár týdnů naprostou samozřejmostí. V každém případě je Nokie N95 8 GB jedním z nejlepších telefonů současnosti, a proto sem patří.

RECENZE NOKIA N95