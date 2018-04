Mobily budou mít foťáky s megapixelovým rozlišením

Fotoaparáty v mobilních telefonech jsou již nějakou dobu vcelku běžné v Japonsku, které pak drží primát i v integraci dalších pokrokových technologií do mobilních telefonů. Od letošního roku se však s fotoaparáty v mobilech začneme setkávat i u nás, u přístrojů pro standard GSM. Asi úplně prvním telefonem pro sítě GSM s integrovaným fotoaparátem je Nokia 7650, která se právě v těchto dnech začíná prodávat. Vedle ní lze v současnosti ještě zakoupit přídavný fotoaparát Ericssonu (MCA-20), který lze připojit k telefonu Sony Ericsson T68i, popřípadě k softwarově upravené starší verzi T68. Nechme teď stranou, které řešení je lepší, v obou případech mají fotoaparáty fyzické rozlišení zhruba 320 x 240 obrazových bodů, tedy celkově přibližně 80 000 obrazových bodů. To je v porovnání i s těmi nejjednoduššími digitálními fotoaparáty hodně málo a ani softwarové dopočítání na maximální rozlišení 640 x 480 moc nepomůže. Pokud se smíříme s tím, že fotografie z obou zařízení použijeme jen jako MMS zprávu či aktuální pohlednici zaslanou přes e-mail, můžeme už dnes být spokojeni. Pokud se však budeme chtít vydat s mobilem na dovolenou v domnění, že dalšího fotoaparátu netřeba, asi se po návratu nebudeme mít čím chlubit.

Do konce letošního roku slibují fotoaparát v mobilu pro sítě GSM ještě Panasonic s již představeným modelem GD88, Motorola s přístrojem kombinujícím GSM a sítě třetí generace A820, Sony Ericsson s chytrým telefonem P800 a pod rouškou tajemství se pak schovává nový Siemens, Samsung nebo třeba LG s modelem G8000. Z výčtu je patrné, že většinou výrobci dávají přednost integrovaným fotoaparátům, výjimkou bude třeba Sony Ericsson, který nadále počítá s externím fotoaparátem (vedle současného modelu MCA-20, nabídne i inovovaný model MCA-25), který od podzimu bude možné připojovat i k jednodušším telefonům nové řady „T“, nebo některá řešení korejských výrobců, kteří k svým jednodušším modelům véčkových telefonů taktéž nabídnou externí fotoaparát. Pokud je nám známo, všechny tyto telefony budou mít fotoaparáty s rozlišením velmi podobným tomu, kterým disponuje Sony Ericsson MCA-20 nebo Nokia 7650 (detailní parametry většina výrobců neuvádí). Přesto je možné, že ještě do konce roku využije některý z výrobců nabídky japonského koncernu Fuji, který právě zahájil výrobu nového CCD čipu, speciálně určeného pro mobilní telefony. Tento čip má fyzické rozlišení 170 000 obrazových bodů, tedy zhruba rozlišení 480 x 360 obrazových bodů. Výrobce slibuje, že čip bude mít velmi vysokou kvalitu obrazu a bude speciálně přizpůsoben pro práci ve špatných světelných podmínkách. Jak to bude doopravdy, zatím netušíme, ale na nabídku Fuji již reflektovalo několik japonských výrobců mobilů. Fuji dokonce vyvinula i speciální software pro japonského operátora NTT DoCoMo, který bude automaticky zpracovávat fotografie zaslané přes službu foto e-mail, kterou DoCoMo nabízí.

Trochu dále do budoucnosti pak nechala nahlédnout druhá japonská společnost, která se vrhla na výrobu komponentů pro fotoaparáty do mobilních telefonů. Konica na tomto programu bude spolupracovat s korejskou společností Hynix Semiconductor a je tak pravděpodobné, že se její výrobky objeví i mobilních telefonech korejských výrobců, možná i u telefonů pro GSM standard. Ještě letos Konica slibuje dodat okolo čtyř až pěti tisíc komponentů. Bude se jednat o optiku, elektroniku a CCD čip s fyzickým rozlišením 300 000 obrazových bodů, tedy s rozlišením plných 640 x 480 obrazových bodů, nikoliv interpolačně. Pokud bude o komponenty Koniky zájem, je výrobce schopný od příštího roku zvýšit dodávky až na jeden milion kusů měsíčně. Ještě zajímavěji pak vypadá prohlášení společnosti Konica, že nejpozději do začátku roku 2005 začne vyrábět CCD čipy pro mobilní telefony s rozlišením jeden milion obrazových bodů. Pak by se již jednalo o vcelku plnohodnotný fotoaparát, který by mohl nahradit samostatný přístroj třeba na dovolené. Na druhou stranu, s vyšším rozlišením přijde na přetřes potřeba větší paměti v telefonu, do které bude možné obrázky ukládat. Řešením by mohly být některé paměťové karty, podobně jak je již dnes využívá například Siemens SL45(i). I to však zvedne celkovou cenu telefonu, proto se zatím musíme smířit s tím, co nabízejí současné telefony s fotoaparátem, které i tak nejsou zrovna lacinou záležitostí. Cena Nokie 7650 nebo Sony Ericssonu T68i spolu s fotoaparátem MCA-20 zatím sledují hladinu 25 000 Kč za nedotovaný přístroj a lepší fotoaparát či paměťová karta by cenu ještě více zvedly. Do tří let lze očekávat, že fotoaparáty v mobilech zamíří i do střední kategorie přístrojů, pak by se cena průměrného zařízení mohla pohybovat okolo 10 000 Kč za nedotovaný přístroj.