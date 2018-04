Mobily a emoce

Člověk je tvor namyšlený a vychloubačný. Ve své pýše si myslí, že dokonale ovládl techniku, že zvládá moderní technologické prostředky, které si vytvořil, aby mu pomáhaly. Pokrok můžeme ilustrovat na různých věcech a nejlepší příklad jsou právě mobilní komunikace. Bellův přístroj jsme osvobodili od drátů, sluchátko si navždy připnuli na opasek, zastrčili do kapsy košile nebo kalhot. Může se nám zdát, že jsme díky mobilům technologii pro komunikaci naplno ovládli. Je naše, slouží, poslouchá, zjednodušuje nám život. Co když je to ale naopak. Co když jsme my neovládli mobily, ale telefony si podrobily nás? Zdá se vám to jako nesmysl? A přepnuli jste si mobil do tichého režimu, abyste si v klidu přečetli tenhle článek, nastavili jste si na mobilním ICQ „custom status“ Nerušit, aktivovali jste automatickou SMS „Ozvu se za chvíli“ pro ty, kteří se vám během té doby pokusí dovolat? Docela dost činností kvůli chvíli klidu, nemyslíte? Stačí se jen podívat, jak mobily přetvářejí naše oblečení, palubní desky aut, tašky, batohy, kola či kde všude je ještě kapsička nebo stojánek pro pohodlné uhnízdění telefonu. Mobily se nám rozšířily po planetě jako všežravé kobylky. Zkusíme je správně zapřáhnout, nebo se jimi necháme ovládnout?





Proč voláme?



Vodafone:

Pro 42 procent zákazníků Vodafonu je nejčastějším důvodem volání láska. 64 procent posílá z mobilu velmi často přání a častěji volají jen tak, aby vyplnili čas (15 procent).

T-Mobile:

Pro 64 procent zákazníků T-Mobilu je hlavním důvodem použití telefonu řešení problémů, lásku jako hlavní důvod uvedlo jen 29 procent. Nejčastěji využívají zvýhodněné služby (47 procent).

O2:

Zákazníci operátora O2 častěji volají, protože se potřebují poradit (34 procent). Láska je hlavním důvodem používání telefonu pro 31 procent. Zvýhodněné služby využívají méně často (40 procent).

Zdroj: Vodafone Zoom

Intimní přítel

Berete si telefon s sebou do postele? Podle průzkumů dnes víc než 70 procent lidí mobil na noc nevypíná a při spánku jej má někde nablízku.

Komu zvoní hana?

Zkuste se zeptat lidí ve svém okolí, co je na mobilech nejvíc štve. Udělali jsme to a výsledek nás celkem překvapil. Víte, co nám na mobilech obecně nejvíc vadí? Myslíte si, že je to občasný výpadek signálu? Nedoručená textovka nebo častá poruchovost? Omyl. Na mobilech nás nejvíc štvou cizí mobily, respektive jejich zvonění. Také vás dokáže k nepříčetnosti vytočit pípavý zvuk Lambády znějící celou tramvají? Nejste sami, podle našich průzkumů je nevhodně zvolené vyzvánění docela problém. Možná by stálo za to, udělat vedle známé hitparády nejoblíbenějších zvonění hitparádu těch nejtrapnějších. Sami si do ní můžete dosadit svého favorita.

Samozřejmě, že záleží na vkusu. Každému se líbí něco jiného, jiný druh hudby, jiný styl upozornění na příchozí hovor nebo esemesku. Věřte ale, že zvoněním svého telefonu dáváte okolí o sobě celkem zásadní informace. Dozvědí se hodně o vašem vkusu, říkáte jim, zda jste introvert či extrovert, „urvalý“ či neurvalý. Aby vás vyzvánění vašeho mobilu nečinilo v očích ostatních trapnými, můžete se držet několika následujících rad.

- Pokud nosíte mobil v kapse, spolehněte se raději na vibrace. Na hovor upozorní spolehlivě a nikdo vibrování mobilu ve vaší kapse neslyší.

- Nespokojte se s přednastavenou melodií výrobce. Vedle vás ji totiž bude používat další milion lidí. A tento typ melodií má právě velkou šanci umístit se v hitparádě trapných zvonění na prvních příčkách.

- Pečlivě nastavte hlasitost vyzvánění. Když už musíte nechat svůj mobil vyzvánět, nastavte takovou hlasitost, která nevzbudí dítě v kočárku a nezpůsobí leknutí okolojdoucím. Právě proto je v telefonu možnost zvolit postupně narůstající vyzvánění. Předvídejte situace, kdy je lepší nastavit tiché nebo tlumené zvonění.

- Pokud si do mobilu nastavujete jako vyzvánění svou oblíbenou skladbu, volte ji s rozmyslem. Ne každý chce po ránu slyšet vyřvávat vašeho oblíbeného rappera.

Zhasni displej a spi!

To, jak se zacházíme se svým mobilem, je přímo tématem psychologických studií. Každý si určitě velmi rád ověří, zda je na svém mobilu závislý, či nikoli. Dobře to na sobě poznáte podle toho, na jak dlouho jste ochotni se od svého telefonu odloučit. Pokud se doba odloučení blíží minutám a po jejich uběhnutí stoupá tlak i nervozita, patrně byste měli navštívit psychologa. Velmi zajímavé je také to, jak se svým telefonem zaházíme v noci. Berete si telefon s sebou do postele? Nebo jej před usnutím vypínáte a dopřáváte mu také zasloužený odpočinek? Podle průzkumů dnes víc než 70 procent lidí mobil na noc nevypíná a při spánku jej má někde nablízku. Někdo proto, že na něm má nařízený budík, jiný chce v noci znát svůj přesný „mobilní čas“. A někdo prostě proto, že nechce zmeškat ani noční textovku nebo volání. Obecná rada, zda mobil na noc vypínat, či nevypínat, asi není na místě. Když řekneme vypínat, můžete namítnout, že třeba prošvihnete noční telefonát někoho blízkého, který zrovna potřebuje pomoc. A my bychom namítli, že mnoho lidí v noci mobil přepíná do tichého režimu, aby je nerušily telefony méně důležitých lidí, takže zvonění stejně neslyší. A vy budete oponovat, že v některých přístrojích je možné pro profil Tichý udělat výjimku pro určitá čísla, tedy nejspíš pro čísla členů rodiny. Vidíte, kolik existuje strategií? Telefon ležící u postele je prostě důkazem toho, jak se mobily zabydlely v našich životech. Prakticky není v našem současném životě chvíle, ve které by mobily neměly své místo. Nepočítaje tedy minuty v sauně nebo plaveckém bazénu. I když… neprodyšné a voděodolné kryty pustí telefony i tam.





Mobil do vás vidí

Tenhle mobil od Panasoniku by byl zcela obyčejným véčkem, kdyby nebyl vybaven jednou jedinečnou funkcí. Telefon Foma P702iD má totiž na vnější straně horní části speciální diodu. Světýlko dokáže svítit jedním ze 128 odstínů, podle barvy informuje o náladě telefonujícího. Přístroj je totiž vybaven senzorem, který podle tónu hlasu a dikce dokáže rozpoznat náladu a psychický stav toho, kdo hovoří do mikrofonu.

Kvádřík s rozměry 100 × 49 × 19,7 milimetru váží 109 gramů. Přístroj je k dispozici v barevných variantách Square Black, Square White, Round Silver a Round Coral. Výbava je naprosto standardní – 2Mpx fotoaparát a miniSD paměťové karty. Panasonic tenhle model vyrobil ve spolupráci s japonským operátorem NTT DoComo.





Co na srdci…

Problém nastává, když se mobil stane jediným prostředníkem naší komunikace. Pokud má člověk problém s běžnou komunikací, přenáší pak tyto nedostatky i do komunikace elektronické, jsou jen upravené, modifikované. Je velmi pozitivní, když lidé mají svou osobní komunikaci v pořádku a mobilní komunikaci berou jako přidanou hodnotu.





Přes den žena, večer milenka

Velmi zajímavý průzkum zveřejnil před časem operátor Vodafone. Jeho Vodafone Zoom průzkum byl zaměřen na „roli mobilního telefonu v rodině a přátelství“. Zjistili, že nejčastěji voláme svým partnerům, abychom se dozvěděli nějakou informaci nebo vyřešili problém. Téměř všichni využíváme mobil k zasílání přání blízkým. Zvýhodněné volání v rámci skupiny blízkých by ocenilo téměř 80 procent respondentů (z těch, kteří žádnou zvýhodněnou službu ještě nevyužívají) a necelých 40 procent ho již využívá.

Podle průzkumu alespoň třikrát týdně voláme svým partnerům (63 %), rodičům (3/5) a kamarádům (1/2). Nejčastěji voláme, abychom zjistili informace (63 %), vyřešili problém (60 %) nebo sdělili novinku či radostnou událost (47 %). Neméně důležitými důvody jsou láska (33 %) a prosba o radu (33 %). Svým partnerům voláme v průběhu dne, naopak milencům voláme především večer. Najdou se i tací, kteří volají svým ex-partnerům, a to především v odpoledních hodinách.

Vodafone dále zjistil, že většina respondentů (93 %) využívá svůj mobilní telefon k zasílání přání, 3/4 respondentů si nechají připomínat svátky a narozeniny blízkých a 48 % prostřednictvím svého mobilu organizuje rodinu (především ženy). Mobilní telefon nejvíce oceňujeme při zdravotních potížích, když máme strach o své blízké. Mobilní telefon nás „nemile překvapí“ při zaslání SMS nesprávné osobě nebo při odhalení „mobilní nevěry“. Průzkum potvrdil, že mobil má v rámci vztahů s rodinou a kamarády nezastupitelné místo. „Roli mobilního telefonu v rámci rodiny a vztahů určuje člověk sám. Je důležité neztratit ,zdravý selský rozum‘ a nestát se na něm závislým,“ radí psycholožka Jana Krejčí. Podle ní je dobré mobil využívat pro vlastní dobro. „Je velmi příjemné, pokud je člověku smutno nebo se potřebuje svěřit či jen tak poklábosit, že má možnost rychlého spojení s kamarády. Gratulace, vtípky a podobné využití mobilu, jsou jen nadstavbou normální, běžné komunikace a mohou ji samozřejmě buď posilovat, nebo nahrazovat,“ říká Krejčí. Problém ale nastává, když se mobil stane jediným prostředníkem naší komunikace. „Pokud má člověk problém s běžnou komunikací, přenáší tyto nedostatky i do komunikace elektronické, jsou jen upravené, modifikované. Je velmi pozitivní, když lidé mají svou osobní komunikaci v pořádku a mobilní komunikaci berou jako přidanou hodnotu komunikace jako takové,“ dodává psycholožka.





Co na mobilech vadí dětem

Takzvané mobilní etiketě, tedy našim způsobům a zvyklostem chování s mobilním telefonem, se věnuje operátor T-Mobile. Rozhodl se, že lidi naučí, jak se mají s telefonem chovat a za tím účelem zřídil internetové stránky www.jaxmobilem.cz. Nedávno zveřejnil výsledky průzkumu mezi dětmi, rodiči i učiteli. Otázky, na které odpovědělo 562 respondentů, byly zaměřeny na chování s mobilním telefonem ve škole a doma a také na mobilní zvyklosti mladé generace. Nejzajímavějším zjištěním průzkumu je to, že dětem vesměs vadí stejné věci jako dospělým.

Dětem hlavně začíná stále víc vadit bezohlednost při používání mobilu – nadpoloviční většina nesnáší hlasité zvonění především ve škole, v kině, u lékaře a na zájmových kroužcích. Přestože školy a rodiče trvají na plnění určitých pravidel, většina mladých tato pravidla ignoruje. Čtvrtina žáků přiznává, že v hodině už někdy přijali hovor, obvykle píšou SMS či fotí/natáčejí své spolužáky i vyučující. Více než 1/3 učitelů se už setkala s opisováním pomocí mobilního telefonu.

Zdroj: T-Mobile

Telefonní budka, nebo restaurace?

Kam v Česku ještě vůbec žádná mobilní etiketa nedorazila? Do restaurací. Nepočítejme ty nejluxusnější restaurace, ve kterých stojí třetinka piva jako jinde sud. Mluvme o klasických restauracích střední třídy, pizzeriích, hospodách s českou kuchyní i kavárnách. Všude tam vidíme hosty s mobily na stolech, kteří si kdykoli během jídla či jiné konzumace vyřizují hovory a píšou textovky. Zdá se vám to normální? Doufejme, že to dlouho normální nebude, alespoň ve světě na západ od Aše, ke kterému často vzhlížíme jako ke vzoru, tomu tak není.

Obyvatelé západní Evropy a Američané jsou totiž přesvědčeni, že vypínání mobilu v restauraci patří k dobrým společenským způsobům. Co uděláte, když vám uprostřed jídla začne zvonit mobilní telefon? Čtyři obyvatelé Evropy z deseti si myslí, že mobilní telefony by u jídelního stolu měly být vypnuté. U lidí starších padesáti let tento názor zastává více než polovina respondentů. Vypnutí mobilního telefonu je považované za znak dobrého vychování zejména v Dánsku (65 %), ve Švédsku (54 %) a v Německu (50 %). Jen malý podíl respondentů (8 %) se přiklonil k názoru, že je slušné nechat mobilní telefon v restauraci zvonit a hovor nepřijmout. Téměř všichni se shodli na jednom: je neslušné přijmout telefonní hovor a dlouze hovořit s volající stranou přímo od stolu.

Zdroj: GfK Custom Research Worldwide.





Začni u profilů

Nebudeme vám chytrácky radit, jak se správně chovat s vaším mobilem. Ale pokud nechcete pro své okolí být nepříjemným narušitelem, máme pro vás pár doporučení. Určitě se věnujte nastavení vyzváněcích profilů. Dost telefonů má ve své výbavě možnost automatického přepnutí profilu podle času. Pro všechny zapomětlivé to může být skvělé řešení. Ne vše je ale možné nastavit automaticky. Dejte si třeba pozor na vtipné hlášky při příchozí SMS, v některých situacích mohou být totiž velmi trapné. Dokážete si představit nevhodnou situaci, kdy na pohřbu vaší babičky se při posledním rozloučení nad hrobem ozve nová textovka hláškou: „Eurotel, více ze života“?

Dočasné profily nabízejí už i hloupé telefony (Nokia Series40), u chytrých brášků se Symbianem a s operačním systémem Windows Mobile najdete spoustu aplikací pro správu profilů. Například aplikace Handy Profiles pro Symbian S60 dovede mimo automatického přepínání profilů v závislosti na čase či prostředí také plně zastoupit vestavěnou aplikaci pro jejich správu. Nabídka práce s profilem tak zahrnuje vedle funkcí pro automatickou aktivaci také možnost tvorby nového profilu, jeho editaci i ruční aktivaci.

Doba instantní

Zcela nový rozměr dává mobilní komunikaci instant messaging. Mnoha lidem už změnil jejich způsob používání počítače, zvykli si, že jim kdokoli a kdykoli může napsat. Že každý, koho pustí do svého kontaktního listu, může vědět, zda právě u počítače sedí. A nejen tam. Mobilní instant messaging, zatím asi nejčastěji mobilní ICQ, totiž posouvá svět „okamžitých zpráv“ ještě dál. Mobil máme pořád u sebe, u sebe tedy můžeme mít i ICQ klienta. Na celosvětové síti jste tedy neustále, vaši známí vás nějak „vidí“.

Princip instant messagingu je vedle možnosti rychlého odeslání textu postaven také na tzv. emotikonech a statusech (stavech). Neznámější emotikony jsou smajlíky, kombinace závorek, interpunkčních znamének a dalších znaků. Běžně je používáme v psané elektronické korespondenci, pomalu se dostávají do internetového zpravodajství a brzy se patrně stanou součástí znakových sad tištěných médií. Status je ale trochu o něčem jiném. Díky němu vidíte, zda je dotyčný u počítače (Online), právě od něj odešel (Away), je pryč delší dobu (N/A, Not available), nechce být rušen (DND, Do not disturb) nebo by si právě rád popovídal (Free for chat). Zcela speciálním druhem statusu je Invisible, neviditelný – všem na síti se váš účet ukazuje jako odpojený, offline. Pouze ti, které máte v Invisible seznamu, vás vidí a navíc vědí, že v Invisible módu jste. Způsob zapínání statusů může být automatický, N/A například, tím se dáváte všanc a skutečně všechny informujete, že jste právě od počítače odešli. Nebo manuální, někdo má N/A naopak nastaveno stále a jeho přátelé to vědí. Těm ostatním jednoduše neodpovídá. A teď si práci se statusem představte v mobilu! Vy opravdu můžete dát najevo, že jste telefon hodiny nevytáhli z kapsy (naskočí Away, pak N/A). Nebo naopak tohle dávat najevo nechcete a zapnete trvale Online. Jenže pak trvá hodiny, než na zprávu odpovíte… Existují desítky strategií, jak svou přítomnost na síti ne/dávat najevo. Existují strategie, jak na síti někoho ignorovat. Znám případ, který má status Nepřítomen zapnutý neustále a ještě je doplněn automatickou zprávou „Nejsem tu a nebudu“. Ale když mu napíšete, že máte volné lístky na koncert, odpoví okamžitě...





Situace je ještě vtipnější s tzv. Custom statusy, uživatelskými stavy. V nabídce instant klienta jej velmi rychle nastavíte a paleta je široká: „jsem u televize“, „mám práci a píšu“, „jsem na pivu“, „jsem se svou holkou“, „mám špatný den“ a tak dále. Dáváte tím najevo, co právě děláte, jakou máte náladu. Jeden z našich kolegů používá dokonce ikonu „toaletní papír“, když je… však víte.





Status i custom status mají velkou moc. Mohou emoční výbuchy způsobit („vím, že je online a neodpovídá mi!“), ale taky jim zabránit („má DND a ikonu psacího stroje, nebudu rušit“). Bohužel to, že někteří lidé chtějí dát světu najevo, v jakém stavu se nacházejí, ten svět často ignoruje. Lidé prostě ještě neberou tohle „obrázkové“ sdělení o momentálním psychickém stavu moc vážně. Takže můžete mít u svého jména deset ikonek Nerušit a přijde vám zpráva „Jak se máš?“.

Ale abychom neskončili tak pesimisticky: je spousta lidí, kteří na nějaké statusy kašlou. A ICQ si na počítači nebo v mobilu zapnou, jen když opravdu potřebují s někým mluvit. A pak ho zase vypnou. „Típnout hovor“, vypnout telefon, odpojit ICQ i Skype. Tohle všechno se musí umět. Ono pak někdy zbude víc času a popovídáte si s kamarádem, což je způsob komunikace, na který i při vší „celosvětové propojenosti“ nesmíme zapomínat.