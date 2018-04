Mobily jsou jako víno - čím starší, tím vzácnější a dražší

Nejednomu z nás se v šuplíku jistě válí pár starších vysloužilých mobilních telefonů. Některý z nich občas poslouží jako nouzové řešení, když třeba současný telefon musíme chtě nechtě odnést do servisu. Ale jsou i tací, kteří tyto vysloužilce cíleně vyhledávají a místo do šuplíků je umisťují do vitrín a poliček. Sběratelů mobilních telefonů asi není tolik, jako sběratelů poštovních známek, mincí, nebo třeba modelů aut, ale rozhodně se jedná o zajímavou skupinu.

Pro letošní léto jsme se rozhodli, že vám fenomén sbírání mobilních telefonů trochu přiblížíme. Spojili jsme se proto s uživateli a administrátory diskusního fóra Retrophone, které sběratele mobilů sdružuje. Jim jsme se rozhodli položit několik otázek, které mají za úkol tuto sběratelskou činnost přiblížit veřejnosti.

Mnozí sběratelé třeba mají i své vlastní internetové stránky, kde se svojí sbírkou chlubí. Již méně často se však dočteme něco o tom, jak jejich sbírka vznikala a kde se vůbec jejich vášeň pro mobilní telefony vzala.

Sbírání mobilních telefonů není koníčkem, který by byl jakkoli věkově omezen. Mezi zpovídanými sběrateli jsou nadšenci ve věku 20 až 40 let. Jde o poměrně mladý koníček, i ti nejzkušenější se mu věnují zhruba pět let. Přitom však neplatí, že ten, kdo mobily sbírá nejdéle, má nejrozsáhlejší sbírku. Výjimkou nejsou ani tací, kteří během roku dovedli nashromáždit stovky telefonů.



Starý je dobrý Napsali jsme o starých telefonech: Kupte si telefon z nostalgie. Repasovanou legendu seženete za tisícovku

Proč vlastně mobilní telefony sbíráte?

„K telefonům jsem měl vždycky blízko, prostě jsem technický typ a pořád se musím v něčem vrtat,“ říká pan Vítek z Tachova. „Kdysi jsem koukal na Amelii z Montmartru a nějak jsem pocítil nutkání se něčemu věnovat, do něčeho se konečně vrhnout. A tak došlo na mobily,“ říká zase mladý sběratel Roman. Téměř všichni se shodují na tom, že staré telefony prostě mají své kouzlo.

Všichni sběratelé uvádějí, že sbírání mobilních telefonů musíte obětovat trochu času a pokud to myslíte vážně, musíte hledat, hledat a zase hledat. Chce to jazykové znalosti, protože zdaleka nejoblíbenějším místem, kde nové telefony do sbírky získávají, je aukční server eBay. Oblíbená jsou také různá fóra, opět velmi často zahraniční.

Občas se sběratelům ozve někdo, kdo zabrousil na jejich internetové stránky a nabídne nějaký kus k prodeji či výměně. Koníček prý není výrazně finančně náročný, chce to jen být trochu trpělivý a nakupovat s rozvahou. „Já jsem nejdražší kusy kupoval okolo 1000 Kč, ale těch je málo,“ říká Roman a dodává: „Osobně se prostě nenechám omezovat sbíráním, ale spíš omezuji sbírání, když je to třeba.“ Samozřejmě musíte také mít trochu štěstí.

Jaký je asi nejcennější a nejunikátnější kousek ve Vaší sbírce?

„Těžko přesně říct, který telefon je nejvzácnější, je jich více. Za unikát bych ale určitě mohl označit RadioShack, telefon zřejmě pro americkou analogovou síť. K základně telefonu je připojeno sluchátko, celé zařízení je ale umístěno v plátěné tašce, což je na rozdíl od klasických "kufříkových" telefonů zajímavější řešení,“ chlubí se sběratel Petr. Panu Vítkovi zase v poslední době udělala velikou radost Motorola StarTAC ve verzi Rainbow, která je mezi sběrateli hodně ceněna. Ostatně třeba Petr po ní touží také.

Podobné unikáty se shánějí poměrně těžko. Někdy bývá problémem cena, většinou je však problém dostupnost samotného přístroje. Jen těžko na něj prostě v aukcích narazíte. S tím souvisí i odpověď na naši další otázku.

Co byste poradili začínajícím sběratelům?

„Ať se do shánění pustí co nejdříve, protože staré kousky ubývají a jejich cena jen poleze nahoru,“ říká pan Vítek. Petr zase radí, ať jsou trpěliví. „Také doporučuji nakupovat s rozvahou, neboť jsem občas koupil něco unáhleně a byl jsem pak z doručeného balíku nešťastný,“ dodává.

Tématu sbírání mobilních telefonů se budeme i nadále věnovat. Chystáme návštěvy u některých sběratelů, takže pokud máte nějaké otázky, můžete je položit třeba v diskusi pod článkem. Samozřejme vítáme i další sběratele mobilů, kteří se chtějí podělit o svou sbírku s čtenáři. Případní zájemci nechť kontaktují redakci.