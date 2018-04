Mobilů je v Česku více, než obyvatel. Co do počtu překonaly i pevné linky

Na sto lidí připadá 124 mobilních čísel. To je šestkrát více než u pevných linek. Klasické telefony pak lidé stále více využívají namísto telefonování k připojení k internetu či příjmu digitální televize.

První mobilní telefony v Česku, které se objevily na začátku 90. let, vážily zhruba stejně jako dvě cihly a stály 60.000 korun. Po 15 letech existence ČR se cena nejlevnějších mobilních telefonů snížila až k tisícikoruně a hmotnost klesla ke 100 gramům, tedy na padesátinu.

První mobilní síť společnosti EuroTel zahájila v tuzemsku provoz v září 1991. Vysoká cena, malé pokrytí a téměř žádná reklamní kampaň byly hlavními důvody počátečního malého zájmu o mobilní telefonování. Zákazníci přes 15 lety za aktivaci přístroje zaplatili přes 10.000 korun a minuta volání i minuta přijatého hovoru, za který se rovněž platilo, je vyšly na téměř 20 korun, uvedl mluvčí Telefóiky O2 Martin Žabka.

S nástupem digitální mobilní technologie GSM a zároveň konkurenčního RadioMobilu, nyní T-Mobile, nastal v roce 1996 obrat a počet uživatelů mobilních služeb začal strmě růst. Mobil se v té době dal pořídit již pod 10.000 korun. V roce 2000 pak na trhu přibyl třetí operátor Český Mobil.

Mobilní telefony přestaly sloužit pouze k telefonování, ale umožnily posílání elektronické pošty, stahování obrázků či videa, připojení počítače k internetu či zhotovení a posílání fotografií s více než třemi miliony pixelů. Klesly také ceny a v současnosti stojí minuta odchozího hovoru zhruba od tří korun.

Volání z pevných linek patřilo období do první poloviny 90. let. V té době byly necelé dva miliony telefonů a na jejich zřízení čekali lidé i několik let. Cena tříminutového telefonního hovoru v místním styku vyšla na korunu, stejně jako při volání z budky. Měsíčně lidé platili za pronájem linky 50 korun. V současnosti vyjde místní minutový hovor u Telefóniky O2 na 1,60 Kč a měsíčně lidé platí nejčastěji paušál kolem 400 korun. Případně mohou za 760 korun měsíčně volat bez hovorného.

Nárůst počtu pevných telefonů až na téměř čtyři miliony na konci tisíciletí, který souvisel se státem kontrolovanou modernizací sítě tehdejšího Českého Telecomu, se s rychlým rozvojem mobilních služeb zastavil a v posledních zhruba sedmi letech počet linek neustále klesá. Na konci září jich bylo zhruba 2,1 milionu.