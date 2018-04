Mobilním telefonem se z mnoha míst středních Čech nedovoláte

"V zalesněných oblastech Kokořínska a Křivoklátska k horšímu pokrytí signálem přispívají též zájmy ochrany přírody a krajinného rázu, které neumožňují budování stožárů na nejvhodnějších místech z hlediska mobilní sítě," vysvětlil mluvčí společnosti Telefónica O2 Martin Žabka. Podle map pokrytí všech tří největších operátorů jsou na tom nejhůře obce na Rakovnicku.

Mít slabý anebo vůbec žádný signál na mobilním telefonu může přitom v některých případech rozhodovat i o životě a smrti.

Pouhé hodiny mohly dělit od smrti mladíka, kterého v polovině května našli zraněného horolezci v jeskyni na Berounsku. Bez jídla a pití tam strávil čtyři dny. V jeskyni ležel mladík tak dlouho i přesto, že měl v kapse mobilní telefon. Pod zemí totiž nebyl signál. Horolezci ho objevili náhodou, vysíleného a dehydrovaného. - O záchraně mladíka, který uvázl v jeskyni, čtěte zde

Problémy na Rakovnicku

Strach však zažívala i obyvatelka městyse Křivoklát na Rakovnicku, která se svým vozem havarovala na cestě do Lán. "Potřebovala zavolat pomoc, ale nikde na pěti stech metrech nebyl signál. A tak musela jít kus pěšky, než se dovolala," popsal případ starosta Křivoklátu Milan Naď s tím, že na podobný problém mohou narazit například cyklisté využívající cyklotrasu z Rakovníka přes Křivoklát do Pustovět.

Nehoda na signálem nepokrytém místě se stala loni také na úseku silnice z Mohelnice nad Jizerou do Českého Dubu na Mladoboleslavsku. Zranil se tam tehdy motorkář a jeho spolujezdkyně. "Jel jsem okolo na kole. Další svědci se snažili zavolat záchranku, ale museli kolem pobíhat, protože neměli signál," poznamenal jeden ze svědků nehody.

Záchranka už "slepá" místa zná

Obdobnou zkušenost má i majitel soukromé záchranné služby Bořek Bulíček. "O místech v našem okolí, kde je horší signál, naštěstí víme. Je to třeba silnice mezi Všenory a Jílovištěm. Nedávno se tam stala nehoda a člověku, který nám to hlásil, nebylo příliš rozumět. Naštěstí stihl říci Jíloviště a my hned věděli, o co jde," uvedl Bulíček. Jak řekl, někdy stačí, aby se volající posunul o jeden krok. "Jenže lidé mohou být v šoku, a tak jim to raději říkáme," dodal Bulíček.

Podle mluvčí Středočeské záchranné služby Terezy Janečkové slabý signál občas zkomplikuje i výjezdy jejich záchranářů. "Ještě se ale nestalo, že by kvůli tomu někdo zemřel," tvrdí Janečková.

V budovách je zase problém v případě, kdy se lidé zraní třeba v suterénu. "V takovém případě jim radíme, aby se, pokud možno, přesunuli na lepší místo," uvedla Janečková.