Na mobilech sdílíme vše. Včetně průjmu či zánětu spojivek, varují lékaři

Pomoci může žraločí kůže Varovné zprávy daly vzniknout i části byznysu pro zavedené servisní sítě mobilů. Ty nabízejí desinfekci povrchu mobilu, a to za ceny v řádu stovek korun. Zhruba do půl hodiny slibují zbavení mobilu všech bakterií. Není na škodu občas takovou službu využít, pomoci si ovšem můžete i sami. Na trhu je totiž řada výrobků, které jsou k desinfekci povrchu mobilního telefonu určeny. Ne vždy jsou však tyto produkty bezpečné a mohou mobil i poškodit. Často se totiž liší představa o údržbě povrchu telefonu mezi samotným výrobcem a výrobci těchto čistidel, varují podle WSJ odborníci. Hrozí také, že volně dostupné prostředky neodstraní 100 procent bakterií. Například Derek Meister z maloobchodní sítě Best Buy Geek doporučuje pro WSJ desinfekci na základě UV záření, jelikož lze pomocí něj zahubit bakterie bez toho, aby se bylo nutné jakkoli dotýkat telefonu. Zabrání se tak jeho poškození. Vznikají také výzkumné týmy, které se začaly zabývat antibakteriálním povrchem. Ten by v budoucnu mohl mobilní telefony ochránit. Mezi takové týmy patří i společnost Sharklet Technologies, která se snaží využít mikroskopických struktur napodobujících kůži žraloka. Ta je známá svou jedinečnou odolností vůči bakteriím. Pokud vše půjde dobře, na trh by firma svůj produkt ráda uvedla už v druhé polovině roku 2013, uzavírá WSJ.