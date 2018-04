Mobily jdou na dračku, každý chce nový telefon

V druhém čtvrtletí letošního roku se celosvětově prodalo 157 milionů kusů mobilních telefonů. „Je to největší čtvrtletní rekord a dokonce větší než v prvním čtvrtletí, kdy se prodalo 153 milionů mobilů, což jsme nečekali,“ uvedl analytik firmy Gartner Ben Wood. Varoval však také, že pokud letošní prodej překročí 650 milionů kusů, nebude tento růst udržitelný a na počátku příštího roku by mohlo dojít k poklesu prodeje. Naopak konkurenční analytická společnost Strategy Analytics předpokládá zvýšení prodeje i pro příští rok. Celosvětově by se podle ní mohlo příští rok prodat přes 720 milionů mobilních telefonů. Strategy Analytics je optimističtější i v předpovědi letošních prodejů. Celkem by se letos mělo podle ní prodat 670 milionů mobilních telefonů a výsledky za třetí a čtvrté čtvrtletí letošního roku budou ještě lepší, než za první dva letošní kvartály.

V Latinské Americe je hlad po mobilech největší

Podle společnosti Gartner si nejlépe v druhém čtvrtletí vedla Latinská Amerika, kde prodej ve srovnání s prvními třemi měsíci stoupl o 20 procent. Za nárůstem stál vysoký počet nových zákazníků. V Severní Americe a Evropě podporuje prodej zájem stávajících uživatelů o telefony s barevným displejem a vestavěným fotoaparátem. Podíl největšího výrobce mobilních telefonů Nokia na trhu v prvním čtvrtletí sice klesl na 29,7 procenta z loňských 35,6 procenta, ve srovnání s předchozím čtvrtletím, kdy činil 28,9 procenta, však rostl. Nokii se tak vyplatilo snížení cen. Firma však i nadále zůstává vystavena rizikům kvůli nedostatku atraktivních modelů.

Nokia je stále jednička

Podle analytiků konkurenční společnosti Strategy Analytics ale Nokia drží ve druhém čtvrtletí stejný tržní podíl, jako ve čtvrtletí prvním – 28,8 procent. Druhá Motorola ztratila jedno procento, naopak třetí Samsung získal skoro 1,5 procenta celosvětového tržního podílu. Tržní podíl získal i pátý Sony Ericsson a šesté LG. Naopak čtvrtý Siemens oproti prvnímu čtvrtletí trochu ztratil. Výsledky najdete v první tabulce:

Pozice Výrobce Dodávky

2Q/2004 Podíl

1Q/2004 Podíl

2Q/2004 1 Nokia 45,4 28,8 % 28,8 % 2 Motorola 24,1 16,3 % 15,3 % 3 Samsung 22,7 13 % 14,4 % 4–5 Siemens 10,4 8,3 % 6,6 % 4–5 Sony Ericsson 10,4 5,7 % 6,6 % 6 LG 9,9 5,6 % 6,3 % Ostatní 34,4 22,3 % 21,9 % Celkem 157,4 100 % 100 %

Zdroj Strategy Analytics;

Celosvětový podíl na trhu mobilních telefonů bez ohledu na standard.

Dodávky v milionech kusů.

V porovnání s předchozím rokem nejvíce ztratila Nokia, naopak nejvíce získal Samsung. Ostatní výrobci zůstávají na zhruba stejných výsledcích.

Gartner čísla potvrzuje

Podobná čísla nabízí i společnost Gartner: Světová dvojka Motorola zvýšila podíl na trhu na 15,8 procenta z loňských 14,5 procenta díky vysokému počtu nových modelů, které si oblíbili spotřebitelé v Severní Americe. Podíl třetího Samsungu vzrostl na 12,1 procenta z 10,2 procenta. Gartner však upozornil, že podíl by byl ještě vyšší, kdyby se firmě podařilo prodat veškeré modely, které dodala obchodníkům a operátorům. Gartner totiž vychází ve svých údajích z počtu prodaných telefonů a ne z počtu telefonů dodaných výrobci na trh jako jiné společnosti. U distributorů, zvláště v Severní Americe, jsou tak čtyři miliony telefonů Samsung. I z tohoto důvodu jsou čísla společností Gartner a Strategy Analytics mírně odlišná.

Strategy Analytics ve své zprávě dále rozvádí, jak jsou na tom jednotlivé technologie. Nejúspěšnější je standard GSM. Počet prodaných mobilů tohoto standardu v druhém čtvrtletí letošního roku je 109 milionů oproti 76 milionům v stejném období roku loňského. Slušně rostou i prodeje mobilů standardu CDMA. Těch se za letošní druhé čtvrtletí prodalo 31 milionů kusů. Loni ve stejném období jen 21 milionů kusů. Klesá prodej mobilů standardu TDMA, naopak rostou prodeje v kolonce ostatní standardy. To jsou telefony třetí generace a také mobily pro americký standard iDen.

Evropskému 3G vládne Nec

Když už jsme u prodejů mobilů pro sítě třetí generace, tak v případě přístrojů pro standard WCDMA, což je evropské UMTS a také japonské sítě třetí generace, vyjma standardu CDMA 2000 a jeho klonů, které jsou zahrnuty ve statistikách prodejů CDMA přístrojů. Jak to na trhu WCDMA telefonů vypadá, ukazuje druhá tabulka:

Pozice Výrobce Dodávky

2Q/2004 Podíl

2Q/2004 1 Nec 1,3 30,8 % 2 LG 0,9 21,4 % 3 Motorola 0,6 14,2 % 4 Panasonic 0,5 11,9 % 5 Nokia 0,3 7,1 % 6 Sony Ericsson 0,2 4,7 % Ostatní 0,4 9,8 % Celkem 4,2 100 %

Zdroj Strategy Analytics;

Celosvětový podíl na trhu mobilních telefonů standardu WCDMA za 2Q/2004.

Dodávky v milionech kusů.

U Mobilů třetí generace standardu WCDMA hraje prim Nec, který úspěšně prodává v Evropě i v Japonsku. Motorola v Japonsku neprodává, její prodeje jdou na vrub evropského trhu. Třetí místo LG nás překvapilo, i Strategy Analytics se o něm vyjadřuje jako o černém koni. Panasonic v Evropě mobily pro 3G neprodává, v Japonsku je ale hodně silný. V tomto oboru ale ještě nejsou karty rozdány, takže se nechme překvapit, jak bude vypadat podobná tabulka koncem roku.

GSM: nová manželství přinášejí první výsledky

Jelikož si u nás na sítě třetí generace ještě přes rok počkáme, můžeme se pustit do podrobných statistik prodejů mobilů pro nám nejbližší standard GSM. Zde bude tabulka delší, podíváme se i na další výrobce v pořadí. První pětka je stejná jako u celosvětových prodejů, ale Nokia zde vede s mnohem větším náskokem, za druhou Motorolou je Samsung již jen o krok a čtvrtý Siemens si vede také velmi dobře. Výsledky najdete ve třetí tabulce:

Pozice Výrobce Dodávky

2Q/2004 Podíl

2Q/2004 1 Nokia 38,1 34,9 % 2 Motorola 15,0 13,8 % 3 Samsung 14,8 13,6 % 4 Siemens 10,4 9,5 % 5 Sony Ericsson 9,4 8,6 % 6 LG 3,7 3,4 % 7 Sagem 3,3 3,1 % 8 TCL 2,1 1,9 % 9–10 Nec 1,8 1,7 % 9–10 Alcatel 1,8 1,7 % 11 Panasonic 1,5 1,4 % 12 Mitsubishi 0,5 0,5 % Ostatní 6,5 6,0 % Celkem 109,1 100%

Zdroj Strategy Analytics;

Celosvětový podíl na trhu mobilních telefonů standardu GSM za 2Q/2004.

Dodávky v milionech kusů.

Zajímavá čísla z třetí tabulky ukazují, jaký potenciál má nové manželství Alcatelu s TCL. Sečteme-li jejich podíl, máme v segmentu GSM telefonů světovou šestku. Nová společnost se tak dostate i před LG. Uvidíme, jak se bude nové společnosti dařit dále, samotný Alcatel zatím spíš ztrácí. Slušný výsledek mohou slavit u Sagemu, který zase těží ze spolupráce s čínským Birdem. O toho se ale uchází i Siemens. Je velmi pravděpodobné, že v nejbližší době se dočkáme další svatby. Námluvy jsou již v plném proudu a úspěšné manželství Sony Ericssonu táhne další adepty do „mobilního chomoutu“.

CDMA vládne dvojice z Jižní Koreje

Na závěr si jen telegraficky ukážeme, jaká je situace na trhu mobilů standardu CDMA, který zahrnuje i mobilní telefony třetí generace vyjma mobilů standardu WCDMA, které jsou uvedeny samostatně. Mezi mobily pro CDMA je jedničkou Samsung, který má za druhé čtvtletí letošního roku podíl 24,7 procent. Druhé LG má podíl 19,6 procent, třetí Motorola už výrazně ztrácí – má podíl 13 procent. Přitom loni byla jihokorejským soupeřům těsně za zády. Čtvrtá Nokia má podíl 12 procent, což je o 1,5 % více, než má pátá Kyocera.

Z výše uvedených údajů analytických společností Strategy Analytics a Gartner jasně vyplývá, že mobily se prodávají dobře a to jak na trzích, které stále nejsou zdaleka nasycené, tak i na trzích, kde již zákazníci mobily obměňují. Dobře se prodává všude a jak to tak vypadá, ještě chvíli prodeje porostou. Potenciál na světových trzích je, spíš je otázkou, co nového ještě výrobci dokáží nabídnout na vyspělých trzích, aby přinutili zákazníky kupovat stále nové a nové mobily. Jednou z možností je i trvalý pokles cen mobilních telefonů všech standardů. Jak se zdá, dřívější krize je již s určitostí zažehnána.