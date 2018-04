Mobily jdou na dračku, každý druhý je Nokia nebo Motorola

Druhé čtvrtletí bylo potěšením pro většinu výrobců mobilů. Prodeje šly nahoru, meziročně o více než 18 procent. To je sice výrazně méně, než loňský růst o 44 procent, ale přesto se po stagnaci v prvním čtvrtletí letošního roku opět začalo blýskat na lepší časy. Agentura Strategy Analytics ve své zprávě uvádí, že by se letos mělo prodat zhruba 775 milionů mobilních telefonů, původní odhad byl 735 milionů (viz také zde).

Ruce si mnou především u Motoroly, která překonala krizi ze třetího čtvrtletí loňského roku. Tehdy jí z pozice světové dvojky málem sesadil Samsung. Naopak se rázně pustila do stíhání světové jedničky Nokie. Ta si ale svou pozici stále drží, i když její profit není zdaleka tak dobrý, jako dříve. Naopak Motorola historicky nejlepší druhé čtvrtletí za svou historii.

Motorola s Nokií mají momentálně přes 50 procent celosvětového trhu s mobilními telefony. Každý druhý mobil prodaný v tomto období na světě tedy nesl logo Nokie nebo Motoroly.

Naopak u Siemensu musí překousnout další hořkou pilulku. Opět se nedařilo a tržní podíl Siemensu klesl na historické minimum. Mateřskému koncernu Siemens to už může být jedno, starosti na svá bedra přebral tchajwanský koncern Benq, který divizi mobilních telefonů Siemensu nedávno koupil.

Výrobce: 2Q/04 2004 celkem 1Q/05 2Q/05 Nokia 45,4 207,6 53,8 60,8 Motorola 25,3 104,5 28,7 33,9 Samsung 20,1 86,6 24,5 24,4 LG 8,8 44,4 11,1 12,1 Sony Ericsson 8,8 42,5 9,4 11,8 Siemens 12,8 49,4 9,3 8,4 Ostatní 36,8 145,5 35,4 37 Celkem 159,2 680,5 172,2 188,4 Prodej mobilních telefonů za uvedená období v milionech kusů. Autor: Mobil.cz podle Strategy Analytics .

Další tři hráči z první světové šestky mohou být spokojeni, ale určitě ne absolutně. Samsung si udržel pozici světové trojky, ale na Motorolu nyní poměrně výrazně ztrácí. Naštěstí pro něj, LG a Sony Ericsson nemají sílu jeho pozici ohrozit. LG je v současné chvíli světová čtyřka a Sony Ericsson drží pátou příčku. Šestý je pak strádající Siemens.

Prodeje Motoroly za sledované období vyrostly o 41 procent, Nokie o 30 procent, LG o 20 a u Sony Ericssonu se Samsungem zhruba o 10 procent. Naopak prodeje Siemensu klesly meziročně o 20 procent.

Výrobce 2Q/04 2004 celkem 1Q/05 2Q/05 Nokia 28,5% 30,5% 31,2% 32,3% Motorola 15,1% 15,4% 16,7% 18% Samsung 14,3% 12,7% 14,2% 13% LG 6,2% 6,5% 6,4% 6,4% Sony Ericsson 6,5% 6,2% 5,5% 6,3% Siemens 6,5% 7,3% 5,4% 4,5% Ostatní 22,8% 21,4% 20,6% 19,6% Celkem 100% 100% 100% 100% Podíl výrobců na trhu s mobilními telefony za uvedená období. Autor: Mobil.cz podle Strategy Analytics .

Proč se daří Motorole a Nokii? Odpověď je jednoduchá, mají vhodné produkty pro všechny důležité trhy. Levné mobily pro rozvojové trhy v Asii, Africe a Jižní Americe. A mají také vhodné produkty pro náročné trhy v Evropě a USA. Motorola těží především z dvojice naprosto odlišných modelů C115 a V3 Razr. První je superlevný mobil pro rozvojové trhy, ten druhý je stylový mobil, který Motorole nepřinesl jen tržní podíl, ale také zisk.

Nokia má portfolio roztříštěnější a úspěšných modelů je víc. Populární je model 6230i a i několik levnějších modelů pro rozvojové trhy. Naopak na první pohled velmi propagované chytré mobily spíš tvoří zisk, než výrazně přispívají k růstu tržního podílu.

Samsung a LG nemají vhodné levné mobily pro rozvojové trhy. Samsung je znám orientací na dražší produkty, LG se v poslední době z podobného postupu obrátilo správným směrem a proto se mu daří růst o něco víc, než Samsungu.

LG je také tradičně silné v mobilech pro CDMA a evropské sítě 3G. Sony Ericsson pak opět věří v minimální počet nabízených mobilů, aktuálním hitem je model K750i s dvoumegapixelovým fotoaparátem. Na získání významnějších pozic to ale bude asi málo.

Před námi je nejdůležitější část roku – předvánoční trh. Poslední čtvrtletí roku vždy představuje největší prodeje a letos se ukáže, komu se podaří na trh vrhnout všechny chystané mobily a kdo je uvede se zpožděním až na začátku příštího roku. V každém případě se bude radovat zákazník.

Ceny mobilů letos klesají mnohem víc než v předchozích letech, skoro běžnou záležitostí se stává mobil za 1 000 Kč a naopak téměř žádný běžný mobil již dnes nestojí přes 10 000 Kč.