Mobily 2006: Sklo, keramika, kov a bohatá výbava

Letošní rok byl ve znamení stylových a multimediálních mobilů. Tyto dvě kategorie představují přesně to, čím se chtějí výrobci chlubit, co se nám snaží vnutit a na čem nejvíce vydělávají. Nový rok nebude v tomto směru jiný, jen se můžeme těšit na ještě multimediálnější a stylovější mobily.

Ty opravdu nové mobily pro rok 2006 ještě žádný výrobce nepředstavil. Kdo tedy čeká na novinky, bude čekat ještě minimálně do poloviny roku. V té době se na trh dostanou první přístroje představené v roce 2006 a to především na dvou nejdůležitějších akcích – na veletrhu CeBIT a na kongresu 3GSM. Ten se koná v únoru, CeBIT o měsíc později. Právě na těchto akcích budou představeny telefony pro modelový rok 2006.

Zatím žádná revoluce

V prvním pololetí se budou prodávat převážně dobře známé současné modely a navíc pár telefonů představených ještě na podzim roku 2005, které se výrobcům nepodařilo dostat na předvánoční trh. Tyto novinky, jako třeba Nokie N80, N92, 6233, Motoroly V3x nebo V3i, Sony Ericssony W900i a P990i a mnohé další.

Mobil roku 2006 bude ovšem muset nabídnout něco navíc. Výrobci samozřejmě své trumfy dopředu neprozrazují, přesto se nám některé trendy podařilo vypátrat a pokusíme se je nastínit. Nebude řeč o žádném konkrétním modelu, na to je ještě příliš brzy.

Kdo ještě nemá žiletku?

Začít můžeme u vzhledu mobilů. Nebude žádným překvapením, že hlavním designérským tématem budou tenké mobily. Žiletka od Motoroly je stále velmi populární, má plno epigonů a to jak ve vlastní stáji, tak asi u všech konkurentů. Tenký vzhled se nebude vyhýbat žádnému konstrukčnímu řešení. Již známe tenká véčka, tenké telefony klasické koncepce a těšit se můžeme i na tenké vysouvací modely a mimo hru nebudou ani tenké otáčecí telefony. Je možné, že na evropský trh vrhnou své bláznivé kreace některé jihokorejské firmy, které vymýšlejí stále nové konstrukční prvky, většinou na úkor pohodlí obsluhy.

V módě budou oblázky

Tenké mobily budou k dispozici ve všech cenových kategoriích, minimálně Motorola je už pro všechny tyto třídy má připravené. Tenké mobily vyznávají spíš ostré hrany, ale komu se tento trend nelíbí, nemusí zoufat. V roce 2006 se ve větší míře dostane i na výrazně zakulacené telefony, zhruba na způsob Samsungu E530 nebo Motoroly U6 Pebl.

Podle prognóz poroste nadále zájem o véčka, ale v Evropě si nadále první pozice udrží mobily klasické koncepce. Stále populárnější jsou vysouvací telefony a čas ukáže, jestli do Evropy dokráčí mánie miniaturních mobilů a telefonů se čtvercovým půdorysem. Ty jsou velmi oblíbené v Asii. Tam se daří i mobilům s výrazně barevným krytem, často i tematicky vyzdobeným podle postaviček ze seriálů. Co naopak in nebude, jsou mobily s výměnnými kryty v podobě jak je známe. Když výměnné, tak jedině malé části pro zvýraznění stylu. Výměnné kryty zůstanou jen u kategorie levných mobilů.

Hýříme barvami

Stále populárnější budou v roce 2006 speciální edice mobilů ve výrazných barevných kombinacích. Nikdo nečekal, že růžový Razr způsobí fronty před britskými nebo ruskými prodejnami. V roce 2006 bude v prodeji i u nás. Zákazníci prahnou i po výjimečnosti, takže se na trhu budeme setkávat s různými speciálními edicemi připravenými s dalšími firmami. Třeba automobilkami, nebo módními značkami. Siemens tento trend zkouší už delší dobu a pravidelně. Prý je to strategie úspěšná.

Tvar mobilu je jedna věc, použité materiály druhá. Levným lesklým plastům odzvonilo a to nejen u luxusních a drahých telefonů, ale také u těch levných. Populární budou matné plasty s měkkou povrchovou úpravou. Je populární, neklouže, nezůstávají na ní otisky prstů.

Kov, keramika nebo sklo

V oblibě jsou kovové mobily. Jenže kovový mobil se z dnešního pohledu rovná mobilu s hliníkovým krytem. Výrobci ale chtějí do krytu mobilů zakomponovat i jiné kovové materiály, zhruba ve stylu mobilů Vertu. Z těch si chtějí půjčit i jiný materiál kterým je keramika. Podle našich informací se můžeme v roce 2006 těšit i na průhledné mobily se skleněným krytem, nebo s krytem s polykarbonátů. Pak se výrobci jistě budou chtít vytáhnout i zajímavým podsvětlením, případně bude design tvořit i zajímavě zakomponovaný displej.

Co se stane s displeji?

U displejů se spekuluje o možnostech jejich zakřivení, či vytvoření prostorových efektů. Po technické stránce se u displejů zase tolik nezmění, současné displeje jsou kvalitní, takže můžeme očekávat displeje s podporou 16 milionů barev, větším rozlišením a také s větším využitím OLED displejů, které mohou za určitých podmínek svítit stále, aniž by se to odrazilo na snížené výdrži přístroje v pohotovostním režimu.

Stále lepší fotoaparáty

Ve výbavě dojde v příštím roce k mnoha změnám k lepšímu. Nepočítaje nejlevnější mobily, bude standardem megapixelový fotoaparát, u dobrých multimediálních mobilů fotoaparát s dvojnásobným rozlišením a u těch nejlepších se dočkáme ještě většího rozlišení. K tomu můžeme přičíst automatické ostření, které má dnes minimum modelů a také s největší pravděpodobností optický zoom. Vedle fotoaparátu budou mobily umět natáčet videosekvence v minimálním rozlišení QVGA, ty lepší pak ve VGA.

U paměťových karet se zdá být rozhodnuto, vítězí miniaturní formát T-Flash, s kterým jako první přišla Motorola. V příštím roce má být k dispozici tato karta s kapacitou až 2 GB. To se bude hodit, s větším rozlišením fotografií a také s většími nároky na uloženou hudbu bude dostatek místa podmínkou pro úspěch.

Hudba je ten pravý trend

Právě hudba v mobilech bude hlavním trendem roku 2006. Speciálních hudebních mobilů bude na trhu několik. Těžko očekávat, že budou umět něco převratného, spíš nabídnou drobnosti známé z MP3 přehrávačů: Blokovací tlačítko proti nechtěnému stisku kláves, speciální klávesy pro hudební přehrávač, lepší práci se soubory a snad v drtivé většině schopnost přehrávat hudbu na pozadí a standardní sluchátkový konektor Jack 3,5 mm. Uvidíme, nakolik se v mobilech prosadí software iTunes, možná někdo přijde s konkurenčním softwarem. Samozřejmostí budou stereofonní reproduktory, stereo Bluetooth a prostorový zvuk.

UMTS přežije díky HSDPA

Výrobci hodně spoléhají na sítě třetí generace a není to jen u nás. Přijde technologie HSDPA, prý stoprocentně v komerční podobě v polovině roku… No, nechme se překvapit. Pokud ano, tak se můžeme těšit na filmy v mobilu, možná i televizi přes síť, ale i pomocí terestriálního vysílání. UMTS s rychlými daty by měla podpořit i stahování hudby nebo on-line hraní her, případně surfování po internetu.

Zájem má být i o chytré mobily. Prim asi stále bude hrát Symbian, dotahovat se bude Windows a třetím ale o to ambicióznějším vzadu bude Java. A to buď v podobě platformy s Java nadstavbou pro chytré mobily, nebo s novou platformou SavaJe pro běžné mobily. Výrobci nyní tlačí do mnoha přístrojů plnohodnotné QWERTY klávesnice, jenže buď jsou příliš malé, nebo se již telefon blíží neakceptovatelným rozměrům.

Další vychytávky

Zapomenout nesmíme ani na nové postupy v ovládání mobilů. Prim by měl začít hrát hlas. A to nejen při čtení zpráv, to už známe, ale snad i při jejich zadávání. Na obou systémech se horečně pracuje, tak snad se to v roce 2006 podaří. Módní budou dotykové displeje a to i u běžných mobilů, nejen u komunikátorů. A vedle dotykových displejů se do módy dostávají i dotykové plošky a to buď samostatné, nebo v rámci běžné klávesnice. Výrobci se snaží do mobilů zakomponovat i funkce skeneru včetně rozpoznávání textu, ale třeba již dříve představené senzory na kontrolu otisků prstů se neprosadily. Těšit se můžeme na Wi-Fi, s tím související internetovou telefonii a jistě i na další novinky jako je třeba pohybový senzor.

Překvapí nás?

V roce 2006 se v mobilech určitě setkáme i s dalšími inovacemi. O některých nevíme, výrobci vše střeží pod pokličkou a nebo ani v této chvíli přesně neví, co se jim podaří zrealizovat a co nikoliv. Musí toho být hodně, protože jinak se nepodaří prodat stále více mobilů a to především na nasycených a náročných trzích Evropy a Severní Ameriky.

Na co se těšíte u mobilů v roce 2006 vy? Kterou funkci byste ve svém mobilu přivítali? A jak by měl váš nový mobil vypadat? Napište do diskuse.