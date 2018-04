Mobilním hrám škodí nával špatných titulů

Na dvoudenním setkání herních vývojářů Game Devoleper Conference (GDC) pojmenoval Mitch Lasky z Electronic Arts hned několik důvodů, proč se mobilním hrám nedaří jako dřív.

Za nejdůležitější ovšem považuje záplavu nekvalitních her, které nepřináší hráčům nic nového. Informuje o tom server Next-gen.

"Na trhu je příliš mnoho špatných her a většina z nich je zbytečná. Vidím v tom největší riziko celého odvětví, které tak může potkat stejná situace jako Atari 2600," uvedl Lasky ve svém příspěvku.

Atari 2600 byla jednou z prvních herních konzolí uvedená v roce 1977. Na rozdíl od svých předchůdců neměla napevno vestavěnou jedinou hru, ale bylo je možné měnit pomocí zásuvných modulů. Nepřeberné množství nekvalitních her časem tuto platformu pohřbilo.

Počet aktuálních her by měl klesnout na polovinu

Lasky považuje za ideální, aby byla nabídka her přibližně poloviční ve srovnání se současným stavem: "Je nesmysl aby takový Tetris získal stejnou podporu jako nějaká čínská prašť krtka hra (doslovný překlad, pozn.red.)," uvedl.

Dvacítka nejlepších mobilních her dnes generuje přes 90 % příjmů mobilního herního průmyslu. Operátoři přitom nabízejí zákazníkům až čtyři stovky různých her, jejichž rozmanitost je značně omezená.

Lasky také upozornil na nedostatečnou nabídku her pro více hráčů: "Kde jsou hry s možností propojení více hráčů? Multiplayer se za poslední tři roky nikam neposunul."

Chybí hry pro více hráčů

I průměrná verze hry jako World of Warcraft by podle něj mohla toto odvětví nastartovat. Nebylo by přitom nutné nabízet hru pro hardcore pařany, stačilo by vytvořit mezi hráči pocit sounáležitosti.

Lasky také využil příležitosti aby se trochu otřel o mobilní operátory a varoval je, aby neočekávali s novými hrami také rostoucí příjmy, i když jejich nasazení bude dražší.

"Operátoři rozhodně nepodpoří tento byznys tak, že budou tlačit na vydavatele. Tady nejde o melodie, my opravdu něco vytváříme," dodal.

Mobilní herní průmysl, který generuje ročně okolo dvou miliard amerických dolarů (přibližně 48 miliard korun), se nyní potýká se všemi příznaky začínající recese: stagnující růst, cenový propad, rostoucí náklady a chladný zájem uživatelů.

Podobně jako v případě výrobců mobilních telefonů lze očekávat, že v následujících letech budou slabší firmy házet ručníky do ringu. Přesto se Lasky domnívá, že na trhu je stále místo pro menší vývojářské firmy, které dokáží přijít s originálním produktem.