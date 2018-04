Mobily a zdraví díl V.

Všem čtenářům se omlouvám za pozdní dokončení seriálu o vlivu mobilních telefonů na zdraví. Zradilo mě totiž moje zdraví (bez přičinění mobilního telefonu) a tak vám mohu poslední díly předložit až nyní.

Na začátku zdravotního seriálu jsem vám slíbil studii společnosti Ericsson. Studie sice existuje, ale v tuto chvíli pouze v angličtině a její přeložení nám přeci jen zabere nějaký čas. Místo studie vám tedy předložím materiál možná ještě lepší. Jedná se o materiál z mediálního školení Ericssonu, konaného ve švédském Lundu 19. A 20.5. 1998. Případný komentář k původnímu textu bude samozřejmě odlišen a označen ( tímto způsobem ).

Domnívám se, že následující text velmi dobře ilustruje přístup výrobců mobilních telefonů a dokonce v mnohém připomíná vyjadřování politiků. Ti také dovedou dlouho mluvit a vlastně nic neříct, neřkuli odpovědět na původní otázku.

Díky za poskytnutí tohoto materiálu patří společnosti Ericsson a jmenovitě panu Michalu Lojkovi, řediteli divize mobilních telefonů.

Otázky a odpovědi

Problémy elektromagnetického pole

Tyto otázky a odpovědi vám mají sloužit jako pomůcka k zodpovídání dotazů na témata týkající se elektromagnetického pole.

Tyto otázky a odpovědi by za žádných okolností neměly být svévolně sdělovány jakémukoli publiku/jednotlivci.

Proč by "tyto otázky a odpovědi" neměly být určeny pro širokou veřejnost? Obecné otázky

Co je to rádiová vlna?

Podobně jako viditelné světlo jsou rádiové vlny elektromagnetická pole, která se šíří rychlostí 300 000 km/sekundu. Rádiové vlny, které jsou vysílány a přijímány anténami, lze modulovat tak, aby přenášely informace v podobě hlasu, dat nebo obrázků.

Odlišují se rádiové vlny od jiných typů elektromagnetických polí?

Ano. Rádiové vlny postrádají například schopnost rentgenových paprsků a záření gama ionizovat materiál a rozbíjet molekuly.

Vytvářejí mobilní telefony a antény základnových stanic záření?

Mobilní telefony a antény základnových stanic vyzařují rádiové vlny. Tyto rádiové vlny jsou "neionizující" a jejich biologické účinky se diametrálně liší od "ionizujícího" záření produkovaného například rentgenovými přístroji.

Jaký je rozdíl mezi působením záření produkovaného mobilními telefony a záření produkovaného rentgenovými přístroji na lidské tělo?

Vliv elektromagnetického zdroje na lidské tělo závisí na frekvenci zdroje. Zdroje tak rozdílné, jako jsou mobilní telefony a rentgenové přístroje, snad ani nejde srovnávat. Oba pracují na naprosto rozdílných frekvencích.

Provádí Ericsson svůj vlastní výzkum v oblasti zdraví a bezpečnosti?

Ericsson podporuje celou řadu svých vlastních projektů a kromě toho společnost rovněž spolupracuje s jinými telekomunikačními společnostmi a finančně podporuje výzkum prováděný nezávislými národními a mezinárodními organizacemi.

Existují nějaké bezpečnostní normy pro mobilní telefony a antény základnových stanic?

Ano. Existují národní a mezinárodní bezpečnostní normy pro vystavení veřejnosti rádiovým vlnám vyzařovaným mobilními telefony a anténami základnových stanic a všechny naše mobilní telefony a zařízení těmto normám vyhovují.

(v případě potřeby doplňující údaje k odpovědi):

Nejrozšířeněji uznávanými normami jsou normy vyvinuté Úřadem elektroinženýrů a elektroniků a Americkým národním úřadem pro normy (Institute of Electrical and Electronics Engineers a American National Standards Institute) (ANSI/IEEE), Mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP), Mezinárodní asociací pro ochranu proti záření (International Radiation Protection Association, IRPA) a Západoevropským orgánem pro elektrotechnické normy (West European Electrotechnical Standards Body, CENELEC).

Existuje nějaké vědecké podložení stávajících bezpečnostních norem v oblasti rádiových vln?