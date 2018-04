Mobilům letos propadlo přes 11 milionů Číňanů

V Evropě již téměř není kde brát nové zákazníky, nové duše se nejlépe loví na Dálném východě. Snem všech výrobců mobilů jsou přelidněné asijské země, jako je Čína, Indie, Indonésie, nebo Pákistán. Nejlepší byznys nabízí Čína, kde zákazníci po mobilních telefonech prahnou nejvíce a asi mají také na tuto vymoženost nejvíce peněz. O klienty se na tamním trhu dělí dva operátoři, kterým se zatím podařilo ulovit již dvě stě milionů klientů. Potenciálních zákazníků je ale mnohem více. Čína má přibližně 1,2 miliardy obyvatel, takže celá miliarda ještě mobil nemá.

Dva čínští operátoři, China Mobile a China Unicom, přilákali letos na své služby přes jedenáct milionů nových zákazníků. Čínská jednička China Mobile ukořistila o milion zákazníků více než její soupeř a vede i v celkovém množství klientů. Služby tohoto operátora využívá 123 milionu zákazníků, konkurenční China Unicom jich má zhruba polovinu. China Mobile má GSM síť, China Unicom vedle GSM sítě nedávno spustila i CDMA síť.

Podle předpovědí analytiků by letos oba čínští operátoři mohli do svých osidel nalákat přes 50 milionů nových zákazníků, možná to ale bude ještě mnohem více. Oba operátoři by se o nováčky měli rozdělit zhruba rovným dílem, rozdíly mezi oběma by neměly být nijak veliké. Zajímavější je ale rozdělení nových zákazníků u China Unicom podle standardu. Zatím se více zákazníků rozhodlo pro GSM standard, ale do konce roku by již měli převládat klienti CDMA sítě tohoto operátora. China Unicom předpokládá, že z odhadovaných 25 milionů nových klientů za letošní rok jich bude 12 milionů v GSM síti a 13 milionů v síti CDMA.

Podrobné dosavadní letošní výsledky obou operátorů najdete v tabulce, zdrojem jsou údaje operátorů.

Operátor Nárůst 1Q / 2003 Celkem China Mobile 6 130 000 123 000 000 China Unicom 3 412 000 (GSM)

1 785 000 (CDMA) 64 920 000

Nejen oba čínští operátoři, ale i výrobci mobilů mají z nárůstu klientů radost. Díky poměrně razantnímu nástupu CDMA sítě u China Unicom se ale může žebříček oproti loňskému roku změnit. Zatím nejsou k dispozici přesná čísla za letošní rok, ale podle dostupných informací nastává velký nástup čínských výrobců telefonů, kteří ukrajují z výsledků velkých hráčů: Motoroly, Nokie, Siemensu a dalších. Motorola, čínská jednička, své první místo asi neztratila, ale o pár procentních bodů si pohoršila. Hlavní konkurenti Nokia a Siemens na tom jsou obdobně. Motorola čeká na své nové modely, které se začnou prodávat od třetího kvartálu, Nokia zatím nemá potřebné CDMA přístroje a Siemens také spoléhá na své nové modely a stylové telefony Xelibri.

Díky rozvoji CDMA sítě u China Unicom se očekává vzestup korejských výrobců, protože na čínském trhu se prodávají především právě korejské CDMA telefony. I zde má Motorola silnou pozici, ale na paty jí jistě bude šlapat Samsung, LG a další jihokorejské štiky. Přesné statistiky prodejů ale bude problematické získat, protože právě telefony korejských výrobců se často v Číně neprodávají přímo pod vlastní značkou, ale v licenci od čínských výrobců. V každém případě se ale výrobci mobilů mohou v Číně těšit na dlouhodobý a dobrý odbyt svých produktů.