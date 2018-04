Mobil odhalí až pětinu nevěrných Čechů. Více hřeší muži, ukázal průzkum

Obecně s mobilem "hřeší" spíše muži. Celkem 12 procent mužů a desetina žen nemůže půjčit svůj mobil partnerovi, protože by mohl objevit něco, co nemá.

Celkově přes mobil flirtuje alespoň čas od času necelá polovina všech respondentů, a z toho více než 60 procent s někým jiným než se svým partnerem.

Více než dvě pětiny uživatelů občas pošlou zprávu s erotickým obsahem.

Zatímco lidé nad 65 let tvrdí, že erotické zprávy přes mobil neposlali ani jednou, mezi mladými od 18 do 34 let je posílá více než polovina.

Více než dvě pětiny mladých Čechů do 25 let mají zkušenost s rozchodem prostřednictvím krátkých textových zpráv z mobilního telefonu.

Ačkoliv mobily už ovládly skoro všechny oblasti lidského života včetně vztahů, do nejintimnější sféry života Čechů zatím příliš nepronikly. Na volání ani SMS během milování nereaguje téměř 90 procent Čechů.

Mobilní telefon v Česku má podle Českého statistického úřadu více než 96 procent dospělých. Celkový počet aktivních SIM karet na českém trhu se přiblížil 13,8 milionu, což představuje 131 mobilních čísel na 100 obyvatel.