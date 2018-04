Mobilů je málo, výrobci nestíhají

Viceprezident společnosti Motorola Bob Perez přiznal pro agenturu Reuters to, o čem se již pár týdnů povídá mezi prodejci mobilních telefonů. Producenti mobilů nestíhají vyrábět tolik mobilů, kolik by jich bylo pro předvánoční trh potřeba. V některých zemích jsou problémy také s distribucí do koncových prodejen.

Pokud se nyní vydáte do prodejen s mobilními telefony, může se vám stát, že některé prostě neseženete. A to i přesto, že jsou v ceníku a prodejce či mobilní operátor je masivně propaguje a láká na ně zákazníky. S největší pravděpodobností půjde o mobil s vestavěným digitálním foťákem, nebo o nejlevnější mobily.

Heinrich von Pierer z vedení Siemensu dokonce prohlásil: „Nečekali jsme, že poptávka bude tak silná.“ Dodal, že Siemens je prakticky vyprodaný. Podobné zprávy probleskují i od Vodafone – mobily pro službu Live! (prakticky jde o MMS) se shánějí čím dál hůře, přitom zájem neutuchá.

Kdepak asi udělali plánovači chybu?

Podle všeho jsou na vině ti, kdo plánovali výrobu a dodávky mobilů pro druhou polovinu tohoto roku. Netušili totiž, že bude velký zájem o mobily s digitálními fotoaparáty, a neodhadli ani celkový počet požadovaných mobilů. Proto neobjednali dostatek komponent pro digitální fotoaparáty. A právě výrobci těchto komponent podle producentů mobilů mohou za současné problémy. Nezvládli totiž zareagovat na zvýšenou poptávku. Na jejich obranu je ale třeba říct, že když si u vás někdo objedná 10 milionů kusů s dodávkou během tří měsíců a pak si vzpomene, že chce 15 milionů, neměl by se divit, že na to nebudete připravení.

Současné továrny na komponenty pro mobily a spotřební elektroniku mají dostatečnou kapacitu. Jenže na začátku roku a také v létě při dojednávání objednávek na konec roku nikdo nepředpokládal takový úspěch mobilů s foťákem. A tak majitelé továren zatím získali zakázky na jiné komponenty pro již zmiňovanou spotřební elektroniku (u firem dodávajících optiku jde prý především o přehrávače DVD). Když pak přišli výrobci mobilů se zvýšenými objednávkami, měli smůlu. Existující zakázky nelze jednoduše zrušit a i v nevyužitých částech továren nelze připravit výrobní program ze dne na den.

Prvotní nezájem o současné mobily ale vzniknul u mobilních operátorů. Ti totiž ze začátku roku i přes vlastní marketingové kampaně a PR vyjádření příliš nevěřili v úspěch mobilů s foťákem. Jenže netušili, že zákazníci sice nemají zájem o jejich předražené MMS, ale zato si rádi něco vyfotí z mobilu a stáhnou do počítače nebo z mobilu pošlou e-mailem (a občas i přes MMS). Výrobci proto podcenili zájem zákazníků právě na konci roku, zvláště když v létě o mobily takový zájem nebyl.

S ledovým klidem na současnou situaci reagují analytické firmy. Například Strategy Analytics s klidem hráče pokeru před dvěma týdny opravila svůj odhad prodeje mobilů v tomto roce z 492 na 504 milionů kusů. Podobné korekce směrem nahoru i dolů provádí po celý rok. Takže pokud se jejími čísly někdo na začátku roku seriózně řídil, má smůlu. A to se raději nebudeme domýšlet, jak asi dopadnou dlouhodobé prognózy (čtyři a více let) podobných společností a jak jsou vůbec získávány vstupní podklady, když i krátkodobé prognózy nevycházejí.

Problémy s dodávkami – vykupují je velcí

Jenže podle některých zdrojů (Komsa, jeden z největších německých distributorů) již v srpnu začaly přinejmenším do Evropy přicházet dodávky mobilů se zpožděním. To by naznačovalo i to, že v létě snížili producenti mobilů výrobu, možná právě kvůli klesajícím prodejům. Na podzim ovšem přišel boom, na který už z popsaných důvodů nedokáží reagovat. Menší prodeje a tvrdá konkurence vedly ke zlevnění mobilů s barevným displejem, polyfonním vyzváněním a také s digitálním fotoaparátem. Tyto ceny už ale zákazníky přesvědčily, a tak berou obchody útokem.

Pro výrobce mobilů ale nejsou těmi pravými zákazníky koncoví uživatelé, ale velcí distributoři a mobilní operátoři. Ty mají vůbec nejraději, protože kromě slušných prodejů jim zajišťují i marketingovou podporu. Pro koncového zákazníka v některých menších zemích to ale znamená, že když se při nedostatku mobilů rozhodne Vodafone, Orange nebo T-Mobile nakoupit obrovské množství mobilů, tak se na něj možná nedostane. Zatímco velkým evropským operátorům, kteří mají špatný odhad, vyjdou výrobci vstříc a dodají jim mobily objednané pro někoho jiného, u nás máme smůlu. Ty mobily dodané jinam jsou totiž ty naše a objednávkami v řádu i desítek tisíc kusů se nikdo v takové situaci zabývat nebude.

Tuto situaci ostatně v České republice známe a letos ji můžeme opět zažívat. V poslední době byl problém sehnat Motoroly V300 v síti T-Mobile (můžeme se domýšlet, jestli proto, že velké sestry T-Mobile v Německu a Anglii jich potřebovaly více, než čekaly), za obcházení několika obchodů kvůli Sony Ericssonu T610 můžete poděkovat Vodafone (před několika týdny pro službu Live! nakoupil všechnu aktuální produkci a stejně to nestačí) a nářky na nedostatek objednaných telefonů zaslechnete i ze Samsungu. U dalších dovozců a distributorů jsme se neptali, ale neoficiálně si stěžují všichni.

Zatímco výrobci mohou jen počítat ušlé zisky a přemýšlet, jak příští rok nedopadnout stejně, koncoví prodejci mohou přece jenom vydělat. S tím, jak se blíží Vánoce, roste ochota zákazníků kupovat i ty mobily, o kterých původně ani neuvažovali. Co by však mohlo výrobce přece jen potěšit: tito zákazníci už nyní počítají s tím, že když neseženou požadovaný mobil, koupí si nějaký levnější, který je, a který příští rok vymění za něco lepšího, tentokrát již ideálního. Snad je odhad tohoto chování zákazníků tentokrát správný, jinak se dočkáme na jaře opačného extrému – plných skladů dražších mobilů, které nikdo nechce koupit.