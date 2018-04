Mobilu je 15 a Technetu 10 let. Slavte s námi na paintballu

V roce 1996 byl český internet v plenkách. Internetových stránek bylo pomálu, frčely konference, často ale řešené přes e-mail, nikoliv přes webové rozhraní. Na druhou stranu v této době na tom nebyl o mnoho lépe ani internet ve světě. Google neexistoval, videa v té době přehrávaly jen analogové videopřehrávače připojené k televizi. Tehdejší výkon stolních počítačů odpovídal v lepším případě výkonu dnešních nejlevnějších smartphonů.

Rok 1996 byl také rokem, kdy do České republiky vtrhly mobilní telefony. Konkrétně moderní standard GSM, který používáme dodnes. A lidé začali pátrat po informacích, který mobil si pořídit a jaký tarif zvolit. Jediný časopis Mobil vycházel jen v měsíční periodě a to leckomu nestačilo. Patrick Zandl, považovaný za jednoho z otců českého internetu, se tedy rozhodl sepisovat své zkušenosti s mobily. Nejprve radil známým po e-mailu a ještě na podzim 1996 spustil první stránky o mobilech na webu Codalan.

První design Mobil.cz z první poloviny roku 1997

Podobné mobilní stránky byly v té době na českém internetu čtyři. A ze třech z nich se během podzimu 1996 zrodil Mobil.cz. Vedle stránek Patricka Zandla to byly zprávy od operátorů na studentském serveru od Filipa Streibla a stránky o SMS a Cell Broadcastu Petra Mitošinky na serveru Matematicko fyzikální fakulty UK. Vše stmelila internetová komunita na e-mailové GSM konferenci serveru Bajt, legendy českého internetu a počítačů vůbec Ladislava Zajíčka. Pro zajímavost, konference funguje dodnes, i když už dlouho na jiných serverech.

Patrick Zandl na svém blogu Marigold vzpomíná, jak problematické bylo v roce 1996 získat pronájem serveru a především doménu druhého řádu. Ve hře bylo akademické připojení a doména třetího řádu. Nakonec se zakladatelům podařilo získat pronájem serveru místo za desetitisíce korun měsíčně úplně zadarmo. Tedy zatím zadarmo a až se začne vydělávat, začne se i platit.

Podrobná historie Mobil.cz Detailně se o začátcích Mobil.cz rozepsal před časem Patrick Zandl na svém blogu Marigold.

S doménou to bylo horší. Původně navrhovaná GSM server neprošla, název byl podle tehdejšího registrátora příliš obecný. Mobil.cz byla druhá volba, podpořená v té době ještě neexistující firmou Mobil s.r.o., protože domény druhého řádu se v té době (pro)dávaly jen firmám.

Ostrý start na doméně Mobil.cz proběhl na Nový rok 1997. Zájem byl velký a každý den čtenářů přibývalo tolik, že už za měsíc bylo nutné pořízení vlastního serveru. Kdo si pamatuje ceny počítačů v té době, jistě dobře ví, že to byla úplně jiná káva než dnes. Vše vyřešila vyhlášená sbírka, která přinesla počítač 386DX/40 MHz a závratných 16 MB paměti. Celé to běželo na Linuxu, což bylo nejen cenově dostupné řešení, ale pro zakladatele i provozovatelné řešení.

První velký srovnávací test přinesl Mobil.cz 11. února 1997. Postavil v něm vedle sebe tehdy netradiční Sony CMD-Z1 a Siemens S4 Power. Ostatně, recenzi si můžete u nás kdykoliv přečíst, je dostupná jako drtivá většina textů, co kdy na našem serveru vyšla. Jen s obrázky je to u starých článků špatné. V devadesátých letech totiž téměř neexistovaly digitální fotoaparáty a velmi obtížně sehnatelné byly i fotky v digitální podobě. Zbývalo analogové vyfotografování a naskenování fotografie. A nebo naskenování samotného mobilu, i tak jsme při zvěčňování mobilů experimentovali.

Ve fotogalerii si můžete připomenout stránky Mobil.cz ve vybraných letech, tak, jak je zaznamenal internetový archív Wayback Machine. Je to dobrý průvodce vývojem vzhledu webů za skoro celou historii komerčního českého internetu.

Společnost Mobil server s.r.o. postupně přidávala do svého portfolia další weby. Technet.cz od roku 1998 sloužil jako rozcestník pro technické zprávy z dalších stránek společnosti ale i jiných spřízněných webů. Vlastní obsah se na této doméně objevil až po velkém restartu v září 2001. To už patřila celá společnost pod křídla velkého vydavatelského domu MAFRA, která firmu od zakladatelů koupila na počátku roku 2001. Ve své době to byla v českých luzích revoluční akvizice, která se postupně ukázala jako velmi prozíravá.

Mobil.cz se nadále věnoval mobilním telefonům, operátorům a telekomunikacích. Stejný obsah najdete na jeho stránkách i dnes. Jen kdysi samostatná sekce Palmare pro chytré telefony se kvůli kompletní změně trhu začlenila do Mobilu. Smartphony jsou dnes hybateli trhu a ne specialitka pro fajnšmekry, jak tomu bylo ještě před několika roky.

iDNES.cz v roce 1998 - homepage iDNES.cz v roce 1998 - rubrika Věda a počítače

Mladší Technet.cz s původním podtitulem Můj digitální svět začínal především jako web o počítačích a lehce nakoukával i do tehdy mladého oboru digitální spotřební elektroniky. Jak se měnil trh se spotřební elektronikou, tak se logicky měnil i Technet, který vždy aktuálně reagoval na nejnovější trendy. Počítače, především ty stolní, začaly ztrácet na významu, vládu přebraly notebooky, pro které jsme měli a nadále máme vlastní rubriku s prémiovou adresou Notebooky.cz (patří pod Technet).

Technet.cz z v roce 1999

V posledních pěti letech se redakce Technetu zaměřila především na internetové trendy, digitální přehrávače a tablety, digitální fotoaparáty a třeba i čtečky knih a internetová rádia. V posledních letech pak v rámci portálu iDNES.cz Technet přebral i roli technického a vědeckého magazínu. Mimochodem, rubriku Věda a technika měl mateřský portál iDNES.cz již od podzimu 1997, takže v redakci Technetu bylo na co navazovat.

Na stránkách Technetu tak píšeme i o nových vlacích, letadlech, ale i o vesmírných plavidlech, družicích, nejnovějších objevech na zemi i v kosmu. Součástí jsou i zajímavé články s vojenskou tématikou a vlastně cokoliv, co nějak souvisí s technikou, vědou, počítači a příbuznými obory. Jiný magazín s tak širokým záběrem na českém internetu není.

Technet.cz z v roce 2002 Technet.cz z v roce 2001

Vedle stabilní sestavy kmenových redaktorů Technetu přispívají na stránky i renomovaní vědci a odborníci. Oblíbený vesmír pitvá například Karel Pacner, Antonín Vítek, Marcel Grun nebo Jiří Grygar. Na stránkách Technetu se ale můžete setkat s mnoha dalšími odborníky, bez jejichž pomoci a odbornosti by se naše práce už neobešla.

Redaktoři Mobilu i Technetu rozhodně jen nesedí v kanceláři, ale aktivně se zúčastňují akcí po celé České republice ale i po světě. Pravidelně navštěvujeme nejvýznamnější veletrhy a přinášíme z nich on-line zpravodajství. A nejinak tomu bude i v dalších deseti či patnácti letech, kdy, pevně věříme, bude Technet.cz i Mobil.cz patřit mezi vaše oblíbené internetové zpravodajské servery.

Máte nějaké vzpomínky na dávnou historii Mobil.cz a Technet.cz? Třeba printscreeny vzhledu stránek? Podělte se v diskusi, nebo nám pošlete náměty do redakce.