Mobily jsou možná karcinogenní, varuje WHO. Jasné důkazy ale chybí

S oznámením přišli v úterý odborníci na rakovinu ze Světové zdravotnické organizace (WHO), podle kterých by uživatelé mobilních telefonů měli zvážit, jakým způsobem omezit dobu, po níž jsou vystaveni elektromagnetickému záření těchto přístrojů. Pracovní skupina 31 vědců ze 14 zemí uvedla, že přehled všech dostupných vědeckých důkazů naznačuje, že používání mobilních telefonů by mělo být klasifikováno jako "možná karcinogenní".

Jonathan Samet, předseda Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC), řekl, že některé důkazy ukazují na možné spojení užívání mobilních telefonů a zvýšeného rizika gliomu mozku, který je druhem rakoviny. K tomu, aby se podařilo jasně prokázat spojitost mezi užíváním mobilních telefonů a rakovinou, je ale prý potřeba dalších výzkumů.

Výsledky dosavadních výzkumů jsou ale spíše rozporuplné. Loni byly například publikovány výsledku výzkumu, při němž odborníci po deset let sledovali téměř 13 000 uživatelů mobilních telefonů. K jednoznačnému závěru ale nedošli.