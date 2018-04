Mobilu se v budoucnu nevyhnete ani ve sprše nebo bazénu

S mobilem si v současnosti zavoláte na vrcholku nepálských osmitisícovek, na palubě letadla či v tunelech metra. Za pár let se mezi tyto místa zařadí i klasická sprcha či celý podmořský svět. Několik společností se totiž dohodlo, že začnou vyvíjet materiál, díky němuž by lidé mohli používat svůj mobilní telefon i při přímém kontaktu s vodou. Speciální vodotěsný materiál bude vyvíjen za pomoci technologie Ion-Mask, která slouží k ochraně vojáků před chemickými útoky.

Pokud se vše podaří, unikátní materiál zajistí vodotěsnost mobilů a jiných kapesních elektronických zařízení před vlhkostí, deštěm či například náhodnému ponoření přístroje. Testy, které byly provedeny s již existujícími prototypy, ukázaly, že mobilní telefony s ochranou tohoto druhu vyvázly bez jakékoliv známky poškození.

Neviditelná technologie, která odpuzuje vodu

Technologii Ion-Mask (zcela odlišnou od v současnosti dostupných fólií a pouzder) vyvinulo Ministerstvo obrany USA spolu s laboratořemi Defence Science and Technology ve městě Porton Down. Bude-li v budoucnu použita při výrobě mobilních telefonů, vytvoří se na povrchu těchto zařízení neviditelný ochranný film, který bude odpuzovat vodu a zabraňovat tak jejímu vniku do útrob choulostivé elektroniky.

Firma P2i, která má na starosti distribuci technologie, již nyní vyjednává s několika předními světovými výrobci mobilních telefonů. Je tak pravděpodobné, že v blízké budoucnosti se dočkáme skutečně vodotěsných telefonů i na běžném trhu. Procházka s mobilem v hustém dešti či spontánní prázdninové skoky s telefonem v kapse do bazénu už tak vašemu komunikačnímu prostředku nic zlého nezpůsobí. Najdeme však i jeden zápor - svému šéfovi už se při nepřijmutí hovoru nebudete moci vymluvit na to, že jste si užívali dlouhé ranní sprchy.

Zdroj: The Daily Telegraph